AFRAA et South African Airways réunissent les leaders du secteur au 14e congrès des parties prenantes de l’aviation pour tracer la voie d’une croissance résiliente en Afrique

Johannesburg, 18 mai 2026 – Le 14e congrès annuel des parties prenantes de l’aviation (ASC) a été officiellement inauguré ce matin à Johannesburg, en Afrique du Sud, sous le thème : « Une aviation africaine résiliente : partenariats – autonomisation – rentabilité ». Organisé conjointement par l’Association des compagnies aériennes africaines (AFRAA) et South African Airways (SAA), ce congrès de trois jours réunit des décideurs de haut niveau du secteur aérien du monde entier afin de forger les partenariats et les stratégies nécessaires pour libérer le potentiel de l’aviation africaine.

Le congrès a été officiellement ouvert par l’invitée d’honneur, Mme Barbara Creecy, députée et ministre des Transports de la République d’Afrique du Sud, qui a souligné l’engagement de son gouvernement à faire de l’Afrique du Sud et du continent africain tout entier une force majeure dans l’aviation mondiale. La cérémonie d’ouverture a réuni plus de 500 délégués inscrits – compagnies aériennes, régulateurs, autorités aéroportuaires, financiers et fournisseurs de solutions aéronautiques – issus de près de 50 pays d’Afrique et d’ailleurs.

Dans son discours de bienvenue, M. Abdérahmane Berthé, secrétaire général de l’AFRAA, a adopté un ton franc et stratégique, rappelant que l’aviation africaine continue d’évoluer dans un environnement mondial très complexe et incertain. Tensions géopolitiques, perturbations des chaînes d’approvisionnement, pressions sur les devises, hausse des coûts d’exploitation, déficits d’infrastructures et rareté des aéronefs exercent une pression sans précédent sur les transporteurs.

Il a souligné que la fragmentation du continent – 54 États, cadres réglementaires multiples, centaines d’accords bilatéraux restrictifs – rend la collaboration entre les parties prenantes non pas optionnelle, mais existentielle. Il a appelé les gouvernements à considérer l’aviation comme un multiplicateur économique plutôt que comme une simple source de recettes fiscales, et a exhorté le secteur à prioriser la formation et la rétention des professionnels africains de l’aviation – pilotes, ingénieurs, gestionnaires de la sécurité et directeurs commerciaux. Il a averti qu’une aviation africaine résiliente ne saurait se construire sur des talents formés uniquement pour être perdus au profit d’autres régions.

« La question n’est plus de savoir si l’Afrique va croître, mais si l’aviation africaine sera suffisamment préparée et positionnée pour capter cette croissance de manière durable et rester compétitive. Survivre n’est pas l’ambition. L’ambition est de construire une industrie aéronautique africaine qui connecte ce continent à un coût abordable et en toute sécurité. » – M. Berthé.

M. Matshela Seshibe, PDG par intérim de South African Airways et hôte de cette édition, a souhaité la bienvenue aux délégués à Johannesburg – plaque tournante de l’aviation, de la finance et de l’industrie en Afrique – et a souligné l’importance de l’unité continentale dans l’environnement opérationnel actuel. Il a noté que « la collaboration n’est plus facultative pour l’aviation africaine ; elle est essentielle pour la survie, la durabilité et la compétitivité à long terme ».

Le capitaine George Kamal, PDG par intérim du groupe Kenya Airways et président du comité exécutif d’AFRAA, ainsi que M. Kamil Al-Awadhi, vice-président régional pour l’Afrique et le Moyen-Orient de l’IATA, se sont également adressés à l’assemblée. Chacun a appelé à une libéralisation accélérée, à des investissements dans les infrastructures et à une collaboration intersectorielle pour réduire l’écart entre la demande de transport aérien en Afrique et la connectivité réellement réalisée.

Un moment critique pour l’aviation africaine

Malgré une croissance impressionnante du trafic passagers, les compagnies aériennes africaines devraient générer un bénéfice net collectif de seulement 200 millions de dollars en 2026 – soit une marge de 1,3 % (1,30 dollar par passager), contre une moyenne mondiale de 7,90 dollars. Le programme du congrès répond directement à ce déficit de rentabilité à travers des séances plénières de haut niveau, des tables rondes, des masterclasses et des sessions B2B axées sur des solutions structurelles : optimisation des flottes, compétitivité des hubs, transformation numérique, financement durable et ouverture de nouveaux marchés.

La session inaugurale, intitulée « Croissance résiliente dans un paysage aéronautique fragmenté », a donné le ton en abordant l’incertitude mondiale, les risques géopolitiques, la divergence réglementaire et les contraintes d’infrastructure, tout en positionnant l’Afrique comme la prochaine frontière de la croissance aérienne.

Points forts du programme

Le congrès a été précédé, le dimanche 17 mai, d’une série de réunions des comités d’AFRAA, renforçant le rôle de l’association en tant que plateforme principale de coordination opérationnelle entre les transporteurs africains. Le comité de distribution d’AFRAA, le comité technique des opérations et de la formation, ainsi que le comité de coordination des réseaux de routes et du fret se sont réunis à huis clos, permettant aux compagnies membres de s’aligner sur les priorités sectorielles. Ces forums de travail reflètent l’engagement d’AFRAA à faire passer le dialogue politique de haut niveau à une collaboration concrète et pratique tout au long de la chaîne de valeur aéronautique.

