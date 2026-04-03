Samsung ajoute la compatibilité AirDrop à la fonction Quick Share de la série Galaxy S26

Les Galaxy A57 5G et A37 5G sont dotés d’un design élégant, d’un appareil photo puissant et de l’Awesome Intelligence améliorée pour donner aux utilisateurs la confiance nécessaire au quotidien

Samsung Electronics Co., Ltd. a annoncé aujourd’hui les nouveaux Galaxy A57 5G et Galaxy A37 5G, les derniers appareils de la série Galaxy A qui apportent les dernières innovations mobiles de Samsung ;y compris l’Awesome Intelligence améliorée[1]; à un plus grand nombre d’utilisateurs dans le monde. La dernière série Galaxy A reflète l’engagement de Samsung à étendre les capacités de l’IA à davantage d’appareils et à permettre à davantage d’utilisateurs d’exploiter la puissance de l’IA intuitive qui simplifie les tâches quotidiennes.

Les Galaxy A57 5G et Galaxy A37 5G renforcent l’expérience quotidienne des utilisateurs en améliorant les performances, l’appareil photo et l’écran, ainsi que les caractéristiques de robustesse et de sécurité.

Avec jusqu’à six générations de mises à jour du système d’exploitation et un support de sécurité à long terme, la nouvelle série Galaxy A est conçue pour durer. En tête de la gamme, le Samsung Galaxy A57 5G, doté d’un design plus fin et plus raffiné et de capacités d’intelligence artificielle améliorées qui en font l’appareil le plus puissant de la série Galaxy A à ce jour.

« La nouvelle série Samsung Galaxy A reflète notre engagement continu en faveur de la démocratisation de l’IA en mettant les dernières innovations à la disposition d’un plus grand nombre d’utilisateurs de Galaxy » a déclaré TM Roh, Chief ExecutiveOfficer, President, and Head of DeviceeXperience (DX) Division chez Samsung Electronics. « Grâce aux capacités fondamentales de Samsung combinées à l’Awesome Intelligence améliorée, les Galaxy A57 5G et Galaxy A37 5G offriront des performances quotidiennes fiables aux utilisateurs du monde entier et favoriseront l’expansion rapide de l’IA. »

Une Awesome Intelligence améliorée conçue pour la vie de tous les jours

Grâce à la dernière version de One UI 8.5, les Galaxy A57 5G et A37 5G mettent les dernières innovations de Samsung en matière d’intelligence artificielle à la portée d’un plus grand nombre d’utilisateurs, avec Awesome Intelligence qui aide les gens à faire plus de choses facilement tout en leur offrant de nouvelles façons de créer et de rester productifs.

La transcription vocale est une nouveauté de l’application Enregistreur vocal. Elle permet de revenir plus facilement sur les détails importants d’une réunion, d’une conférence ou d’un appel en transcrivant et en traduisant rapidement les enregistrements d’appels ou en transformant les messages vocaux en texte.

AI Select[2] est plus facile d’accès grâce à une pression prolongée sur le panneau Edge, faisant apparaître des actions pertinentes directement à l’écran pour extraire du texte ou créer du contenu sans avoir à sélectionner manuellement des éléments.

AI Select prend également en charge la fonction Glisser-Déposer en mode multifenêtre, ce qui permet aux utilisateurs de déplacer facilement des images dans Samsung Notes ou dans l’Éditeur de photos afin d’accélérer l’édition et d’améliorer la productivité.

Awesome Intelligence rend la retouche photo quotidienne plus facile que jamais. Object Eraser[3] offre désormais des résultats plus naturels lors de la suppression de distractions indésirables, telles qu’un passant en arrière-plan ou un encombrement dans un café. Sur le Galaxy A57 5G, Best Face[4] prend en charge davantage de photos et la prise de vue en continu, ce qui facilite la prise de photos de groupe parfaites où tout le monde se montre sous son meilleur jour. Les outils préférés des fans comme les filtres et les suggestions d’édition[5] aident les utilisateurs à affiner rapidement et à partager des moments sans effort supplémentaire, tandis que le Galaxy A57 5G dispose également de la fonction Auto Trim[6] pour un montage vidéo encore plus facile.

