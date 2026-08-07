L’Afrique mise sur l’agro-industrie pour créer des millions d’emplois et conquérir un marché à 1 000 milliards de dollars

Face à un marché alimentaire qui va dépasser 1 000 milliards de dollars et à des importations massives, l’Afrique accélère sa révolution agricole. Découvrez comment l’initiative AgriConnect et le Pacte de l’Angola visent à créer 700 000 emplois tout en réduisant la facture alimentaire du continent.

L’Afrique mise sur l’agro-industrie pour créer des millions d’emplois et conquérir un marché à 1 000 milliards de dollars

De l’Éthiopie au Mozambique, un vent de changement souffle sur les campagnes africaines. Longtemps perçue comme un simple secteur de subsistance, l’agriculture se mue désormais en fer de lance des stratégies de développement. Face à une croissance démographique galopante et à une facture d’importation alimentaire qui dépasse les 65 milliards de dollars par an, les gouvernements du continent ont trouvé leur nouvelle priorité : faire de l’agro-industrie un moteur de croissance, d’investissement privé et de création massive d’emplois.

65 milliards de dollars d’importations : le paradoxe agricole africain

Le potentiel est colossal, mais le constat reste amer. Alors que le marché alimentaire africain devrait atteindre 1 000 milliards de dollars d’ici 2030 – porté par l’urbanisation, la hausse des dépenses de consommation et la demande mondiale –, le continent peine encore à nourrir sa propre population.

Les chiffres sont éloquents : un agriculteur africain produit en moyenne un tiers de ce que produit son homologue asiatique, et à peine un dixième des rendements observés dans les pays de l’OCDE. Pire encore, l’Afrique échange très peu avec elle-même, victimisée par des coûts de transport prohibitifs et une fragmentation des marchés.

Les déclarations historiques de Malabo et de Kampala ont pourtant fixé des objectifs clairs : tripler les échanges intra-africains de produits agricoles. Un levier sous-exploité qui, s’il était actionné, pourrait générer des millions d’emplois à travers toute la chaîne de valeur.

AgriConnect : une coalition mondiale pour briser le cercle vicieux de la sous-productivité

C’est dans ce contexte que le Groupe de la Banque mondiale a lancé AgriConnect, une initiative mondiale ambitieuse qui vise à transformer le potentiel agricole du continent en réalité économique. L’objectif est simple mais audacieux : accompagner 300 millions de petits exploitants dans le monde, avec un focus particulier sur l’Afrique, en levant les obstacles structurels qui freinent la productivité et l’investissement privé.

Concrètement, AgriConnect agit comme un catalyseur. Elle réunit gouvernements, partenaires de développement, institutions financières et acteurs privés autour d’une même table pour développer des infrastructures d’irrigation, diffuser des technologies de pointe et sécuriser les financements. L’ambition est de dépasser l’approche fragmentée pour créer des écosystèmes agricoles viables à grande échelle.

Angola, terrain d’application : 700 000 emplois visés d’ici 2030

Premier pays à concrétiser cette vision, l’Angola vient de franchir un cap décisif avec le lancement officiel de son Pacte AgriConnect. Élaboré en partenariat avec des banques multilatérales, le secteur privé et des organisations de producteurs, ce programme couvre la période 2026-2030 et affiche des objectifs saisissants :

700 000 emplois créés en milieu rural ;

2,2 milliards de dollars de valeur ajoutée générés par an ;

1,45 milliard de dollars de financements publics et privés mobilisés ;

Près de 7,9 millions de personnes bénéficiaires indirectes, avec un recul significatif du retard de croissance chez les enfants.

Des filières stratégiques pour un écosystème complet

Le Pacte se concentre sur les corridors économiques de Lobito et de Malanje et cible cinq grandes filières : les cultures vivrières (céréales, racines et tubercules), le café, les fruits tropicaux (banane, mangue, avocat), l’élevage et la foresterie commerciale à base d’eucalyptus.

Ce qui distingue cette approche, c’est sa vision systémique. La production, la transformation, le stockage frigorifique, la logistique et l’accès aux marchés sont pensés comme les rouages d’une même machine. En reliant ces maillons, chaque étape de la chaîne devient créatrice d’emplois : dans les champs, dans les usines de transformation, dans les entrepôts et jusqu’aux rayons des distributeurs.

Le corridor de Lobito, vitrine d’un développement intégré

Dans la province de Huambo, par exemple, les producteurs de café et de fruits seront bientôt reliés à de nouvelles infrastructures de séchage, de torréfaction et de conditionnement. Grâce au chemin de fer de Benguela, ces produits transformés pourront être acheminés jusqu’au port de Lobito, avant de sillonner les marchés régionaux et internationaux.

« Aucun investissement ne produit pleinement ses effets isolément », soulignent les experts du Groupe de la Banque mondiale. En reliant les infrastructures de transport, ces corridors deviennent de véritables artères de développement économique où l’emploi jaillit à chaque intersection.

De l’Angola au reste du continent : la ZLECAf comme accélérateur de croissance

Le succès angolais n’est qu’un début. L’Éthiopie, le Kenya, le Rwanda, le Mozambique, la Tanzanie et l’Ouganda travaillent déjà activement à l’élaboration de leurs propres pactes AgriConnect, tandis que d’autres pays devraient emboîter le pas dans les prochains mois.

Le timing est parfait. La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) est en train de bouleverser les règles du jeu. En réduisant les barrières douanières et en élargissant les débouchés, elle permet l’émergence de chaînes de valeur transfrontalières où chaque pays peut capitaliser sur ses avantages comparatifs.

Pour le secteur privé et les investisseurs, l’opportunité est historique. La demande en énergie, en logistique, en transformation et en distribution explose. Les entreprises qui s’implanteront aujourd’hui sur ces filières d’avenir récolteront les fruits d’un marché intérieur en pleine expansion.

Une fenêtre d’opportunité à ne pas laisser se refermer

Le constat est sans appel : l’agro-industrie représente aujourd’hui l’une des plus grandes opportunités de croissance et de création d’emplois pour l’Afrique. La fenêtre est ouverte, les outils sont en place et la dynamique est bien réelle. Reste à transformer l’essai.

Le Groupe de la Banque mondiale affiche sa détermination à accompagner les pays de la région dans cette transformation. L’enjeu dépasse la simple sécurité alimentaire : il s’agit de redonner dignité et perspectives à des millions de jeunes ruraux, de stabiliser les territoires et de faire de l’agriculture le pilier d’une prospérité durablement partagée.

L’Afrique a les cartes en main. Il lui reste à jouer son va-tout agro-industriel.

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