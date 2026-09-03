Le nouvel ordre mondial de la mobilité : l’Asie détrône l’Occident en 2026

Le nouvel ordre mondial de la mobilité : l’Asie détrône l’Occident en 2026

En une décennie, la hiérarchie des passeports les plus puissants a été bouleversée. Singapour, le Japon, la Corée du Sud et les Émirats arabes unis occupent désormais le haut du pavé, reléguant les nations occidentales à un second plan. Un indicateur géopolitique majeur qui en dit long sur les équilibres économiques et diplomatiques du monde.

Un passeport n’est jamais qu’un simple livret aux pages estampillées. C’est bien davantage : un baromètre de la puissance diplomatique, un marqueur d’influence économique et un sésame vers la liberté de circulation. En dix ans, le classement Henley Passport Index, référence mondiale en la matière, a connu un séisme silencieux mais profond. En 2016, l’Occident dominait encore la mobilité internationale. En 2026, le rapport de force a radicalement changé, l’Asie s’imposant comme le nouvel épicentre du pouvoir aux frontières.

Un podium 100 % asiatique : Singapour, Japon, Corée du Sud et Émirats arabes unis

Pour la première fois dans l’histoire de l’indice, les quatre premières places du podium sont trustées par des nations asiatiques. Une révolution silencieuse qui acte le déplacement du centre de gravité géopolitique vers l’Est.

Singapour décroche la première marche avec un accès sans visa à 192 destinations en 2026, contre 173 en 2016. La cité-État, hub financier et commercial incontournable, confirme son statut de porte d’entrée privilégiée sur le monde.

Le Japon, la Corée du Sud et les Émirats arabes unis se partagent la deuxième place avec 188 destinations chacun. L’ascension des EAU est particulièrement remarquable : le pays a gagné 153 destinations sans visa en vingt ans, une progression fulgurante portée par une diplomatie active, des accords bilatéraux massifs et une vision stratégique tournée vers l’ouverture économique.

Cette domination asiatique n’est pas un hasard. Elle reflète la montée en puissance de ces économies, leur stabilité politique et leur capacité à nouer des alliances transnationales solides.

Les Émirats arabes unis, la progression la plus spectaculaire de l’histoire

Si un pays incarne cette bascule, ce sont bien les Émirats arabes unis. Avec 153 destinations supplémentaires conquises en deux décennies, les EAU réalisent la progression la plus spectaculaire jamais enregistrée par le Henley Index. Derrière ce chiffre se cache une stratégie diplomatique offensive : ouverture vers l’Asie, partenariats privilégiés avec les pays émergents, et positionnement en carrefour entre l’Orient et l’Occident. Aujourd’hui, détenir un passeport émirati, c’est posséder un laissez-passer quasi universel.

L’Europe résiste, l’Amérique du Nord subit le contrecoup

Si l’Asie flambe, l’Europe reste néanmoins solidement ancrée dans le haut du classement, même si elle cède des places symboliques.

La Norvège atteint 186 destinations (5ᵉ place), confirmant la robustesse des pays nordiques.

La Suisse suit de près avec 185 destinations (6ᵉ place).

L’Union européenne (moyenne) et le 🇬🇧 Royaume-Uni se maintiennent à 184 destinations, preuve que l’espace Schengen et les accords britanniques conservent une force de frappe certaine.

De l’autre côté de l’Atlantique, en revanche, le paradoxe est frappant. 🇨🇦 Le Canada (183 destinations) et les États-Unis (180 destinations) ont certes gagné quelques accès sans visa depuis 2016. Pourtant, ils ont reculé dans le classement mondial. Une illustration parfaite de la course effrénée à la mobilité : lorsqu’on n’avance pas assez vite, on recule mécaniquement face à des concurrents plus dynamiques.

Une bascule historique : la mobilité n’est plus un privilège occidental

Ce que révèle le Henley Passport Index 2026, c’est une reconfiguration profonde des rapports de force. La mobilité internationale, autrefois apanage des démocraties occidentales et de leurs alliés historiques, se redessine désormais à l’Est. L’essor des puissances asiatiques modifie la donne diplomatique, économique et même culturelle.

Les passeports les plus puissants ne sont plus seulement des outils de voyage : ils sont les reflets d’une influence mondiale en mouvement. Et tandis que certains pays consolident leur avance, d’autres, comme les États-Unis, voient leur rayonnement s’éroder lentement mais sûrement.

Et vous, combien de destinations votre passeport vous ouvre-t-il sans visa ? La réponse pourrait bien en dire long sur la place de votre pays dans le monde de demain.

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