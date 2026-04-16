Textile tunisien : un pilier stratégique sous pression, entre dépendance européenne et enjeux de compétitivité
Le secteur du textile et de l’habillement en Tunisie reste l’un des rares moteurs industriels capables de combiner export, emploi massif et valeur ajoutée. Mais derrière cette performance, les tensions structurelles s’accumulent.
Le 2 mars 2026, la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet Chiboub, a réuni les principaux acteurs du secteur pour dresser un état des lieux sans filtre : blocages administratifs, contraintes réglementaires et nécessité urgente d’ouvrir de nouveaux marchés.
Un secteur textile tunisien clé pour l’économie nationale
Le textile n’est pas un secteur parmi d’autres. C’est un socle industriel.
Chiffres clés du textile tunisien
|Indicateur
|Valeur
|Contribution au PIB
|5,5%
|Nombre d’entreprises
|1 500
|Part des entreprises exportatrices
|85% à 87%
|Nombre d’emplois
|160 000
|Part de l’emploi industriel
|29%
|Part des entreprises industrielles
|31%
Lecture stratégique
- Le secteur textile tunisien représente près d’un tiers de l’emploi industriel
- Il constitue une source stable de devises via l’export
- Il combine densité industrielle + forte intensité en main-d’œuvre
En clair : sans textile, une partie importante de l’économie industrielle tunisienne s’effondre.
Une industrie dominée par les exportations et les groupes internationaux
Le modèle tunisien est clair : produire pour l’étranger.
Structure du secteur
- Environ 200 entreprises internationales
- Elles génèrent 75% des exportations industrielles
- Elles concentrent 52% des emplois du secteur
Lecture analytique
Ce modèle crée une double dépendance :
- Dépendance aux donneurs d’ordre étrangers
- Faible intégration locale dans la chaîne de valeur
Résultat : forte performance à court terme, mais vulnérabilité stratégique à moyen terme.
L’Europe au cœur des exportations tunisiennes
Le textile tunisien vit au rythme de l’Europe.
Répartition des exportations
|Zone
|Part
|Europe
|87%
|Autres marchés
|13%
Principaux marchés
- France
- Italie
- Allemagne
- Pays-Bas
- Belgique
- Espagne
- Portugal
- Royaume-Uni
- États-Unis
Cette concentration géographique expose la Tunisie aux cycles économiques européens.
Des performances solides sur des niches à forte valeur
Malgré les contraintes, la Tunisie reste compétitive sur certains segments.
Positionnement international
- N°1 vers l’Union européenne en vêtements professionnels (2024)
- Part de marché : 17,44%
- Jeans
- Classement : 4e fournisseur
- Volume : 16,84 millions de pièces
- Valeur : 357,6 millions d’euros
Le pays se distingue par :
- la qualité de fabrication
- la proximité logistique avec l’Europe
- la flexibilité de production
Les blocages structurels identifiés
Lors de la réunion, plusieurs freins majeurs ont été pointés :
Problèmes opérationnels
- Complexité des procédures administratives
- Difficultés pour obtenir les certificats anti-incendie
- Lenteur dans l’octroi des licences
- Accès limité à de nouveaux marchés internationaux
Acteurs présents
- Afef Chachi Tayari
- Haithem Bouagila
- Saber Kilani
Le constat est partagé : le problème n’est pas la demande, mais l’environnement local.
Enjeu clé : passer d’un modèle d’exécution à un modèle de valeur
Aujourd’hui, la Tunisie produit. Demain, elle doit capter plus de valeur.
Axes stratégiques prioritaires
- Monter en gamme (design, branding, innovation)
- Diversifier les marchés (Afrique, Moyen-Orient, Amérique du Nord)
- Simplifier drastiquement les procédures administratives
- Encourager l’intégration locale (matières premières, logistique)
Le défi est simple : sortir du rôle de sous-traitant pour devenir un acteur industriel complet.
Un géant discret à un tournant critique
Le textile tunisien est solide, rentable et structurant. Mais il est aussi fragile.
- Trop dépendant de l’Europe
- Trop dépendant des investisseurs étrangers
- Freiné par son propre environnement administratif
La réunion du 2 mars 2026 marque un signal clair : le potentiel est là, mais le modèle doit évoluer rapidement.