Clôture du projet Creative Tunisia : un bilan concret et durable pour le secteur de l’artisanat et du design en Tunisie

Clôture du projet Creative Tunisia : un bilan concret et durable pour le secteur de l’artisanat et du design en Tunisie

Le projet de l’ONUDI, Creative Tunisia, a été clôturé ce 05 mai 2026 au cours d’une cérémonie organisée en présence de M. Sofiane Tekaya, Ministre du Tourisme, ainsi que des représentants de haut niveau, notammentSon Excellence Mme Rana Taha, Coordonnatrice résidente des Nations Unies en Tunisie, Son Excellence M.Giuseppe Perrone, Ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, M.Luigi Gentile,Chargé d’Affaires à l’Ambassade d’Italie en Tunisie, Mme Leila Msellati, Directrice Générale de l’ONAT et M.Lassaad Ben Hassine, Représentant pays de l’ONUDI.

Creative Tunisa est un projet de soutien au secteur de l’artisanat et du design en Tunisie à travers le renforcement des chaines de valeur, financé par l’Union européenne et la Coopération italienne et mis en œuvre par l’ONUDI en partenariat avec l’Office National de l’Artisanat Tunisien dans le cadre du programme européen Tounes Wijhetouna.

Cet événement qui a réuni plus de 400 participants a été l’occasion de revenir sur les réalisations majeures du projet et de mettre en lumière son impact concret. La cérémonie s’est ouverte par une série d’allocutions officielles, soulignant l’importance stratégique des industries culturelles et créatives dans le développement économique durable et inclusif de la Tunisie. Les interventions ont unanimement salué le rôle structurant du projet Creative Tunisia dans la modernisation du secteur, le renforcement des capacités des artisans et l’amélioration de leur accès aux marchés.

Un temps fort de la soirée a été consacré à la présentation des résultats du projet, illustrés par une vidéo de capitalisation et l’intervention du chef de projet, M.Talel Sahmim.

Cette séquence a permis de retracer les principales réalisations depuis 2019, notamment le développement d’une nouvelle approche de développement économique territoriale, le renforcement des capacités des artisans, designers et étudiants, la professionnalisation des entreprises, l’intégration de la culture du design, l’amélioration des infrastructures existantes et le développement de nouvelles opportunités commerciales.

Le projet a également introduit et consolidé des bonnes pratiques durables telles que la collaboration entre artisans et designers,la valorisation des produits, l’amélioration continue de la qualité,ainsi que des stratégies d’accès aux marchés nationaux et internationaux adaptées à chaque chaine de valeur.

Le projet Creative Tunisia a permis en chiffres de renforcer et structurer 17 chaînes de valeur, avec un ancrage territorial couvrant 18 gouvernorats. Il a également accompagné 18 associations actives dans les secteurs de l’artisanat et du design, contribué à la mise en place de 6 hubs créatifs, et bénéficié à plus de 3 000 acteurs, parmi lesquels artisans, designers, entreprises artisanales et étudiants.

L’événement a également mis en lumière des expériences concrètes à travers des focus thématiques, illustrant la pertinence de l’approche territoriale et collaborative du projet. Des témoignages de bénéficiaires ont permis de donner une dimension humaine à ces résultats, en partageant des parcours de transformation d’entreprises artisanales.

La question de la durabilité des acquis a occupé une place centrale, avec un focus sur le rôle des hubs créatifs dans la pérennisation des dynamiques enclenchées. Ces espaces apparaissent aujourd’hui comme des leviers essentiels pour accompagner l’innovation, favoriser les synergies entre acteurs et soutenir la compétitivité du secteur à long terme.

La cérémonie s’est conclue par un message de clôture de Mme Providence Mavubi, Directrice division Agro- business et développement infrastructure à l’ONUDI, soulignant les perspectives futures et la nécessité de capitaliser sur les acquis du projet. Une remise symbolique de cadeaux aux partenaires a marqué la reconnaissance des contributions de chacun à la réussite de cette initiative.

En marge des temps officiels, les participants ont été invités à découvrir une exposition retraçant les réalisations du projet entre 2019 et 2026, à travers une sélection de produits artisanaux, ainsi que des supports visuels et audiovisuels.

Le projet Creative Tunisia s’impose aujourd’hui comme une référence en matière de valorisation de l’artisanat et du design, contribuant à renforcer l’attractivité et le rayonnement de la Tunisie sur les marchés nationaux et internationaux.

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