Appel à projets 2026 : jusqu’à 10 millions d’euros pour financer l’investissement en Tunisie

Un nouvel appel à propositions de projets vient d’être lancé, avec une date limite fixée au 1er juin 2026. Les entreprises et institutions opérant en Tunisie, au Ghana et au Sénégal sont invitées à soumettre leurs candidatures.

Des financements importants pour soutenir l’investissement

Le dispositif vise à accompagner des projets d’investissement à fort impact, notamment ceux capables de :

créer des emplois durables et de qualité

développer des opportunités de formation professionnelle

Les subventions proposées sont significatives : elles varient de 800 000 euros à 10 millions d’euros par projet et peuvent couvrir entre 25 % et 90 % du coût total de l’investissement.

Les candidatures sont ouvertes aussi bien aux entreprises privées qu’aux entités publiques, ce qui élargit considérablement le champ des projets éligibles.

Une nouvelle priorité : la formation alignée avec le marché

Cette édition introduit une nouveauté stratégique :

des financements supplémentaires pourront être accordés aux projets intégrant un volet amélioration de la qualité des formations.

L’objectif est clair : développer des formations mieux adaptées aux besoins du marché du travail local, tout en permettant aux bénéficiaires d’acquérir des compétences transférables, y compris pour une insertion professionnelle en Allemagne.

D’autres pays concernés dans un second temps

Par ailleurs, une seconde phase de cet appel à projets est déjà programmée. Elle concernera la Côte d’Ivoire, l’Égypte et le Maroc, avec une ouverture des candidatures prévue à partir du 15 avril 2026.