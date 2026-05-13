Tourisme : 160 000 croisiéristes, le port de La Goulette retrouve son souffle

Tourisme maritime : la Tunisie renoue avec la grande bleue

Le soleil tape sur les quais de La Goulette. Les navires reviennent. Et avec eux, l’espoir d’une saison touristique qui s’annonce généreuse. D’ici la fin de l’année 2026, près de 160 000 croisiéristes supplémentaires sont attendus dans ce port historique de Tunis, répartis sur 34 escales.

Une nouvelle qui fait du bien à toute une profession. Après des années de vaches maigres, le trafic maritime touristique vers la Tunisie reprend lentement mais sûrement sa place sur la carte méditerranéenne.

Une reprise amorcée dès 2023

Le phénomène n’est pas soudain. Il s’inscrit dans une dynamique enclenchée depuis 2023, avec le retour progressif des grands opérateurs internationaux de croisières. L’Office de la marine marchande et des ports ne s’y trompe pas : selon ses chiffres, cette progression traduit « un regain de confiance dans la destination tunisienne ».

Ce retour s’appuie notamment sur le développement du village touristique du port de La Goulette, présenté par les autorités comme un modèle à l’échelle méditerranéenne. Boutiques, services, accueil : l’infrastructure a été pensée pour séduire les voyageurs en escale.

+22 % de touristes en 2025, le cap est franchi

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. En 2025, l’activité des croisières a bondi de 22 % , avec près de 272 000 touristes débarqués, contre 223 000 en 2024. Une progression spectaculaire si on la compare à 2022, année noire où seulement 55 000 croisiéristes avaient foulé le sol tunisien, répartis sur 37 escales.

Le rythme s’accélère. Et l’horizon 2026 promet de faire encore mieux.

Tous les voyants portuaires sont au vert

La bonne santé de La Goulette n’est pas un cas isolé. L’ensemble des ports de commerce tunisiens affichent des indicateurs en hausse. Voici un aperçu des tendances pour 2025 :

Voitures neuves : +9 % (48 694 unités)

Passagers : +4 % (827 000 voyageurs)

Véhicules de passagers : +5 % (337 569 unités)

Conteneurs : +9 % (538 692 EVP)

Volume de chargement : +5 %

Trafic global de marchandises : +7 %

Seul un secteur tire la sonnette d’alarme : le vrac alimentaire solide a reculé de 11 % , en raison de facteurs conjoncturels liés à la demande et aux importations.

Un tonnage global en légère hausse

Malgré cette baisse sectorielle, l’activité globale des ports commerciaux tunisiens (hors Skhira) reste orientée à la hausse. Le tonnage total est passé de 22,9 millions de tonnes en 2024 à 23 millions de tonnes en 2025. Une progression modeste, mais significative : elle témoigne d’une diversification des échanges et d’une amélioration du rythme commercial.

Pour les professionnels du tourisme comme pour les transitaires, ces chiffres sont plus que des statistiques. Ce sont les signes d’une confiance qui revient, escale après escale.

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