Circle to Searchwith Google[7] ajoute la reconnaissance multi-objets afin que les utilisateurs puissent facilement explorer plusieurs éléments d’une image à la fois – d’une tenue aux accessoires environnants – en une seule recherche.

La nouvelle série Galaxy A élargit les expériences Awesome Intelligence avec un choix d’agents conçus pour simplifier les tâches quotidiennes, de la recherche à l’organisation des plans ou à l’ajustement facile des paramètres. En tant qu’agent conversationnel de l’appareil, Bixby[8] mis à jour permet aux utilisateurs de contrôler intuitivement les paramètres et les fonctionnalités de Samsung Galaxy à l’aide du langage naturel, tandis que Gemini[9] gère les tâches complexes à travers les apps natives de Samsung Galaxy et certaines apps tierces pour prendre en charge des interactions plus rapides et plus intuitives.

Un appareil photo exceptionnel pour capturer des photos et des vidéos plus claires, de jour comme de nuit

Alors que l’IA s’intègre de plus en plus profondément dans les expériences mobiles, les performances de l’appareil photo restent essentielles pour offrir aux utilisateurs la convivialité et la satisfaction qu’ils attendent au quotidien.

Les Galaxy A57 5G et A37 5G offrent des images plus claires et plus lumineuses grâce à un appareil photo amélioré et à un processeur de signal d’image (ISP) plus performant.[10] Les appareils sont dotés d’un système polyvalent à trois caméras, dirigé par un capteur principal de 50 mégapixels[11], offrant des images nettes et détaillées dans un large éventail de conditions d’éclairage, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des réglages manuels.

Lorsque la lumière baisse, l’appareil photo des Galaxy A57 5G et A37 5G s’adapte de manière transparente grâce à la technologie Nightography[12] , qui permet de capturer des photos et des vidéos claires et réalistes, même dans des conditions de faible luminosité.Le Galaxy A57 5G va encore plus loin dans la photographie grâce à un traitement d’image amélioré qui accentue les détails et réduit le bruit pour des résultats encore plus clairs et éclatants. Il offre un contraste riche et des couleurs équilibrées, même dans des conditions de luminosité difficiles. Grâce à une vitesse d’obturation plus rapide, les utilisateurs peuvent capturer instantanément des instants fugaces, plus rapidement et avec une clarté améliorée.[13]

Les Galaxy A57 5G et A37 5G bénéficient également de la reconnaissance des sujets et de l’optimisation des scènes basées sur l’IA pour équilibrer les portraits, préserver les tons naturels de la peau et créer une séparation plus nette de l’arrière-plan. Lorsque le moment exige une perspective plus large, l’objectif ultra-large permet de capturer plus de détails dans chaque photo de groupe ou de paysage, tandis que l’appareil photo macro de 5 Mpx révèle les détails les plus fins de près pour une plus grande flexibilité créative.

Performance pour le streaming et le multitâche

Le Galaxy A57 5G offre le meilleur du design et de la performance[14], combinant un CPU, un GPU et un NPU améliorés pour offrir de meilleures performances avec sa forme élégante et légère. Conçu pour une diffusion en continu, un défilement et une création de contenu fluides, son design raffiné présente une finition brillante et un îlot à trois caméras distinctif pour un look moderne qui se démarque et qui est agréable à tenir en main.

Malgré son profil plus fin, le Galaxy A57 5G offre des performances puissantes. Sa batterie de 5 000 mAh[15]permet une utilisation jusqu’à deux jours[16] – pour tout ce qui concerne le tournage, l’édition et le visionnage en déplacement. Le chargement super rapide 2.0 atteint 60 % en 30 minutes environ pour une recharge rapide avant de partir, tandis qu’une chambre à vapeur 13 % plus grande[17] aide à maintenir les performances pendant les jeux ou les enregistrements prolongés. Des bordures plus fines et un écran lumineux Super AMOLED + avec Vision Booster sur le Galaxy A57 5G une expérience visuelle claire et immersive, à l’intérieur comme à l’extérieur.

