Tunisie : les prix des matériaux de construction repartent à la hausse

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Par Plumes
matériaux de construction

Le secteur du bâtiment et des travaux publics en Tunisie traverse une nouvelle zone de turbulence. Selon la Fédération Nationale des Entrepreneurs de Bâtiment et de Travaux Publics (FNEBTP), affiliée à l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA), plusieurs matériaux stratégiques enregistrent des hausses significatives, avec un impact direct sur les coûts des projets et la rentabilité des entreprises.

Hausse des prix des matériaux : des chiffres qui parlent

Les dernières données communiquées mettent en évidence une inflation ciblée sur des matières clés :

Matériau Hausse enregistrée
Cuivre +22 %
Fer +12 %

Ces chiffres, annoncés par Abdel Fattah Brahem sur Diwan FM, confirment une tendance haussière déjà perceptible depuis plusieurs mois sur le marché tunisien.

Une dépendance directe aux marchés internationaux

Volatilité globale et transmission locale

La principale cause identifiée est externe :

  • Fluctuations des prix des matières premières à l’échelle mondiale
  • Hausse des coûts d’importation
  • Pression sur les chaînes d’approvisionnement

Résultat : le marché tunisien subit une inflation importée, difficile à contenir.

Un effet domino sur tout le secteur

L’augmentation du prix du fer et du cuivre entraîne :

  • Une hausse du coût des chantiers
  • Une réduction des marges pour les entreprises
  • Des retards ou gels de projets immobiliers

Crise des carrières : un facteur aggravant sous-estimé

Au-delà des facteurs internationaux, un problème structurel local aggrave la situation.

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Fermeture des carrières : un blocage administratif

  • Plusieurs carrières restent fermées
  • Cause principale : non-renouvellement des autorisations d’exploitation

Conséquence directe : baisse de l’offre locale en matériaux (graviers, sable, etc.)

Déséquilibre offre / demande

Les carrières encore actives ne suffisent pas à répondre à la demande :

  • Offre insuffisante
  • Tensions sur les prix
  • Dépendance accrue aux importations

BTP en Tunisie : vers une crise structurelle ?

La combinaison de ces facteurs crée un environnement à risque pour le secteur :

Points critiques

  •  Rentabilité des entreprises en baisse
  •  Ralentissement potentiel des projets publics et privés
  •  Pression accrue sur les promoteurs immobiliers
  •  Risque de hausse des prix de l’immobilier

Synthèse des facteurs de hausse

Facteur Impact
Marchés internationaux Hausse des prix importés
Fermeture des carrières Réduction de l’offre locale
Demande stable ou en hausse Pression sur les prix
Dépendance extérieure Vulnérabilité accrue

Lecture stratégique : ce que les décideurs doivent anticiper

Pour les investisseurs et professionnels du secteur, plusieurs enjeux se dessinent :

  • Anticiper la volatilité des coûts des matériaux
  • Diversifier les sources d’approvisionnement
  • Accélérer la régularisation des carrières
  • Repenser les modèles de coûts dans les projets

Sans intervention rapide, le secteur du BTP pourrait devenir un frein à la relance économique.

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