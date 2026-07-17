Genesis débarque en Tunisie : le luxe automobile coréen pose ses valises à Tunis

Genesis débarque en Tunisie : le luxe automobile coréen pose ses valises à Tunis

La marque premium du groupe Hyundai officialise son entrée sur le marché tunisien via un partenariat stratégique avec Alpha Hyundai Motor. Premier showroom dédié, modèles électrifiés et expérience client sur mesure : la philosophie coréenne du « invité d’honneur » s’invite au cœur de la Méditerranée.

Tunis, le 18 juillet 2026 – C’est une petite révolution dans le paysage automobile tunisien. Genesis, la marque de luxe du géant sud-coréen Hyundai, a choisi la Tunisie pour poursuivre sa conquête du marché Moyen-Orient et Afrique. Un partenariat scellé le 17 juillet avec le distributeur local Alpha Hyundai Motor ouvre la voie à un lancement commercial prévu dès le troisième trimestre 2026.

« La Tunisie représente un marché important pour Genesis et constitue une étape naturelle dans notre développement à travers la région MEA », a déclaré Omar Al Zubaidi, CEO de Genesis Middle East & Africa, visiblement ravi de cette nouvelle aventure.

Un luxe qui se vit avant de se conduire

Derrière ce lancement, il n’y a pas seulement des voitures. Il y a une philosophie. Celle du « Son-nim », un concept coréen qui signifie littéralement « invité d’honneur ». Chez Genesis, le client n’est pas un simple acheteur : il est un hôte que l’on accueille, que l’on écoute et que l’on chouchoute.

Cette vision du luxe moderne, alliant design épuré, innovation technologique et hospitalité, va désormais s’incarner à Tunis. Alpha Hyundai Motor ouvrira prochainement un showroom entièrement dédié à la marque. Un espace conçu non pas pour vendre, mais pour faire vivre une expérience immersive, où chaque visiteur pourra toucher du doigt l’ADN de la marque coréenne.

Une première gamme entre élégance et électrification

Les premiers modèles à fouler le sol tunisien ne sont pas choisis au hasard. Genesis mise sur une gamme d’exception qui reflète sa double ambition : le luxe et la transition énergétique. Au programme :

Electrified G80 et Electrified GV70 : deux berlines et SUV 100 % électriques, alliant performances premium et zéro émission.

GV80 et GV80 Coupé : les fleurons du SUV de luxe chez Genesis, conjuguant puissance et raffinement.

D’autres modèles électrifiés viendront progressivement enrichir l’offre, dans le cadre d’un déploiement maîtrisé sur le marché tunisien.

« Fixer de nouveaux standards dans le segment premium »

Mehdi Mahjoub, CEO d’Alpha Hyundai Motor, ne cache pas son enthousiasme : « Aujourd’hui marque une étape importante pour Alpha Hyundai Motor en Tunisie. Nous sommes fiers de présenter les véhicules Genesis qui redéfinissent le luxe moderne à travers une combinaison unique de technologies innovantes, de savoir-faire raffiné et d’expériences client exceptionnelles. » Et d’ajouter : « Avec l’ouverture de notre showroom Genesis dédié, nous avons hâte d’accueillir les clients tunisiens dans l’univers Genesis et de fixer de nouveaux standards dans le segment premium automobile. »

Une expérience client pensée dans les moindres détails

Au-delà du produit, c’est tout un écosystème de services qui se met en place. Conseils personnalisés, suivi après-vente dédié, événements exclusifs… Genesis et Alpha Hyundai Motor entendent bâtir une relation durable avec leurs clients, loin du simple rapport commercial.

Ce partenariat stratégique pose les bases d’une présence solide et pérenne en Tunisie. Il traduit la confiance des deux groupes dans le potentiel du marché local du luxe automobile, mais aussi leur volonté commune d’innover et d’élever les standards de l’expérience client.

À propos de Genesis Middle East & Africa

Marque coréenne centrée sur le design, Genesis propose une gamme complète de berlines (G70, G80, G90) et de SUV (GV70, GV80, GV80 Coupé). Engagée dans la transition vers l’électrification, la marque développe également des modèles 100 % électriques comme l’Electrified G80, l’Electrified GV70 et le GV60. Présente au Moyen-Orient et en Afrique via un réseau de distributeurs, Genesis continue d’étendre son empreinte avec des showrooms dédiés et des expériences clients inspirées de l’hospitalité coréenne.

À retenir :

Partenariat signé le 17 juillet 2026 entre Genesis et Alpha Hyundai Motor.

Lancement commercial prévu au troisième trimestre 2026 .

Premier showroom Genesis à Tunis , avec une gamme composée des modèles Electrified G80, Electrified GV70, GV80 et GV80 Coupé.

Une philosophie client centrée sur l’hospitalité coréenne et le luxe moderne.

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