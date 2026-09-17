Samsung déploie One UI 9 : Galaxy AI s’étend à plus d’appareils

Samsung Electronics officialise le déploiement de One UI 9 sur un plus grand nombre d’appareils Galaxy. La mise à jour débute le 16 septembre avec les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra, après une première apparition sur les Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 et Flip8. Objectif affiché : proposer une expérience mobile plus simple, plus fluide et une Galaxy AI plus riche, plus personnelle et plus utile, quel que soit le format de l’appareil.

Une Galaxy AI plus personnelle

One UI 9 introduit plusieurs nouveautés destinées à mieux mettre en valeur les utilisateurs, à personnaliser leurs informations quotidiennes et à simplifier l’entretien de leurs appareils.

MyFanCam

MyFanCam suit automatiquement une personne sélectionnée dans une vidéo enregistrée et la maintient au centre de l’image. La fonctionnalité recadre intelligemment la scène au fil des déplacements, ce qui permet de transformer plus facilement des moments dynamiques en contenus prêts pour les réseaux sociaux, avec moins de retouches manuelles.

Now Brief

Les nouvelles Generative and EditableCards de Now Brief permettent de choisir les informations qui apparaissent dans le résumé quotidien. Les utilisateurs peuvent créer des cartes consacrées au bien-être, à la météo ou à des vidéos, afin d’obtenir un récapitulatif plus pertinent.

Warranty and Care

Warranty and Care intègre l’assistance et la protection de l’appareil directement dans le menu Paramètres. Il devient possible de vérifier la couverture de garantie des appareils mobiles connectés, de lancer des autodiagnostics, de consulter des devis de réparation, de gérer Samsung Care+ ou de planifier une intervention du service d’assistance officiel.

Productivité : faire plus en faisant moins d’efforts

One UI 9 s’appuie sur les expériences familières de la gamme Galaxy pour simplifier les tâches quotidiennes. Suggestions contextuelles, idées créatives et améliorations de la traduction, de la numérisation et de l’enregistrement doivent réduire les manipulations.

NowNudge

NowNudge propose plus fréquemment des suggestions opportunes et adaptées au contexte. Par exemple, lors d’un échange par SMS, l’utilisateur peut retrouver rapidement les détails d’une réservation ou enregistrer un lieu directement depuis la conversation, sans interrompre le fil de son utilisation.

Creative Studio

Creative Studio suggère désormais des idées de génération d’images liées à des événements à venir. À l’approche de l’anniversaire d’un ami, une suggestion de visuel ou de message de vœux à thème peut apparaître, facilitant la création d’un contenu personnel.

Interpreter

Interpreter ajoute une nouvelle Thread View, qui permet de mieux suivre les conversations traduites en consultant rapidement les échanges précédents. Une traduction plus rapide en Conversation Mode et une lecture accélérée avec des écouteurs Galaxy Buds compatibles réduisent les délais pour des échanges plus naturels.

Document Scan et Voice Recorder

Document Scan peut numériser des supports difficiles, comme des pages de livres incurvées ou des feuilles aux coins pliés, avec moins d’ajustements manuels. Les affichages optimisés pour grands écrans et la fonction Finger Eraser améliorée offrent des numérisations plus nettes. Voice Recorder présente quant à lui des résumés plus clairs et structurés, avec titres et tableaux, pour repérer les informations clés d’un simple coup d’œil.

Sécurité et confidentialité renforcées

One UI 9 poursuit l’approche de Samsung en matière de sécurité et de confidentialité, en misant sur la transparence, le choix et le contrôle. Les mises à jour aident à mieux comprendre quand un élément mérite l’attention de l’utilisateur et à agir plus facilement.

Security Brief

Security Brief intègre à Now Brief des mises à jour essentielles sur la sécurité et la confidentialité, notamment des alertes sur les logiciels malveillants, les applications issues de sources inconnues et les autorisations superflues. L’objectif : identifier plus tôt les problèmes potentiels.

Enhanced Privacy Alerts

Enhanced Privacy Alerts utilise l’IA intégrée pour repérer les risques liés à la confidentialité, comme les tentatives inutiles d’accès aux autorisations en arrière-plan. Les utilisateurs peuvent ainsi mieux comprendre comment leurs informations sont consultées.

Scam Detection

Scam Detection s’étend à de nouveaux pays et de nouvelles langues. La protection contre les appels frauduleux potentiels est ainsi proposée à davantage d’utilisateurs Samsung Galaxy sur les marchés pris en charge.

Disponibilité

Le déploiement de One UI 9 commence avec les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra. La mise à jour succède à ses débuts sur Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 et Flip8, et doit progressivement toucher davantage d’appareils Samsung Galaxy.

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