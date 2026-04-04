Augmentation brutale des droits d’entrée des musées en Tunisie – La FIT dénonce une décision sans concertation

Augmentation brutale des droits d’entrée des musées en Tunisie – La FIT dénonce une décision sans concertation

La Fédération Interprofessionnelle du Tourisme Tunisien (FIT) s’indigne de la hausse soudaine des tarifs d’entrée aux sites et musées (Bardo : +130%). Une décision publiée au JORT sans préavis, qui pénalise lourdement les agences de voyage réceptives.

Hausse immédiate des tarifs des musées tunisiens : la FIT dénonce une décision brutale et préjudiciable

La Fédération Interprofessionnelle du Tourisme Tunisien (FIT) a exprimé sa stupéfaction après l’annonce d’une révision des droits d’entrée aux sites et musées gérés par l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC). Cette mesure, publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT) n° 34 du 31 mars 2026, est entrée en vigueur immédiatement, sans aucune période de transition.

Des hausses spectaculaires : +130 % au Musée National du Bardo

À titre d’exemple, le droit d’entrée pour les visiteurs étrangers au Musée National du Bardo a été majoré de 130 %. D’autres sites archéologiques et musées ont vu leurs prix augmenter de près de 70 %.

La FIT reconnaît la valeur universelle du patrimoine tunisien et admet que les anciens tarifs restaient modestes comparés à ceux pratiqués à l’étranger. Une actualisation des prix est donc compréhensible, voire nécessaire, pour mieux valoriser ces trésors culturels.

« La valorisation de notre patrimoine doit s’accompagner d’une mise à jour des prix. C’est indéniable. » – FIT

Le vrai problème : une application immédiate sans concertation avec les professionnels

Là où « le bât blesse », c’est la promptitude de la décision et son application sans préavis, ni concertation avec les acteurs du tourisme. Les agences de voyage spécialisées dans le tourisme réceptif subissent des conséquences extrêmement préjudiciables.

Les agences de voyage prises au piège de leurs contrats annuels

Les agences tunisiennes sont liées par des contrats annuels avec des tour-opérateurs étrangers. Elles ne peuvent légalement pas modifier unilatéralement les clauses tarifaires convenues. Pour l’année 2026, les augmentations ne pourront donc être répercutées ni sur le tour-opérateur, ni sur le client final qui a acheté un voyage sous forme de forfait « package ».

Conséquence immédiate : ce sont les agences de voyage tunisiennes qui devront supporter seules cette charge imprévue et considérable. Pour certaines, les pertes sont estimées à plusieurs milliers de dinars pour l’année en cours.

La FIT conclut avec ironie : « Belle manière d’encourager les opérateurs du tourisme culturel ! »

Lire aussi: