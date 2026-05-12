ONU-Habitat en Tunisie, la Banque de Tunisie et des Émirats et la Municipalité de Kerkennah signent un protocole d’accord pour renforcer la résilience locale et le développement durable

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ONU-Habitat en Tunisie, la Banque de Tunisie et des Émirats et la Municipalité de Kerkennah signent un protocole d’accord pour renforcer la résilience locale et le développement durable

Tunis –07 Mai2026–ONU-Habitat Tunisie, la Banque de Tunisie et des Émirats (BTE) et la Municipalité de Kerkennah ont signé un protocole d’accord visant à consolider leur coopération autour d’un objectif commun : promouvoir un développement territorial durable, inclusif et résilient à Kerkennah, en valorisant ses ressources naturelles, culturelles et humaines.

Ce partenariat s’inscrit dans la continuité des efforts conjoints pour accompagner la municipalité de Kerkennah dans la mise en œuvre d’actions concrètes répondant aux défis climatiques et socio-économiques du territoire, notamment à travers le développement d’infrastructures locales durables, le renforcement des capacités des acteurs locaux et la promotion d’initiatives à fort impact environnemental et social. Il s’inscrit également dans la continuité des engagements déjà portés par la BTE dans l’archipel, notamment à travers des actions de sensibilisation environnementale telles que la mise en place de clubs environnementaux, ainsi que des initiatives locales en faveur de la durabilité.

Il vise à soutenir la planification et la réalisation d’initiatives innovantes, co-construites avec les acteurs locaux, telles que la création d’espaces publics durables et inclusifs, à l’instar du projet de parc urbain éducatif, sportif et écologique, contribuant à une meilleure adaptation aux changements climatiques et à un développement local intégré.

La signature de ce protocole d’accord marque une étape importante dans le renforcement des synergies entre les institutions publiques, le secteur privé et les collectivités locales. Cet engagement multipartite s’aligne avec les priorités nationales ainsi que les Objectifs de Développement Durable (ODD), en particulier l’ODD 11 relatif aux villes et communautés durables.

L’archipel de Kerkennah constitue une zone particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique, notamment l’élévation du niveau de la mer et la dégradation des écosystèmes. Cette situation engendre des impacts significatifs sur les conditions de vie des habitants et sur les activités économiques locales. Dans ce contexte, une action concertée devient indispensable pour renforcer la résilience du territoire et préserver ses ressources.

Le Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat)œuvre à promouvoir des villes et des établissements humains socialement et environnementalement durables, notamment à travers l’appui à la planification urbaine, à la gestion des risques climatiques et à la mise en œuvre du Programme pour les villes et établissements humains durable (ONU‑Habitat). Dans le cadre de cet accord, ONU-Habitat s’inscrit dans son mandat de coopération avec les États membres et les collectivités locales, ainsi que de suivi de l’Agenda 2030 et du Nouvel Agenda Urbain, en accompagnant les initiatives de développement durable territorial.

La Banque de Tunisie et des Émirats (BTE) instituée depuis 1982 et régie par la législation bancaire tunisienne, s’engage à mobiliser ses ressources et son expertise pour appuyer financièrement les initiatives issues de ce partenariat, en cohérence avec son rôle d’acteur économique contribuant au développement durable et à la promotion d’investissements responsables. Dans cette même stratégie, la BTE ne cesse de confirmer encore une fois son engagement environnemental et une contribution tangible œuvrant pour l’amélioration du bienêtre des habitants de Kerkennah.

Cette 4ème intervention de la BTE à Kerkennah porte sur la prise en charge totale de création d’un parc urbain éducatif, sportif et écologique à Kerkennah, où les personnes à besoins spécifiques auront une place privilégiée, à côté de plusieurs autres composantes non moins importantes.

L’accord des autorités régionales du 07/04/2026 sur ce projet a permis à la BTE de concrétiser ce 4ème partenariat en faveur des îles de Kerkennah.

La Municipalité de Kerkennah a pour mission de gérer les affaires locales et de promouvoir le développement du territoire. Dans le cadre de ce protocole, elle s’engage à réaliser techniquement le projet de création dudit parc, à valoriser les ressources naturelles et culturelles locales et à améliorer les conditions de vie des habitants, en collaboration avec les partenaires.

L’approche adoptée repose sur une forte mobilisation des acteurs locaux et sur une gouvernance participative, favorisant l’inclusion des groupes les plus vulnérables, notamment les femmes, les jeunes et les communautés dépendantes des ressources naturelles. Ensemble, les partenaires ambitionnent de faire de Kerkennah un modèle de résilience territoriale et d’innovation durable à l’échelle nationale et méditerranéenne.

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