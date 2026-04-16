Appel à projets 2026 : jusqu’à 10 millions d’euros pour financer l’investissement en Tunisie

News
Par Plumes
appel à projets 2026

Un nouvel appel à propositions de projets vient d’être lancé, avec une date limite fixée au 1er juin 2026. Les entreprises et institutions opérant en Tunisie, au Ghana et au Sénégal sont invitées à soumettre leurs candidatures.

Des financements importants pour soutenir l’investissement

Le dispositif vise à accompagner des projets d’investissement à fort impact, notamment ceux capables de :

  • créer des emplois durables et de qualité
  • développer des opportunités de formation professionnelle

Les subventions proposées sont significatives : elles varient de 800 000 euros à 10 millions d’euros par projet et peuvent couvrir entre 25 % et 90 % du coût total de l’investissement.

Articles Similaires

Tunisie : les prix des matériaux de construction repartent à…

Trois équipes tunisiennes brillent à la compétition…

Hassen Arfaoui de 216 Capital sélectionné pour rejoindre le…

Les candidatures sont ouvertes aussi bien aux entreprises privées qu’aux entités publiques, ce qui élargit considérablement le champ des projets éligibles.

Une nouvelle priorité : la formation alignée avec le marché

Cette édition introduit une nouveauté stratégique :
des financements supplémentaires pourront être accordés aux projets intégrant un volet amélioration de la qualité des formations.

L’objectif est clair : développer des formations mieux adaptées aux besoins du marché du travail local, tout en permettant aux bénéficiaires d’acquérir des compétences transférables, y compris pour une insertion professionnelle en Allemagne.

D’autres pays concernés dans un second temps

Par ailleurs, une seconde phase de cet appel à projets est déjà programmée. Elle concernera la Côte d’Ivoire, l’Égypte et le Maroc, avec une ouverture des candidatures prévue à partir du 15 avril 2026.

vous pourriez aussi aimer
News

Tunisie : les prix des matériaux de construction repartent à la hausse

News

Trois équipes tunisiennes brillent à la compétition régionale Huawei ICT et…

News

Hassen Arfaoui de 216 Capital sélectionné pour rejoindre le programme Stanford × 500…

News

Attijariwafa bank au GITEX Africa : l’innovation bancaire à l’assaut du numérique…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy