Perturbations de réseau à l’Ariana suite à des travaux non coordonnés d’un opérateur privé : Tunisie Télécom fait le point

Perturbations de réseau à l’Ariana suite à des travaux non coordonnés d’un opérateur privé : Tunisie Télécom fait le point

News
Par Plumes
tunisie telecom panne
Restez connecté via Google Actualités
Suivez-nous pour les dernières mises à jour
Add as preferred source on Google

Perturbations de réseau à l’Ariana suite à des travaux non coordonnés d’un opérateur privé : Tunisie Telecom fait le point

L’opérateur national des télécommunications, Tunisie Telecom a annoncé, dans un communiqué publié mardi, que ses réseaux de communication dans les zones d’El Ghazela, Raoued et Ennasser, (gouvernorat d’Ariana), ont enregistré mardi, des coupures soudaines.

Selon ses équipes techniques dépêchées sur les lieux, ces perturbations ont été causées suite à des travaux entamés par une entreprise privée de télécommunications sans aucune coordination préalable à cet effet.

A cet égard, Tunisie Telecom exprime ses excuses à l’ensemble de ses clients dans les régions mentionnées, suite à ces perturbations imprévues, et qui coïncident avec la période des examens de fin d’année et le démarrage de la saison du pèlerinage.

Tunisie Telecom assure que ses équipes techniques ont déjà lancé les réparations nécessaires pour un bon fonctionnement de ses réseaux et une reprise de ses services dans les plus brefs délais.

Articles Similaires

THE BRIDGE AI & HEALTHCARE Summit 2026 se tiendra le 08…

Journée nationale de l’agriculture : Agridays transforme le…

GATBIKE 2026 : À Hergla, le cyclisme se met au diapason du…

L’opérateur a également affirmé que des mesures seront prises pour dédommager ses clients impactés par ces coupures, en plus de prendre les dispositions juridiques nécessaires pour suivre les parties responsables des dommages causés à ses biens, ses services et ses clients, selon le même communiqué.

Lire aussi:

FinTech en Tunisie : le défi stratégique de Tunisie Telecom
Tunisie Telecom dévoile Kashy, son application de paiement
La politique Qualité de Tunisie Telecom, un pilier stratégique
Restez connecté via Google Actualités
Suivez-nous pour les dernières mises à jour
Add as preferred source on Google
vous pourriez aussi aimer
News

THE BRIDGE AI & HEALTHCARE Summit 2026 se tiendra le 08 juin 2026

News

Journée nationale de l’agriculture : Agridays transforme le mur du Ministère de…

Eco-Sport

GATBIKE 2026 : À Hergla, le cyclisme se met au diapason du patrimoine et de…

News

La Smart Education : vers une transformation durable et souveraine de l’éducation

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy