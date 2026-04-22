Washington : Le Gouverneur de la BCT multiplie les rencontres de haut niveau en marge des Réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale

En marge des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et du Groupe de la Banque mondiale à Washington, M. Fethi Zouhaier Nouri, Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), a tenu une série de rencontres stratégiques avec des responsables d’institutions financières internationales, des investisseurs institutionnels et ses homologues de banques centrales régionales.

Entretien avec le Fonds Monétaire Arabe : renforcer la résilience des économies non productrices d’énergie

Le Gouverneur de la BCT s’est entretenu avec M. Fahad Al-Turki, Directeur Général et Président du Conseil d’administration du Fonds Monétaire Arabe (FMA). Les discussions ont porté sur les perspectives économiques régionales et les défis spécifiques aux économies arabes non productrices d’énergie.

Plaidoyer pour des instruments financiers innovants

M. Nouri a souligné l’urgence de développer des approches et des instruments innovants afin de renforcer la résilience des pays face aux chocs externes. Il a également insisté sur la nécessité de mécanismes adaptés aux transformations économiques en cours, permettant aux nations les plus exposées de faire face aux défis actuels.

Rencontre avec les investisseurs internationaux : la résilience de la Tunisie séduit

Le premier responsable de l’institut d’émission a également rencontré plusieurs investisseurs institutionnels internationaux. L’occasion de présenter les perspectives de l’économie tunisienne et de mettre en lumière ses principaux fondamentaux macroéconomiques.

Opportunités d’investissement et financement souverain

M. Nouri a souligné la résilience de l’économie tunisienne face aux chocs extérieurs et les efforts engagés pour préserver la stabilité macroéconomique et financière. Il a mis en exergue les opportunités d’investissement qu’offre la Tunisie, insistant sur le rôle des investisseurs internationaux dans le financement de l’économie nationale, notamment via les instruments de financement souverain tunisiens sur les marchés internationaux.

Les investisseurs présents ont manifesté un intérêt soutenu pour les perspectives du pays, salué sa résilience face aux défis internationaux et réaffirmé leur disposition à accompagner le financement de l’économie tunisienne.

Réunions bilatérales de haut niveau avec la Libye et l’Algérie

Dans le cadre des rencontres bilatérales, M. Fethi Zouhaier Nouri a tenu deux réunions stratégiques avec ses homologues de la Banque Centrale de Libye et de la Banque d’Algérie.

Coopération technique et financière renforcée avec la Libye

Lors de l’entretien avec M. Naji Mohamed Issa, Gouverneur de la Banque Centrale de Libye, les échanges ont porté sur le renforcement du partenariat technique et financier entre les deux institutions. Les discussions ont mis l’accent sur la modernisation des systèmes de paiement et des systèmes d’information, ainsi que sur le développement de solutions communes adaptées aux nouveaux enjeux financiers. Les deux Gouverneurs ont exprimé leur volonté de consolider les mécanismes de coopération bilatérale pour faciliter les échanges commerciaux et soutenir une intégration économique plus étroite.

Première rencontre avec le nouveau Gouverneur de la Banque d’Algérie

Par ailleurs, M. Nouri s’est entretenu avec son homologue algérien, M. Mohamed Lamine Lebbou, qu’il a félicité à l’occasion de sa récente nomination à la tête de la Banque d’Algérie. Cette première rencontre a réaffirmé la volonté commune de renforcer les relations de coopération technique et financière. Les deux parties ont convenu d’intensifier leurs échanges par l’organisation de visites mutuelles pour identifier et développer de nouveaux axes de collaboration.

Une dynamique régionale face aux défis économiques mondiaux

Ces rencontres s’inscrivent dans une dynamique visant à approfondir la coopération entre banques centrales de la région, dans un contexte international marqué par des défis économiques et financiers croissants.

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