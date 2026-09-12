Chine : exportations +25 % en août, excédent commercial de 119 milliards de dollars

Chine : exportations +25 % en août, excédent commercial de 119 milliards de dollars

La machine industrielle chinoise tourne à plein régime : +25 % d’exportations en août, 119,1 milliards de dollars d’excédent mensuel et 805,5 milliards depuis janvier. L’Europe sous pression.

La machine industrielle chinoise tourne à plein régime : +25 % d’exportations et 119 milliards de dollars d’excédent en août

Pékin – La Chine continue d’impressionner par la puissance de son appareil exportateur. En août, ses exportations ont progressé de 25 % sur un an en dollars, après déjà +23,9 % en juillet. Elles ont dépassé 401 milliards de dollars sur le seul mois d’août. Dans le même temps, les importations ont bondi de 28,2 %.

Une dynamique exportatrice hors norme

Des exportations en forte accélération

Les chiffres d’août confirment une tendance lourde : la Chine exporte toujours plus, et plus vite. Après une hausse de 23,9 % en juillet, les exportations ont accéléré à +25 % sur un an en août, franchissant le seuil symbolique des 401 milliards de dollars en un seul mois.

Un excédent commercial qui se creuse

Résultat direct de cette performance : la Chine dégage encore un gigantesque excédent commercial de 119,1 milliards de dollars en août, contre 112,5 milliards en juillet. Depuis janvier, l’excédent commercial chinois atteint déjà 805,5 milliards de dollars en seulement huit mois. À ce rythme, la Chine se dirige vers un excédent supérieur à 1 000 milliards de dollars en 2026.

La Chine n’exporte plus seulement des produits bas de gamme

Voitures électriques, batteries, solaire, semi-conducteurs…

Derrière ces chiffres se cache surtout une transformation de l’industrie chinoise. La Chine n’exporte plus uniquement des vêtements, des jouets ou des produits à bas coûts. Ce sont désormais des secteurs à forte valeur ajoutée qui tirent les exportations :

Voitures électriques

Batteries lithium-ion

Technologies solaires

Équipements industriels

Semi-conducteurs et produits liés au boom mondial de l’IA

BYD, symbole de cette montée en gamme

Un exemple spectaculaire illustre cette mutation : BYD. En août, le constructeur chinois a expédié 189 466 véhicules à l’étranger, soit une explosion de +134,5 % sur un an. Une performance qui montre la capacité de la Chine à conquérir de nouveaux marchés dans des secteurs hautement stratégiques.

Pourquoi cela inquiète l’Europe

Une pression croissante sur les industriels européens

Et c’est précisément là que le sujet devient particulièrement important pour l’Europe. La puissance exportatrice chinoise augmente la pression sur les industriels européens dans des secteurs historiquement stratégiques : automobile, batteries, machines industrielles, énergie ou technologies.

Accusations de surcapacités et rejet de Pékin

L’Union européenne et les États-Unis accusent depuis plusieurs années Pékin de soutenir des surcapacités industrielles qui finissent par être écoulées sur les marchés étrangers. Pékin rejette cette lecture. Le débat reste vif, alors que les exportations chinoises continuent de battre des records.

Le paradoxe chinois : boom extérieur, fragilité intérieure

Une économie domestique encore fragile

Il y a également un paradoxe derrière cette performance. Alors que les exportations explosent, l’économie intérieure chinoise reste fragile : consommation hésitante, investissement faible et activité manufacturière encore légèrement en contraction en août.

La Chine compense ses faiblesses domestiques

La Chine compense donc en partie ses faiblesses domestiques en vendant toujours davantage au reste du monde. Un modèle qui fonctionne à l’export, mais qui expose davantage encore les équilibres commerciaux mondiaux.

La question qui fâche : l’Europe doit-elle protéger son industrie ?

+25 % d’exportations. 119 milliards de dollars d’excédent en un mois. Plus de 805 milliards de dollars depuis janvier. La question n’est peut-être plus seulement de savoir si la Chine peut rester l’usine du monde, mais jusqu’où les industries européennes pourront résister à sa montée en gamme.

L’Europe doit-elle davantage protéger son industrie face à la puissance exportatrice chinoise ?

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