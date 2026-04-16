Inflation en Tunisie : pourquoi la baisse à 5 % ne soulage toujours pas le pouvoir d’achat

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Par Plumes
inflation en ralentissement
Une inflation en ralentissement… mais toujours douloureuse
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En mars 2026, la Tunisie enregistre une inflation d’environ 5 %, contre 7 % un an auparavant. Sur le papier, le signal est positif : la hausse des prix ralentit.
Dans la réalité, rien ne change vraiment pour les ménages.

Ce décalage s’explique simplement : les prix continuent d’augmenter, mais à un rythme moins rapide. Résultat, le niveau de vie reste sous pression.

Les chiffres clés à retenir

Indicateur Mars 2025 Mars 2026
Inflation globale 7 % 5 %
Inflation alimentaire 7,8 %
Inflation février 2026 (alimentaire) 7 %
Restaurants / cafés / hôtels 11,7 %
Taux directeur BCT 7 %
Indice FAO mondial 127,1 points
Hausse annuelle FAO 6,9 %

Lecture directe : les dépenses essentielles restent les plus inflationnistes, ce qui explique le ressenti négatif des ménages.

Inflation Tunisie 2026 : le poids des dépenses essentielles

Le problème n’est pas l’inflation globale.
Le problème, c’est où elle frappe.

Les postes les plus touchés :

  • Alimentation : +7,8 %
  • Restauration et hôtellerie : +11,7 %
  • Produits de base toujours sous tension

Ces catégories représentent la majorité du budget des ménages.
Donc même avec une inflation globale en baisse, le coût de la vie réel reste élevé.

Le vrai facteur : la perception du consommateur

L’économiste Maher Belhadj met le doigt sur le cœur du problème :

Le consommateur ne compare pas les prix à l’année dernière, mais à ceux d’il y a plusieurs années.

Ce que ça change :

  • Les hausses cumulées depuis plusieurs années restent élevées
  • Le ralentissement actuel est presque invisible
  • Le sentiment de “vie chère” persiste

En clair : on ralentit la hausse, mais on ne corrige pas les dégâts passés

Pouvoir d’achat en Tunisie : le vrai point de rupture

Le problème structurel est simple :

  • ❌ Pas d’augmentation significative des salaires en 2025–2026
  • ❌ Pression fiscale pouvant atteindre 40 %
  • ❌ Coût de la vie toujours élevé

 Résultat :

  • Moins de consommation
  • Moins d’épargne
  • Une classe moyenne fragilisée

Réponse politique : salaires et soutien social

Le président Kais Saied a annoncé :

  • Revalorisation des salaires (public et privé)
  • Augmentation des pensions de retraite
  • Priorité nationale au pouvoir d’achat

Objectif : compenser la hausse du coût de la vie et réduire la pression sociale.

Mais attention :
Sans réformes structurelles, ces mesures restent temporaires.

Politique monétaire : une marge de manœuvre limitée

La Banque Centrale de Tunisie maintient son taux directeur à 7 %.

Pourquoi ?

  • Contenir l’inflation
  • Préserver l’activité économique

Le problème :

Une grande partie de l’inflation est importée :

  • Énergie
  • Produits alimentaires
  • Matières premières

Donc même une politique monétaire stricte ne suffit pas.

Pressions externes : un facteur clé

Les données internationales confirment la tendance :

  • Indice FAO : 127,1 points
  • Hausse annuelle : +6,9 %
  • Hausse du blé, des produits laitiers et de la viande

L’inflation en Tunisie dépend fortement des marchés mondiaux

Dysfonctionnements internes : distribution et cash

Deux problèmes aggravent la situation :

1. Circuits de distribution inefficaces

  • Multiplication des intermédiaires
  • Marges cumulées
  • Pratiques spéculatives

2. Dominance du cash

  • Manque de traçabilité
  • Difficulté de contrôle
  • Économie partiellement informelle

Résultat : des prix artificiellement élevés

Les réformes indispensables

Pour transformer le ralentissement en amélioration réelle :

Priorités immédiates :

  •  Augmenter les salaires au-dessus de l’inflation
  •  Réduire la pression fiscale
  •  Réformer les circuits de distribution
  •  Lutter contre la spéculation

Priorités structurelles :

  •  Booster la production agricole
  •  Améliorer la souveraineté énergétique
  •  Digitaliser les transactions

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