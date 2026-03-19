Tunisie Telecom dévoile Kashy, son application de paiement mobile pour accélérer dans la fintech

Un lancement officiel en présence des autorités

Tunis, le 17 mars 2026 – Dans le cadre de sa stratégie de transformation digitale et en phase avec les évolutions internationales de la fintech, Tunisie Telecom a officiellement lancé ce mardi Kashy, une nouvelle application de paiement mobile. La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre des Technologies de la Communication, Sofiene Hemissi, du PDG de Tunisie Telecom, Lassâad Ben Dhiab, ainsi que des responsables du partenaire Viamobile.

Un partenariat stratégique avec Viamobile

Cette initiative repose sur un partenariat avec Viamobile, premier établissement de paiement agréé par la Banque Centrale de Tunisie en avril 2021. Grâce à cette collaboration, Kashy bénéficie d’une infrastructure conforme aux normes réglementaires et sécuritaires.

Des services financiers digitaux étendus

Kashy se présente comme un portefeuille numérique innovant offrant une gamme complète de services :

Transferts d’argent

Encaissements

Alimentation du portefeuille électronique

Retrait de liquidités via téléphone mobile

L’application sera déployée progressivement dans une trentaine d’espaces commerciaux de Tunisie Telecom à travers le pays.

Une expérience utilisateur simple et sécurisée

Conçue pour répondre aux nouveaux usages numériques, Kashy mise sur la simplicité : le numéro de mobile sert d’identifiant unique, garantissant des transactions rapides et sécurisées.

Une ambition de transformation pour Tunisie Telecom

À cette occasion, Lassâad Ben Dhiab a déclaré :

« Avec Kashy, Tunisie Telecom confirme son ambition de jouer un rôle central dans la transformation digitale du pays et dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de decashing, en élargissant son champ d’action au-delà de son cœur de métier historique afin de se transformer d’un opérateur de connectivité à un opérateur de services. »

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