Conçus pour une utilisation quotidienne, les Galaxy A57 5G et A37 5G sont classés IP68[18]pour la résistance à l’eau et à la poussière, ce qui renforce la robustesse dans les environnements réels et offre aux utilisateurs une tranquillité d’esprit en cas d’accident.

Soutien à long terme et sécurité des fondations

Samsung offre une couche renforcée de sécurité des appareils, de transparence et de choix de l’utilisateur avec Knox Vault[19], une solution de sécurité matérielle inviolable.

La série Galaxy A offre aux utilisateurs une protection globale grâce à des fonctions de sécurité et de confidentialité innovantes, notamment le tableau de bord de sécurité et de confidentialité, le bloqueur automatique, le partage privé, la protection contre le vol, ainsi que le nouveau Private Album, une fonction de galerie qui permet aux utilisateurs de verrouiller leurs médias personnels rapidement et facilement.

Contrairement aux mesures de protection traditionnelles, les derniers appareils de la série A avertissent également les utilisateurs de manière proactive des risques potentiels grâce aux alertes de confidentialité, qui sont des notifications intelligentes offrant une vision et un contrôle plus clairs des autorisations de localisation ou de la surveillance suspecte des données sensibles. Grâce à ces améliorations, la sécurité est aussi intuitive que le reste de l’expérience, ce qui rend la protection des appareils plus facile que jamais pour tout le monde.

Pour plus d’informations sur les Galaxy A57 5G et Galaxy A37 5G, veuillez consulter le site : Samsung Newsroom, SamsungMobilePress.com ou Samsung.com.

Tableau des spécifications

Galaxy A57 5G Galaxy A37 5G Écran 6,7″ FHD + *Mesurée en diagonale, la taille de l’écran est de 6,7 pouces dans le rectangle complet et de 6,6 pouces si l’on tient compte des coins arrondis. La surface de visualisation réelle est réduite en raison des coins arrondis et de l’orifice de l’appareil photo. 6,7″ FHD + *Mesurée en diagonale, la taille de l’écran est de 6,7 pouces dans le rectangle complet et de 6,5 pouces si l’on tient compte des coins arrondis. La surface de visualisation réelle est réduite en raison des coins arrondis et de l’orifice de l’appareil photo. Écran Super AMOLED +

Taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz

Vision Booster Écran Super AMOLED

Taux de rafraîchissement jusqu’à 120 HzVision Booster Dimensions et poids 161,5 x 76,8 x 6,9 mm, 179 g 162,9 x 78,2 x 7,4 mm, 196 g Appareil photo Appareil photo ultra-large de 12 MP · F2.2 Caméra large 50 MP · F1.8 Appareil photo macro 5 MP · F2.4 Caméra frontale de 12 MP · F2.2 Appareil photo ultra-large de 8 MP · F2.2 Caméra large 50 MP · F1.8 Appareil photo macro 5 MP · F2.4 Caméra frontale de 12 MP · F2.2 Mémoire + stockage 8+128 Go

8+256 Go

12+256 Go

12+512 Go 6+128 Go

8+128 Go

8+256 Go

12+256 Go Batterie 5 000 mAh (typique) * Valeur typique testée dans un laboratoire tiers. La valeur typique est la valeur moyenne estimée en tenant compte de l’écart de capacité de la batterie parmi les échantillons de batterie testés selon la norme IEC 61960. La capacité nominale (minimale) est de 4 905 mAh. L’autonomie réelle de la batterie peut varier en fonction de l’environnement réseau, des habitudes d’utilisation et d’autres facteurs. OS Android 16 One UI 8.5 Sécurité Samsung Knox Résistance à l’eau et à la poussière IP68

