Découvrez Audio Eraser avec la série Galaxy S26

Sur les appareils Galaxy, la fonction Audio Eraser ou Gomme Audio réduit les bruits indésirables dans les vidéos et amplifie les sons souhaités pour une expérience toujours plus immersive.

Initialement lancée pour modifier les contenus enregistrés sur la série Galaxy S25, cette fonctionnalité a considérablement évolué au fil des générations. Elle a ensuite été intégrée directement dans certaines applications Samsung (telles que le Lecteur Vidéo et l’Enregistreur Vocal) sur les Galaxy Z Flip7 et Galaxy Z Fold7.

Aujourd’hui, elle franchit un nouveau cap sur la série Galaxy S26 en permettant de contrôler le son sur les contenus diffusés en direct sur différentes plateformes.

De « corriger plus tard » à « filtrer maintenant »

Avec la série Galaxy S26, Audio Eraser offre une expérience audio en direct. Désormais capable de filtrer et d’optimiser le son en temps réel, ellepermet de modifier les contenus enregistrés sur l’appareil, mais aussi ceux regardés en direct. Découvrons comment Audio Eraser révèle les plus beaux moments malgré les bruits ambiants parasites sur la série Galaxy S26.

Comparaison avant/après d’une interview à l’aide de l’application Gomme Audio sur la série Galaxy S26

En intégrant un moteur audio optimisé par l’IA directement dans le système, les Galaxy S26 Series permettent d’ajuster et de contrôler le son dès que celui-ci est produit. Cela garantit une expérience d’écoute claire et immersive sur différentes plateformes de streaming en neutralisant les bruits de fond quel que soit l’environnement.

Accès facilité, contrôle total

Les utilisateurs peuvent facilement régler le niveau de bruit et réduire les bruits parasites directement depuis le panneau des Paramètres Rapides, sans avoir besoin de revenir en arrière ou de relancer la lecture.

Une fois activée, la Gomme Audio offre des commandes avancées :vous pouvez en régler l’intensité afin d’affiner la réduction de bruit ou bien activer Voice Focus afin de profiter de dialogues cristallins, même lorsque vous regardez des vidéos en direct.

Audio Eraser assure une optimisation du son pour les contenus vidéo en temps réel. Cela permet d’améliorer la clarté et la précision lors de la lecture de vos contenus préférés.

Votre son, comme vous l’entendez

Audio Eraser peut également distinguer 6 types de bruits et de sons : Voix, Musique, Vent, Nature, Foule et Autres bruits. Grâce à ce mixage sonore en direct, il est désormais possible de contrôler et de réduire précisément le son sélectionné parmi différentes sources. Bien que cette fonctionnalité soit disponible depuis la série Galaxy S25, elle a été considérablement améliorée sur la série Galaxy S26 afin de prendre en charge le contrôle audio en temps réel.

Grâce à des curseurs intuitifs, les utilisateurs peuvent personnaliser le son pour atténuer les bruits gênant sou la musique de fond. En proposant un contrôle accru, Audio Eraser des Galaxy S26 Series crée une expérience d’écoute sur mesure.

Accédez à la Gomme Audio via le panneau des Paramètres Rapides, ajustez l’intensité et activez le mode Voice Focus sur la série Galaxy S26.

Audio Eraser ne se limite plus à la réduction du bruit. Il vous permet désormais de personnaliser facilement votre son en temps réel. Profitez d’une expérience d’écoute plus personnalisée et plus agréable avec la série Galaxy S26.

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