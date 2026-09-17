L’aviation africaine accélère en août 2026

L’industrie aéronautique africaine continue d’afficher de solides performances, portées par la hausse du trafic passagers, l’amélioration de l’efficacité opérationnelle, l’expansion des routes et une demande croissante pour les vols domestiques et internationaux. Dans sa mise à jour d’août 2026, l’Association des compagnies aériennes africaines (AFRAA) confirme cette dynamique, tout en soulignant les défis réglementaires et les opportunités de développement.

Une capacité en forte progression

Capacité sièges : +8,8 % en août 2026

En août 2026, la capacité en sièges à travers l’Afrique a augmenté de 8,8 % par rapport à août 2025.

Routes intra-africaines : +10,5 %

Les routes intra-africaines ont enregistré une hausse de 10,5 % de la disponibilité des sièges, portée par la croissance des réseaux, l’introduction de nouvelles routes et les initiatives d’agrandissement des appareils.

Aéroports et répartition régionale

AFRAA publie également le classement des dix premiers aéroports africains par capacité de sièges pour août 2026, ainsi que la répartition régionale de cette capacité. Ces données confirment la reprise durable du transport aérien sur le continent.

Part de marché : compagnies africaines et non africaines

Capacité internationale

En août 2026, les compagnies aériennes africaines représentaient 47,2 % de la capacité internationale, couvrant les opérations régionales et intercontinentales. Les transporteurs non africains détenaient 52,8 % de cette capacité.

Services intercontinentaux

Pour les services intercontinentaux, les compagnies africaines détenaient 62,4 % de la capacité, contre 37,6 % pour les opérateurs non africains.

Trafic international

En juin 2026, les compagnies africaines représentaient 51,1 % du trafic international total, contre 48,9 % pour les transporteurs non africains. Sur le seul segment intercontinental, leur part s’établissait à 36,7 %, contre 63,3 % pour les compagnies non africaines.

ASK, RPK et connectivité intra-africaine

Sièges-kilomètres offerts et passagers-kilomètres payants

La comparaison annuelle des sièges-kilomètres offerts (ASK) fait état d’une hausse de 9 % en juillet 2026 par rapport à juillet 2025. Les passagers-kilomètres payants (RPK) ont augmenté d’environ 5,8 % sur la même période.

Libertés de l’air

En août 2026, la connectivité intra-africaine, mesurée par la capacité, se répartissait ainsi : 39 % pour les droits de trafic de 3e liberté, 38 % pour la 4e liberté et 23 % pour la 5e liberté.

Cargo, revenus et flotte

Fret aérien : +2,8 %

Une analyse du trafic cargo par sous-région, en juillet 2026, indique que les importations africaines ont dépassé les exportations dans la plupart des régions. L’Afrique de l’Est a toutefois enregistré des volumes d’exportation supérieurs aux importations. Globalement, le trafic cargo en Afrique a augmenté de 2,8 % en juillet 2026 par rapport à juillet 2025. La part de marché des compagnies africaines dans le transport de fret reste un axe stratégique majeur.

Revenus passagers : +5,6 %

Les revenus passagers des transporteurs africains ont également progressé, avec une hausse de 5,6 % en juillet 2026 par rapport à juin 2025.

Livraisons d’avions

L’Afrique représentait 2 % de la part mondiale des livraisons d’avions, tandis que 67,4 % des appareils étaient en service.

Carburant : des prix en hausse

Prix mondial et africain du jet fuel

Pour la semaine se terminant le 21 août 2026, le prix moyen mondial du carburant aviation s’établissait à 163,87 dollars par baril, en hausse de 3,1 % par rapport à la semaine précédente. Le prix moyen hebdomadaire en Afrique atteignait 169,01 dollars par baril.

Réglementation et affaires industrielles

Les compagnies aériennes africaines sont invitées à rester attentives aux évolutions réglementaires et industrielles en cours, et à prendre les mesures nécessaires. AFRAA continue d’accueillir les mises à jour de ses compagnies membres.