[1]La connexion au compte Samsung peut être requise pour utiliser certaines fonctions de Samsung Intelligence. Samsung ne fait aucune promesse, assurance ou garantie quant à l’exactitude, l’exhaustivité ou la fiabilité des résultats fournis par les fonctions intelligentes. La disponibilité des fonctionnalités Awesome Intelligence peut varier en fonction de la région/du pays, de la version de l’OS/One UI, du modèle de l’appareil et de l’opérateur téléphonique. Le service Awesome Intelligence peut être limité pour les mineurs dans certaines régions où des restrictions d’âge s’appliquent à l’utilisation de l’AI. Les fonctionnalités de base de Galaxy AI fournies par Samsung sont gratuites. D’autres conditions peuvent s’appliquer aux fonctionnalités d’IA fournies par des tiers. Les fonctionnalités de base de Galaxy AI correspondent aux services mentionnés sous la rubrique « Intelligence avancée » dans les Conditions d’utilisation actuelles de Samsung. Pour plus de détails, rendez-vous sur : https://v3.account.samsung.com/policies/terms-conditions/latest

[2]Requiert une connexion Internet et une connexion au compte Samsung. La disponibilité du service peut varier selon le pays, la langue ou le modèle de l’appareil. La disponibilité des langues prises en charge peut varier. Certaines langues peuvent nécessiter le téléchargement d’un pack linguistique. Des opérations de téléchargement et d’installation de Galaxy AI Select peuvent être nécessaires lors du lancement de l’application pour la première fois.

[3]Les résultats peuvent varier en fonction des conditions de prise de vue, notamment en cas de sujets multiples, de flou ou de sujets en mouvement.

[4]Best Face n’est disponible que pour les photos prises lorsque la fonctionnalité Motion Photo est activée. Cette fonctionnalité ne génère pas de nouvelles expressions du visage, mais sélectionne des images dans le clip vidéo Motion Photo. Elle peut reconnaître jusqu’à cinq personnes par image et suggérer jusqu’à trois expressions alternatives par personne. L’exactitude des résultats n’est pas garantie.

[5]La suggestion d’édition est compatible avec les formats JPG, PNG et GIF. Le résultat final et la qualité peuvent varier en fonction de l’état de l’image originale. L’exactitude des résultats finaux n’est pas garantie. Les suggestions d’édition peuvent varier en fonction du contenu de la photo. En raison de la nature de l’IA, les résultats et la qualité peuvent varier à chaque fois.

[6]La durée maximale d’un clip est de 90 minutes. La durée maximale des clips combinés est de 180 minutes. Le nombre maximum de clips à utiliser par projet vidéo est de 60. L’exactitude des résultats n’est pas garantie

[7]Circle to Search est une marque déposée de Google LLC. Les résultats ne sont donnés qu’à titre d’exemple. Disponible sur certains appareils et connexion Internet requise. Fonctionne avec les applications et les surfaces compatibles. Les résultats peuvent varier en fonction des correspondances visuelles. Vérifier l’exactitude des réponses.

[8]La disponibilité du service Bixby nécessite la connexion au compte Samsung et la connexion de données. Les fonctionnalités et caractéristiques disponibles peuvent varier selon le pays, la région et la langue.

Bixby ne reconnaît que certains accents et dialectes de l’anglais britannique, de l’anglais américain, de l’anglais indien, du français de France, de l’allemand d’Allemagne, de l’italien d’Italie, du japonais du Japon, du coréen de Corée du Sud, du chinois mandarin de Chine, du portugais du Brésil et de l’espagnol d’Amérique latine. D’autres langues prises en charge pourront être ajoutées à l’avenir.

Tous les accents, dialectes et expressions ne sont peut-être pas reconnus et la performance réelle peut varier en fonction de la prononciation, du niveau de la voix et de l’environnement.

L’utilisation de Bixby peut être limitée dans certaines situations, notamment lors de l’enregistrement de médias (vidéo/jeu/voix), pendant les appels, en mode d’économie d’énergie maximale, en mode d’urgence et dans Samsung Kids.

