XPENG s’installe en Tunisie : L’intelligence artificielle prend la route

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XPENG s’installe en Tunisie : L’intelligence artificielle prend la route

Le paysage automobile tunisien franchit un cap technologique majeur. XPENG, le constructeur qui bouscule les codes de la mobilité électrique intelligente à l’échelle mondiale, pose officiellement ses valises en Tunisie. Plus qu’une simple marque de voitures, c’est un véritable concentré de haute technologie qui débarque pour redéfinir notre façon de conduire.

Alors que la Tunisie amorce sa transition énergétique, l’arrivée de XPENG tombe à point nommé. Si le marché de l’électromobilité est encore jeune, l’engouement des Tunisiens pour les innovations durables et les gadgets connectés crée un terrain fertile pour cette nouvelle génération de véhicules.

XPENG : Quand la technologie chinoise redéfinit la route

Née en 2014 avec l’ambition de devenir le leader de la « Smart EV » (véhicule électrique intelligent), XPENG ne se contente pas de remplacer l’essence par de l’électricité. La marque se distingue par ses systèmes d’aide à la conduite ultra-perfectionnés et ses batteries de nouvelle génération.

En choisissant la Tunisie comme hub pour l’Afrique du Nord, XPENG s’adresse à une nouvelle génération de conducteurs : ceux qui ne veulent plus choisir entre performance, confort et respect de l’environnement.

Un trio de choc pour conquérir le bitume tunisien

Pour son lancement, le constructeur déploie une gamme complémentaire capable de séduire aussi bien les familles que les amateurs de sensations technologiques.

XPENG G9 : Le fleuron du luxe électrique

C’est le vaisseau amiral. Le G9 redéfinit le segment premium avec des arguments de poids :

Autonomie record : Jusqu’à 580 km (norme WLTP).

Recharge éclair : Sa technologie permet de passer de 20 % à 80 % de batterie en seulement 12 minutes.

Intelligence embarquée : Un système d’aide à la conduite de niveau 2+ qui transforme chaque trajet en une expérience sereine et sécurisée.

XPENG G6 : Le SUV ultra-connecté

Le G6 est le choix de la polyvalence. Avec son design futuriste, il mise tout sur l’expérience utilisateur :

Interface XXL : Un écran haute résolution de 14,96 pouces trône au centre de l’habitacle.

Agilité : Une gestion énergétique optimisée par des algorithmes de pointe pour une conduite fluide en ville comme sur autoroute.

XPENG P7+ : La berline de caractère

Design aérodynamique et allure sportive, la P7+ s’adresse aux passionnés de conduite :

Élégance : Une silhouette fluide conçue pour fendre l’air et maximiser l’efficience.

Immersion : Un habitacle pensé comme un cockpit technologique, alliant sportivité et confort moderne.

Une vision pour l’avenir : Démocratiser le futur

L’ambition de XPENG en Tunisie dépasse la simple vente de véhicules. La marque souhaite s’imposer comme la référence de la mobilité intelligente. En alliant innovation, sécurité et durabilité, XPENG prouve que la voiture électrique n’est plus une promesse lointaine, mais une réalité accessible et désirable dès aujourd’hui.

Les tarifs de la gamme en Tunisie

XPENG G6 : À partir de 119 950 DT TTC

XPENG P7+ : À partir de 127 950 DT TTC

XPENG G9 : À partir de 175 950 DT TTC

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