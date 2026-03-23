Galaxy Buds4 : comment les Appels ultra clairs transforment la qualité des conversations

Galaxy Buds4 : comment les Appels ultra clairs transforment la qualité des conversations

Galaxy Buds4 : les Appels ultra clairs redéfinissent la voix au téléphone

Avec les Galaxy Buds4 Series, Samsung ne se contente pas d’améliorer l’écoute : la marque révolutionne la façon dont on entend et on est entendu. Grâce aux Appels ultra clairs, les conversations deviennent aussi naturelles qu’un échange en face-à-face.

Présentée lors de la conférence Galaxy Unpacked, la nouvelle génération d’écouteurs de Samsung allie confort, design et performances audio haut de gamme. Mais c’est bien sur la qualité des appels que la différence se fait le plus entendre.

Une clarté qui commence par l’intelligence artificielle

Au cœur du dispositif, les Appels ultra clairs reposent sur une technologie de réduction de bruit boostée par l’IA. Les Galaxy Buds4 Series intègrent plusieurs micros capables de capturer les sons dans toutes les directions, associés à une Unité de Captation Vocale (UCV) qui identifie et accentue la voix de l’utilisateur en temps réel.

Faire le tri entre la voix et l’environnement

Des algorithmes avancés analysent instantanément le flux sonore pour isoler la parole des bruits parasites – vent, circulation, conversations alentour. Résultat : votre interlocuteur vous entend, et seulement vous.

Doubler la bande passante pour doubler la présence

Là où les appels Bluetooth traditionnels compressent la voix en limitant la bande passante, les Appels ultra clairs adoptent le super wideband (16 kHz). Concrètement, cela signifie que deux fois plus de détails vocaux sont transmis, rendant la voix plus fidèle, plus riche et plus naturelle.

Chaque consonne compte

Grâce à cette plage de fréquences élargie, des sons subtils comme les « s », « z » ou « f » – souvent perdus lors d’une communication classique – sont préservés. Les conversations gagnent en intelligibilité, sans effort.

Une expérience pensée dans l’écosystème Galaxy Une expérience pensée dans l’écosystème Galaxy

Les Galaxy Buds4 ne sont pas seulement des écouteurs performants : ils sont conçus pour révéler tout leur potentiel au sein de l’écosystème Galaxy.

Une connexion instantanée, un son optimisé

Il suffit d’ouvrir le boîtier de charge à proximité d’un smartphone ou d’une tablette Galaxy pour que l’appairage s’effectue automatiquement. Associés aux Galaxy S26 Series, les écouteurs exploitent pleinement les Appels ultra clairs pour offrir une qualité d’appel inégalée.

Comment activer Appels ultra clairs

Sur votre smartphone Galaxy, rendez-vous dans :

Paramètres → Paramètres des Galaxy Buds → Qualité sonore et effets → Options de qualité avancées → Voix très large bande

La différence d’un écosystème intégré

Si de nombreux écouteurs promettent des appels clairs, l’alliance des Galaxy Buds4 avec les appareils Galaxy va plus loin. Dès que vous décrochez, la réduction de bruit intelligente et l’amélioration vocale travaillent de concert pour que chaque mot soit transmis avec précision, sans que vous ayez à hausser le ton.

C’est ce qui fait la force de l’écosystème Galaxy : une expérience optimisée de bout en bout, où la technologie s’efface pour ne laisser place qu’à la conversation.

En combinant réduction de bruit par IA, bande passante super wideband et intégration logicielle poussée, les Galaxy Buds4 Series établissent une nouvelle référence pour les appels sans fil. Une promesse tenue : que l’on soit en réunion ou en appel avec ses proches, la voix retrouve toute sa richesse et sa proximité.

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