Semaine de l’aviation OACI AFI : de nouveaux engagements

Du 27 au 31 juillet 2026, la Semaine de l’aviation Afrique et océan Indien (AFI) de l’OACI s’est conclue par de nouveaux engagements. Les priorités stratégiques portaient notamment sur la mise en œuvre du Plan stratégique de l’OACI pour 2050, la mise en œuvre de la SAATM, la capacité institutionnelle, le financement durable et une position africaine coordonnée avant la 7e Conférence mondiale du transport aérien. Le premier Dialogue des donateurs AFI a réuni plus de 20 partenaires, avec des soutiens financiers et en nature, une coopération technique, des formations, des bourses, des déploiements d’experts et des partenariats institutionnels alignés sur les plans AFI. La propriété et le leadership africains doivent rester au centre de la mise en œuvre.

OACI : première Conférence mondiale du transport aérien depuis plus de dix ans

Prévue du 16 au 20 novembre 2026, cette conférence aura pour priorités de renforcer les cadres de gouvernance et d’investissement, de développer des infrastructures bancables, de moderniser les politiques et outils opérationnels de l’OACI, de renforcer les partenariats avec les institutions financières et les investisseurs, et d’accélérer le renforcement des capacités et le développement des compétences dans le cadre de l’objectif « No Country Left Behind », y compris les Next Generation of Aviation Professionals (NGAP). Un consensus sur ces priorités est essentiel pour mobiliser les investissements nécessaires.

Ghana : réduction des taxes aériennes

Le Ghana a inauguré, le 20 août 2026, un comité national chargé de mettre en œuvre l’Acte supplémentaire de la CEDEAO sur les redevances aériennes. Objectif : abolir quatre catégories de taxes et réduire de 25 % les frais de service passagers et de sécurité, après des tensions liées à de nouvelles taxes, dont une charge de sécurité de 18 dollars et des frais d’infrastructure de 100 dollars. AFRAA reste engagée à travailler avec la CEDEAO pour faire avancer le développement du transport aérien régional en Afrique de l’Ouest.

Afrique de l’Ouest : vers des normes harmonisées d’inspection des vols

Les États membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et la Mauritanie se sont réunis à Ouagadougou du 10 au 14 août 2026 pour valider un manuel commun de procédures des inspecteurs de vol. Cette initiative répond aux conclusions des audits de surveillance de l’OACI et s’inscrit dans les efforts d’harmonisation de la sécurité aérienne régionale. Un cadre d’inspection harmonisé offrira aux compagnies opérant dans plusieurs juridictions ouest-africaines un environnement réglementaire plus prévisible, en réduisant les doublons et les coûts de conformité, tout en accélérant le lancement de nouvelles routes.

Afrique du Sud : autorisation électronique de voyage

Le président Cyril Ramaphosa a officiellement lancé, le 12 août 2026, l’Autorisation électronique de voyage sud-africaine, dans le cadre du programme de transformation numérique du ministère de l’Intérieur. Cette mesure modernise le système de visas et d’immigration. L’Agenda 2063 de l’Union africaine vise à permettre aux peuples d’Afrique de circuler librement pour renforcer le commerce et l’intégration. AFRAA salue cette avancée, alignée sur ses priorités : ouverture des visas, facilitation des passagers, réduction des frictions aux frontières et alignement avec le Protocole de l’UA sur la libre circulation des personnes.

Kenya : exemption de TVA sur les pièces aéronautiques

La KCAA a soutenu la demande de l’IATA d’une exemption générale de la TVA proposée de 16,5 % sur les pièces, instruments, moteurs et composants aéronautiques, et a appelé le ministère des Routes et des Transports à revenir sur sa décision. Cette exemption constitue une étape positive : dédouanement plus rapide, réduction des immobilisations coûteuses et allègement de la charge fiscale sur les pièces importées pour les compagnies et les centres de maintenance. Un tel allègement peut renforcer la compétitivité des compagnies africaines et soutenir l’ambition de l’Afrique de devenir un pôle régional de maintenance attractif.

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