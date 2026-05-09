Vivo dévoile en Tunisie les séries V70 et Y31 : des smartphones pensés pour l’image, l’IA et l’autonomie

La marque technologique vivo a présenté récemment en Tunisie deux nouvelles gammes de smartphones : la série V70, conçue pour la photographie de portrait, et la série Y31, qui marque le retour du modèle Y31 5G avec un design audacieux et une résistance renforcée.

Ces appareils seront disponibles en Tunisie à partir du 11 mai 2026 et mettent l’accent sur l’intelligence artificielle, des batteries haute capacité et des écrans de haute qualité.

La série V70 est une nouvelle référence pour l’imagerie de portrait. Elle se compose de deux modèles distincts : le V70, qui est le haut de gamme, et le V70 FE, qui est conçu pour la créativité au quotidien. Les deux modèles partagent une plateforme d’imagerie intelligente commune, avec des fonctionnalités d’intelligence artificielle avancées.

Le vivo V70 est équipé d’un super téléobjectif ZEISS de 50 mégapixels, qui permet de prendre des portraits nets à toutes distances. Il prend également en charge la vidéo 4K à 60 images par seconde et propose un mode Scène IA qui optimise les clichés en environnement complexe. L’écran est un écran AMOLED de 6,59 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité de 5000 nits, protégé par un verre Schott Xensation Core. La performance est assurée par un processeur Snapdragon 7 Gen 4 et 12 Go de RAM, extensible à 24 Go, ainsi que 512 Go de stockage. La batterie a une capacité de 6500 mAh et prend en charge la charge rapide 90W.

Le vivo V70 FE est conçu pour les utilisateurs qui souhaitent capturer l’instant sans avoir à régler de paramètres complexes. Son capteur OIS Ultra-Clear de 200 mégapixels garantit une netteté exceptionnelle. L’écran est un écran AMOLED de 6,83 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le stockage est de 256 Go, avec deux versions de RAM : 8 Go extensible à 16 Go et 12 Go extensible à 24 Go. La batterie a une capacité de 7000 mAh et prend en charge la charge rapide 90W. La caméra selfie est une caméra HD de 32 mégapixels avec une vidéo 4K stable sur deux capteurs.

Les deux modèles partagent des outils d’intelligence artificielle tels que l’AI Magic Landscape, l’AI Retouch, l’AI Erase 3.0, l’AI UHD et l’AI Magic Weather. Le design est également premium, avec un châssis en alliage d’aluminium de qualité aérospatiale pour le V70, disponible en Gris de dunes et Brun Mat, et un anneau dynamique Dynamic Ring pour le V70 FE, disponible en Bleu Océan et Argent Titane.

Le vivo Y31 5G fait son grand retour avec un design tendance et des finitions soignées, disponible en Violet Lavande et Noir Intense. Il offre une résistance IP68/IP69, ce qui signifie qu’il est étanche à l’eau et à la poussière. Il dispose d’un look tendance avec une coque incurvée, un cadre haut de gamme et un anneau décoratif en métal avec éclairage dynamique.

Le vivo Y31 5G est équipé d’outils d’intelligence artificielle tels que l’effacement IA, qui supprime les objets ou les passants indésirables, et l’amélioration photo IA, qui restaure les détails des anciennes photos. Il dispose également de performances solides et durables, avec un processeur Qualcomm Snapdragon Octa-Core, un stockage de jusqu’à 256 Go, 8 Go de RAM et une garantie de fluidité pendant 50 mois. Il propose également des fonctions intelligentes telles que la traduction d’écran par IA et le déverrouillage facial avec masque ou casque.

Les nouvelles séries vivo seront disponibles en Tunisie à partir du 11 mai 2026 aux prix suivants : le vivo V70 coûtera 2199 dinars tunisiens, le vivo V70 FE (8 Go RAM / 256 Go ROM) coûtera 1499 dinars tunisiens, le vivo V70 FE (12 Go RAM / 256 Go ROM) coûtera 1699 dinars tunisiens, et le prix du vivo Y31 5G est à confirmer.

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