Également à la veille du congrès, une session consultative dédiée a été organisée pour les dirigeants de compagnies aériennes sur le sujet critique de la sélection, de l’acquisition et de la préparation au financement des flottes.

Animée par M. Raphael Haddad, président de Jetcraft Commercial, cette session a offert aux cadres dirigeants un guide pratique pour naviguer dans l’un des défis les plus complexes de l’aviation africaine.

S’appuyant sur des données de marché et des expériences concrètes, M. Haddad a présenté un cadre stratégique couvrant la planification de flotte axée sur le réseau, les arbitrages entre avions neufs et d’occasion, le processus complet d’acquisition (du business case à la préparation à la livraison), ainsi que la gamme de structures de financement disponibles pour les transporteurs africains et le rôle des institutions régionales de financement du développement.

La session a souligné qu’une stratégie de flotte disciplinée, associée à une bonne préparation financière, reste l’un des leviers les plus puissants pour les compagnies africaines cherchant à convertir l’extraordinaire potentiel de croissance du continent en rentabilité durable.

Pendant trois jours, le congrès proposera :

des entretiens avec des PDG de compagnies africaines sur la croissance et la durabilité ;

des tables rondes sur l’accès au marché, la durabilité environnementale, les technologies de voyage intelligentes et la rentabilité structurelle ;

des présentations sur la connectivité aérienne, la compétitivité des hubs aéroportuaires, la gestion des risques liés à la météorologie spatiale, les paiements numériques et le fret aérien comme catalyseur économique ;

des masterclasses sur les stratégies de fidélisation, la gestion du cycle de vie des flottes et la sécurité de l’espace aérien.

Le programme se conclut par le 3e sommet africain sur la sécurité et les opérations aériennes, le 20 mai, organisé en partenariat avec la Flight Safety Foundation.

À propos du congrès

Parvenu à sa 14e édition, le congrès des parties prenantes de l’aviation est la plateforme annuelle phare d’AFRAA pour le dialogue politique et les affaires. Il réunit des dirigeants de compagnies aériennes, d’autorités de l’aviation civile, d’aéroports, de prestataires de services de navigation aérienne, d’équipementiers, de financiers et d’entreprises technologiques pour façonner le dialogue politique, forger des partenariats commerciaux et présenter des solutions qui font progresser l’aviation africaine. L’édition 2026 est accueillie par South African Airways à Johannesburg, du 17 au 19 mai 2026, sous le haut patronage du ministère des Transports de la République d’Afrique du Sud. L’événement se tient consécutivement au 3e sommet africain sur la sécurité et les opérations aériennes (19-20 mai 2026, même lieu).

À propos d’AFRAA

L’Association des compagnies aériennes africaines (AFRAA) est la principale association professionnelle des transporteurs africains. Fondée à Accra (Ghana) en avril 1968 et basée à Nairobi (Kenya), sa mission est de promouvoir et de servir les compagnies africaines, et de défendre l’industrie aéronautique du continent. L’Association envisage une industrie du transport aérien durable, interconnectée et abordable en Afrique, où les compagnies africaines deviennent des acteurs clés et des moteurs du développement économique. Les membres d’AFRAA couvrent l’ensemble du continent et incluent tous les grands opérateurs intercontinentaux africains. Les compagnies membres représentent plus de 85 % du trafic international total assuré par les transporteurs africains. (Facebook, LinkedIn, X et YouTube)

À propos de South African Airways

Fort de 92 ans d’existence, South African Airways (SAA) est l’une des compagnies Skytrax les plus primées d’Afrique et le fier porte-drapeau sud-africain, reliant des destinations domestiques, régionales et internationales. SAA opère au départ de Johannesburg vers Abidjan, Accra, Durban, Dar es Salaam, Cape Town, Harare, Kinshasa, Lusaka, Lagos, Lubumbashi, Windhoek, Victoria Falls, São Paulo, Maurice (au départ de Cape Town et Johannesburg), Perth et Gqeberha (Port Elizabeth).

Depuis son premier vol en 1934, SAA a grandi pour inclure une compagnie aérienne passagers, un service de fret, et des services connexes fournis par ses filiales entièrement détenues : SAA Technical (SAAT) et Air Chefs. SAAT fournit des services de maintenance de haute qualité, des visites majeures de cellules, des révisions moteurs, des composants mécaniques, de l’avionique et de la maintenance en ligne à SAA et à des tiers. Air Chefs assure la restauration en vol, dans les salons d’aéroport et d’autres services de restauration pour compagnies aériennes et tiers.

SAA Voyager, le programme de fidélité leader en Afrique, récompense les voyageurs fréquents avec des avantages exclusifs et offre aux membres la possibilité de gagner et d’échanger des miles. SAA Voyager améliore l’expérience des passagers grâce à des surclassements, des services prioritaires et un accès à un réseau de plus de 50 compagnies partenaires, dont tous les membres de Star Alliance. SAA est membre du réseau Star Alliance, créé en 1997 – la première alliance aérienne véritablement mondiale et le plus grand réseau aérien en parts de marché.

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