La disponibilité du service peut varier selon le pays/le fournisseur de services/la langue/le modèle d’appareil/la version du système d’exploitation. Bixby contrôle les applications sélectionnées ; les autres seront prises en charge.

Pour contrôler les appareils SmartThings avec Bixby, connectez-les d’abord à l’application SmartThings. Pour plus d’informations, visitez le site web de SmartThings (www.samsung.com/smartthings).

[9]Gemini est une marque déposée de Google LLC. La fonction Gemini Live requiert une connexion Internet et une connexion au compte Google. La disponibilité du service peut varier selon le pays, la langue ou le modèle de l’appareil.

Les caractéristiques peuvent varier en fonction de l’abonnement et les résultats peuvent varier. La compatibilité est limitée à certaines fonctionnalités et à certains comptes.

Actuellement, un compte Google personnel géré de manière indépendante peut être utilisé, de même qu’un compte professionnel ou scolaire pour lequel un administrateur a autorisé l’accès à Gemini.

Les utilisateurs doivent avoir 13 ans (ou l’âge applicable dans un pays donné) ou plus pour utiliser Gemini avec un compte Google personnel ou scolaire et 18 ans ou plus pour utiliser Gemini avec un compte professionnel.

[10]Les résultats peuvent varier en fonction de la luminosité et/ou des conditions de prise de vue, notamment en cas de sujets multiples, de flou ou de sujets en mouvement.

[11]La résolution de 50 MP n’est disponible que sur l’appareil photo arrière grand angle des Galaxy A57 5G et A37 5G.

[12]Les résultats peuvent varier en fonction des conditions de prise de vue, notamment en cas de sujets multiples, de flou ou de sujets en mouvement.

[13]Les résultats peuvent varier en fonction des conditions de prise de vue, notamment en cas de sujets multiples, de flou ou de sujets en mouvement.

[14]Amélioration des performances par rapport au Galaxy A56 5G. Les performances réelles dépendent de l’environnement de l’utilisateur, des conditions et des logiciels et applications préinstallés.

[15]Valeur typique testée dans un laboratoire tiers. La valeur typique est la valeur moyenne estimée en tenant compte de l’écart de capacité de la batterie parmi les échantillons de batterie testés selon la norme IEC 61960. La capacité nominale (minimale) est de 4 905 mAhh. L’autonomie réelle de la batterie peut varier en fonction de l’environnement réseau, des habitudes d’utilisation et d’autres facteurs.

[16]L’autonomie réelle de la batterie varie en fonction de l’environnement réseau, des fonctionnalités et des applications utilisées, de la fréquence des appels et des messages, du nombre de fois où la batterie a été rechargée et de nombreux autres facteurs. Estimation par rapport au profil d’utilisation moyen compilé par UX ConnectResearch. Évalué de manière indépendante par UX ConnectResearch entre le 08/01/2026 et le 18/01/2026 aux Royaume-Uni avec des versions préliminaires du SM-A576 dans les paramètres par défaut en utilisant les réseaux LTE et 5G Sub6. NON testé sous le réseau 5G mmWave.

[17]Par rapport au modèle précédent. Les performances réelles dépendent de l’environnement de l’utilisateur, des conditions et des logiciels et applications préinstallés.

[18]Les Galaxy A57 5G et A37 5G sont classés IP68. Basé sur des conditions de test en laboratoire pour une immersion jusqu’à 1,5 mètre d’eau douce pendant 30 minutes. Non recommandé pour la plage ou la piscine. La résistance à l’eau et à la poussière de l’appareil n’est pas permanente et peut diminuer avec le temps en raison de l’usure normale.

[19]Les caractéristiques de sécurité ou l’architecture matérielle/logicielle de Samsung Knox Vault sur les smartphones Samsung Galaxy A peuvent différer de celles des appareils phares Samsung Galaxy, y compris les smartphones des séries S, Z, S FE et les tablettes de la série Tab S lancées à partir de 2021. La disponibilité de Samsung Knox Vault peut varier en fonction du modèle de l’appareil.

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