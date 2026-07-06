Aerospace Meetings Tunisia 2026 : La Tunisie, hub stratégique de la supply chain aéronautique, ouvre ses portes aux géants du secteur

Aerospace Meetings Tunisia 2026 : La Tunisie, hub stratégique de la supply chain aéronautique, ouvre ses portes aux géants du secteur

Du 7 au 9 juillet 2026, la Tunisie se mue en véritable carrefour international de l’industrie aéronautique. L’événement B2B de référence, Aerospace Meetings Tunisia, promet de faire décoller des partenariats stratégiques au cœur d’un écosystème méditerranéen en pleine ébullition.

Un Rendez-Vous International au Cœur de la Méditerranée

Alors que les chaleurs estivales s’installent, Tunis s’apprête à vibrer bien au-delà de ses rivages touristiques. La capitale tunisienne accueillera, du 7 au 9 juillet prochain, Aerospace Meetings Tunisia, le rendez-vous incontournable des professionnels de la supply chain aéronautique. Porté par abe – advanced business events, et soutenu par les piliers institutionnels que sont le Groupement des Industries Tunisiennes Aéronautiques et Spatiales (GITAS) et l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur (FIPA Tunisia), cet événement incarne la volonté farouche du pays de s’imposer comme un hub industriel de premier ordre.

Loin des simples salons exposition, cette édition mise sur l’efficacité et le concret. Au programme : des rendez-vous B2B préprogrammés pour optimiser chaque minute, des conférences de haut niveau qui dessinent les tendances de demain, et des ateliers techniques où l’expertise se partage sans filtre. L’objectif est limpide : créer un terrain fertile où les constructeurs, équipementiers et entreprises d’ingénierie peuvent tisser des liens solides et durable.

Un Bilan 2024 Éloquent pour une Édition 2026 Prometteuse

Si l’ambition est grande, elle s’appuie sur des fondations déjà solides. L’édition précédente, en 2024, avait réuni près de 600 professionnels, représentant plus de 150 entreprises issues de 15 pays différents. En à peine deux jours, ce ne sont pas moins de 1 500 réunions d’affaires qui ont vu le jour, transformant l’événement en une véritable bourse aux échanges. Des chiffres qui parlent d’eux-mêmes et qui confirment le rôle grandissant de la Tunisie sur l’échiquier aéronautique mondial.

Cette nouvelle édition bénéficie déjà du soutien de fleurons industriels présents sur le sol tunisien, à l’image de FIGAC AERO, Afrilub, Haas F1 Team ou encore Beaichek, preuve que le savoir-faire local attire et rassure les plus grands noms du secteur.

Acheteurs et Exposants : Une Rencontre entre Offre et Demande

Mais qui sont réellement ces acteurs qui feront le déplacement jusqu’à Tunis ?

Les exposants : Commerciaux aguerris, directeurs marketing et ingénieurs techniques en quête de visibilité. Ils viennent avec leurs solutions et leurs innovations, bien décidés à conquérir le marché tunisien et à y ancrer durablement leur présence.

Les donneurs d’ordre : De l’autre côté de la table, on retrouve des responsables achats sous pression, des directeurs de la supply chain en chasse de fournisseurs fiables, ainsi que des ingénieurs R&D en quête de technologies de rupture. Leur mission : évaluer, tester et sceller des partenariats à long terme qui sécuriseront leurs chaînes d’approvisionnement.

C’est cette alchimie humaine, où se croisent les regards des décideurs et des techniciens, qui fait toute la richesse de cet événement.

La Tunisie, Pôle Industriel en Pleine Ascension

Un Écosystème qui décolle : 20 000 emplois et une croissance de 10 %

Pourquoi la Tunisie attire-t-elle autant les convoitises ? Sa position géographique est un atout indéniable. Située à seulement 140 kilomètres des côtes européennes, elle se trouve au carrefour des routes maritimes et aériennes méditerranéennes, offrant un accès privilégié aux marchés d’Europe, d’Afrique et du Moyen-Orient.

Selon le dernier rapport du GITAS et de la FIPA, l’écosystème aéronautique tunisien ne cesse de prendre de l’altitude. Il regroupe aujourd’hui 85 entreprises (dont 66 industrielles et 15 prestataires de services), avec un incroyable taux d’exportation de 90 %. Ce secteur, véritable moteur de l’économie nationale, emploie 20 000 personnes, dont 18 000 dédiées aux activités de production.

Mais le chiffre le plus frappant reste sa dynamique de croissance : un taux annuel moyen de 10 % en production et en exportations, soutenu depuis plus d’une décennie. Une performance qui témoigne de la résilience et de l’innovation d’un tissu industriel en constante maturation.

Un Partenaire pour l’Avenir

Aerospace Meetings Tunisia ne se limite donc pas à un simple agenda de rencontres. Il est le révélateur d’une ambition nationale : construire un écosystème industriel innovant, résilient et tourné vers l’avenir. En mettant en lumière ses capacités industrielles et en favorisant l’émergence de nouveaux partenariats internationaux, la Tunisie consolide sa compétitivité et affirme son statut de destination privilégiée pour l’aéronautique mondiale.

Portée par la vision du GITAS et le dynamisme de la FIPA, la Tunisie ne se contente plus d’être un sous-traitant de choix ; elle s’affirme aujourd’hui comme un partenaire stratégique capable de relever les défis technologiques de demain. Rendez-vous en juillet pour assister à cette nouvelle démonstration de force.

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