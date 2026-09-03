The Link : le plus haut gratte-ciel de France ouvre ses portes à La Défense

The Link : le plus haut gratte-ciel de France ouvre ses portes à La Défense

TotalEnergies installe son nouveau siège social dans la tour de 242 mètres, symbole d’une nouvelle génération de gratte-ciel alliant performance environnementale et bien-être au travail.

C’est une nouvelle silhouette qui domine désormais le ciel de La Défense. Après plusieurs années de travaux, The Link, tour jumelle culminant à 242 mètres, est officiellement le plus haut gratte-ciel de France.

Inaugurée fin 2025 et livrée à son locataire principal en juin 2026, cette prouesse architecturale de 130 000 m² s’apprête à accueillir les premiers collaborateurs de TotalEnergies, qui y installeront leur nouveau siège social dès début 2027.

Un projet titanesque porté par le groupe Groupama (propriétaire), conçu par l’agence PCA-STREAM de l’architecte Philippe Chiambaretta et construit par Vinci Construction France.

Une tour double qui réinvente la verticalité

Deux ailes reliées par des passerelles végétalisées

The Link n’est pas une tour ordinaire. Il s’agit en réalité de deux ailes distinctes – l’aile Arche de 242 mètres (50 étages) et l’aile Seine de 178 mètres (35 étages) – reliées sur 30 niveaux par des passerelles appelées « links », qui ont donné son nom au bâtiment.

Ces passerelles permettent de créer des plateaux de travail de 3 000 m², pouvant atteindre 6 000 m² en duplex, offrant une flexibilité inédite pour l’aménagement des espaces

. Les niveaux sont reliés deux à deux par de larges escaliers ouverts, favorisant une circulation fluide et des échanges entre collaborateurs.

Une « tour en plein air » au cœur du quartier d’affaires

L’architecte Philippe Chiambaretta a repensé les principes clés du gratte-ciel traditionnel pour répondre aux nouvelles façons de travailler. The Link se veut une tour « en plein air » dotée de 2 800 m² d’espaces extérieurs.

Parmi les atouts de cette conception novatrice :

Six grandes terrasses

Quinze jardins suspendus en plein air

Six jardins d’hiver ventilés naturellement

Deux jardins en rooftop

Aucun salarié n’est à plus de 30 secondes à pied d’un espace extérieur. Le jardin paysager situé sur le rooftop, à 154 mètres du sol, offre une vue imprenable sur Paris et l’Axe historique reliant La Défense au Louvre.

TotalEnergies : un déménagement historique

5 500 à 6 000 salariés regroupés dans un seul bâtiment

The Link accueillera entre 5 500 et 6 000 employés de TotalEnergies, jusqu’alors répartis dans les tours Coupole et Michelet. Ce regroupement marque une nouvelle étape dans l’histoire du géant énergétique français, qui a choisi de maintenir son siège social à La Défense, réaffirmant son attachement à ce territoire.

Un bail de 12 ans et une réduction de moitié de la consommation énergétique

TotalEnergies a signé un bail en état futur d’achèvement de douze ans renouvelables avec Groupama. Mais au-delà du contrat, c’est une véritable révolution énergétique qui attend le groupe : The Link permettra à TotalEnergies de réduire de moitié sa consommation énergétique par rapport à ses immeubles actuels.

Une performance environnementale d’excellence

Certification HQE Exceptionnel

The Link est gratifié de la plus haute certification environnementale : HQE Exceptionnel

. Cette distinction garantit les meilleurs standards en matière d’efficacité énergétique, de confort thermique et d’acoustique.

Une façade en double peau et des panneaux photovoltaïques

L’une des innovations majeures réside dans sa façade en double peau, qui assure une meilleure isolation thermique et intègre des panneaux photovoltaïques. Cette technologie contribue à la performance énergétique exceptionnelle de la tour, qui se positionne comme un démonstrateur de la verticalité durable.

Un projet qui transforme tout le quartier Michelet

L’arrivée de The Link s’inscrit dans une transformation urbaine plus vaste du quartier Michelet, pilotée par Paris La Défense. Les espaces publics sont modernisés et les connexions avec la ville de Puteaux sont renforcées.

De nouveaux franchissements apaisés du boulevard Patrick-Devedjian faciliteront les déplacements des piétons et amélioreront les continuités urbaines entre le quartier d’affaires et la ville. Cette transformation s’appuie par ailleurs sur le réemploi des matériaux, une démarche vertueuse qui réduit l’empreinte carbone du projet.

Un chantier qui n’a pas fait que des heureux

Le projet, aussi spectaculaire soit-il, n’a pas été sans susciter des tensions. Pendant plus de cinq ans, les riverains de la résidence Minerve, à Puteaux, ont subi nuisances sonores et poussière générées par le chantier. Une association de résidents a réclamé 3,5 millions d’euros d’indemnisation à la SCI The Link (Groupama Immobilier). Un contentieux qui rappelle que les grandes transformations urbaines ne se font pas sans heurts.

Un symbole de la nouvelle ère des gratte-ciel français

Avec ses 242 mètres, The Link dépasse la Tour First (231 mètres) et s’impose comme le nouveau recordman de France. Mais au-delà du chiffre, c’est un nouveau modèle de gratte-ciel qui s’installe à La Défense : plus ouvert, plus connecté à la nature, plus respectueux de l’environnement.

Comme l’a souligné l’architecte Philippe Chiambaretta, The Link incarne une « verticalité réinventée », où le bien-être des occupants et la performance environnementale ne sont plus des options, mais des exigences fondamentales.