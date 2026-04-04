AFRAA : première conférence africaine sur la maintenance aérienne (MRO) à Addis-Abeba – Un écosystème durable pour l’aviation en Afrique

AFRAA : première conférence africaine sur la maintenance aérienne (MRO) à Addis-Abeba – Un écosystème durable pour l’aviation en Afrique

L’African Airlines Association (AFRAA) a organisé avec succès la première conférence africaine MRO à Addis-Abeba (Éthiopie) du 29 au 31 mars 2026. Plus de 450 délégués de 50 pays ont appelé à renforcer les capacités de maintenance en Afrique, réduire la dépendance extérieure, et accélérer la transformation digitale.

L’AFRAA lance la première conférence africaine MRO à Addis-Abeba – Feuille de route pour un écosystème de maintenance durable

L’African Airlines Association (AFRAA) , en partenariat avec les principaux fournisseurs africains de services de maintenance, réparation et révision (MRO), a conclu avec succès la première conférence africaine MRO qui s’est tenue à Addis-Abeba, en Éthiopie, du 29 au 31 mars 2026.

Placée sous le thème « Construire un écosystème MRO durable en Afrique » , la conférence a rassemblé plus de 450 délégués venus de plus de 50 pays, incluant des compagnies aériennes, des organismes MRO, des constructeurs (OEM), des régulateurs et des fournisseurs de technologies, afin d’aborder les priorités clés qui façonnent l’avenir de la maintenance aéronautique en Afrique.

Principaux résultats et appels à l’action de la conférence

Les temps forts de la conférence incluent :

Un appel fort à une collaboration renforcée tout au long de la chaîne de valeur de l’aviation pour consolider les capacités MRO intra-continentales.

Un consensus sur la nécessité de conserver la valeur ajoutée de la MRO en Afrique et de réduire la dépendance vis-à-vis des maintenances hors du continent.

L’avancement de l’harmonisation réglementaire pour permettre des opérations transfrontalières plus efficaces.

L’ accélération de la transformation numérique via la maintenance prédictive, l’intelligence artificielle (IA) et les solutions basées sur les données.

Un accent accru sur le développement des compétences et la durabilité de la main-d’œuvre .

Des rencontres B2B fructueuses grâce au Marketplace de l’AFRAA, générant des résultats commerciaux tangibles.

Une feuille de route claire pour un écosystème MRO compétitif et résilient

Les conclusions de la conférence fournissent une feuille de route claire pour construire un écosystème MRO plus compétitif, résilient et durable à travers l’Afrique.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le communiqué de presse ci-joint et la photo d’accompagnement soumise à votre considération pour publication.

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