Perturbations de réseau à l’Ariana suite à des travaux non coordonnés d’un opérateur privé : Tunisie Télécom fait le point

Restez connecté via Google Actualités Suivez-nous pour les dernières mises à jour

Perturbations de réseau à l’Ariana suite à des travaux non coordonnés d’un opérateur privé : Tunisie Telecom fait le point

L’opérateur national des télécommunications, Tunisie Telecom a annoncé, dans un communiqué publié mardi, que ses réseaux de communication dans les zones d’El Ghazela, Raoued et Ennasser, (gouvernorat d’Ariana), ont enregistré mardi, des coupures soudaines.

Selon ses équipes techniques dépêchées sur les lieux, ces perturbations ont été causées suite à des travaux entamés par une entreprise privée de télécommunications sans aucune coordination préalable à cet effet.

A cet égard, Tunisie Telecom exprime ses excuses à l’ensemble de ses clients dans les régions mentionnées, suite à ces perturbations imprévues, et qui coïncident avec la période des examens de fin d’année et le démarrage de la saison du pèlerinage.

Tunisie Telecom assure que ses équipes techniques ont déjà lancé les réparations nécessaires pour un bon fonctionnement de ses réseaux et une reprise de ses services dans les plus brefs délais.

L’opérateur a également affirmé que des mesures seront prises pour dédommager ses clients impactés par ces coupures, en plus de prendre les dispositions juridiques nécessaires pour suivre les parties responsables des dommages causés à ses biens, ses services et ses clients, selon le même communiqué.

Lire aussi: