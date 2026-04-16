Tunisie : les prix des matériaux de construction repartent à la hausse

Le secteur du bâtiment et des travaux publics en Tunisie traverse une nouvelle zone de turbulence. Selon la Fédération Nationale des Entrepreneurs de Bâtiment et de Travaux Publics (FNEBTP), affiliée à l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA), plusieurs matériaux stratégiques enregistrent des hausses significatives, avec un impact direct sur les coûts des projets et la rentabilité des entreprises.

Hausse des prix des matériaux : des chiffres qui parlent

Les dernières données communiquées mettent en évidence une inflation ciblée sur des matières clés :

Matériau Hausse enregistrée Cuivre +22 % Fer +12 %

Ces chiffres, annoncés par Abdel Fattah Brahem sur Diwan FM, confirment une tendance haussière déjà perceptible depuis plusieurs mois sur le marché tunisien.

Une dépendance directe aux marchés internationaux

Volatilité globale et transmission locale

La principale cause identifiée est externe :

Fluctuations des prix des matières premières à l’échelle mondiale

Hausse des coûts d’importation

Pression sur les chaînes d’approvisionnement

Résultat : le marché tunisien subit une inflation importée, difficile à contenir.

Un effet domino sur tout le secteur

L’augmentation du prix du fer et du cuivre entraîne :

Une hausse du coût des chantiers

Une réduction des marges pour les entreprises

Des retards ou gels de projets immobiliers

Crise des carrières : un facteur aggravant sous-estimé

Au-delà des facteurs internationaux, un problème structurel local aggrave la situation.

Fermeture des carrières : un blocage administratif

Plusieurs carrières restent fermées

Cause principale : non-renouvellement des autorisations d’exploitation

Conséquence directe : baisse de l’offre locale en matériaux (graviers, sable, etc.)

Déséquilibre offre / demande

Les carrières encore actives ne suffisent pas à répondre à la demande :

Offre insuffisante

Tensions sur les prix

Dépendance accrue aux importations

BTP en Tunisie : vers une crise structurelle ?

La combinaison de ces facteurs crée un environnement à risque pour le secteur :

Points critiques

Rentabilité des entreprises en baisse

Ralentissement potentiel des projets publics et privés

Pression accrue sur les promoteurs immobiliers

Risque de hausse des prix de l’immobilier

Synthèse des facteurs de hausse

Facteur Impact Marchés internationaux Hausse des prix importés Fermeture des carrières Réduction de l’offre locale Demande stable ou en hausse Pression sur les prix Dépendance extérieure Vulnérabilité accrue

Lecture stratégique : ce que les décideurs doivent anticiper

Pour les investisseurs et professionnels du secteur, plusieurs enjeux se dessinent :

Anticiper la volatilité des coûts des matériaux

Diversifier les sources d’approvisionnement

Accélérer la régularisation des carrières

Repenser les modèles de coûts dans les projets

Sans intervention rapide, le secteur du BTP pourrait devenir un frein à la relance économique.