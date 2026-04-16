Textile tunisien : un pilier stratégique sous pression, entre dépendance européenne et enjeux de compétitivité

Le secteur du textile et de l’habillement en Tunisie reste l’un des rares moteurs industriels capables de combiner export, emploi massif et valeur ajoutée. Mais derrière cette performance, les tensions structurelles s’accumulent.

Le 2 mars 2026, la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet Chiboub, a réuni les principaux acteurs du secteur pour dresser un état des lieux sans filtre : blocages administratifs, contraintes réglementaires et nécessité urgente d’ouvrir de nouveaux marchés.

Un secteur textile tunisien clé pour l’économie nationale

Le textile n’est pas un secteur parmi d’autres. C’est un socle industriel.

Chiffres clés du textile tunisien

Indicateur Valeur Contribution au PIB 5,5% Nombre d’entreprises 1 500 Part des entreprises exportatrices 85% à 87% Nombre d’emplois 160 000 Part de l’emploi industriel 29% Part des entreprises industrielles 31%

Lecture stratégique

Le secteur textile tunisien représente près d’un tiers de l’emploi industriel

Il constitue une source stable de devises via l’export

Il combine densité industrielle + forte intensité en main-d’œuvre

En clair : sans textile, une partie importante de l’économie industrielle tunisienne s’effondre.

Une industrie dominée par les exportations et les groupes internationaux

Le modèle tunisien est clair : produire pour l’étranger.

Structure du secteur

Environ 200 entreprises internationales

Elles génèrent 75% des exportations industrielles

Elles concentrent 52% des emplois du secteur

Lecture analytique

Ce modèle crée une double dépendance :

Dépendance aux donneurs d’ordre étrangers Faible intégration locale dans la chaîne de valeur

Résultat : forte performance à court terme, mais vulnérabilité stratégique à moyen terme.

L’Europe au cœur des exportations tunisiennes

Le textile tunisien vit au rythme de l’Europe.

Répartition des exportations

Zone Part Europe 87% Autres marchés 13%

Principaux marchés

France

Italie

Allemagne

Pays-Bas

Belgique

Espagne

Portugal

Royaume-Uni

États-Unis

Cette concentration géographique expose la Tunisie aux cycles économiques européens.

Des performances solides sur des niches à forte valeur

Malgré les contraintes, la Tunisie reste compétitive sur certains segments.

Positionnement international

N°1 vers l’Union européenne en vêtements professionnels (2024) Part de marché : 17,44%

Jeans Classement : 4e fournisseur Volume : 16,84 millions de pièces Valeur : 357,6 millions d’euros



Le pays se distingue par :

la qualité de fabrication

la proximité logistique avec l’Europe

la flexibilité de production

Les blocages structurels identifiés

Lors de la réunion, plusieurs freins majeurs ont été pointés :

Problèmes opérationnels

Complexité des procédures administratives

Difficultés pour obtenir les certificats anti-incendie

Lenteur dans l’octroi des licences

Accès limité à de nouveaux marchés internationaux

Acteurs présents

Afef Chachi Tayari

Haithem Bouagila

Saber Kilani

Le constat est partagé : le problème n’est pas la demande, mais l’environnement local.

Enjeu clé : passer d’un modèle d’exécution à un modèle de valeur

Aujourd’hui, la Tunisie produit. Demain, elle doit capter plus de valeur.

Axes stratégiques prioritaires

Monter en gamme (design, branding, innovation)

Diversifier les marchés (Afrique, Moyen-Orient, Amérique du Nord)

Simplifier drastiquement les procédures administratives

Encourager l’intégration locale (matières premières, logistique)

Le défi est simple : sortir du rôle de sous-traitant pour devenir un acteur industriel complet.

Un géant discret à un tournant critique

Le textile tunisien est solide, rentable et structurant. Mais il est aussi fragile.

Trop dépendant de l’Europe

Trop dépendant des investisseurs étrangers

Freiné par son propre environnement administratif

La réunion du 2 mars 2026 marque un signal clair : le potentiel est là, mais le modèle doit évoluer rapidement.