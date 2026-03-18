Tunisie 2026 : Nouvelle taxe sur la location de voitures

Une taxe ciblée sur un secteur clé

Les clients des entreprises de location de voitures en Tunisie font face à un nouveau prélèvement de 2 dinars par jour de location.

Cette mesure, intégrée dans le projet de loi de finances 2026, vise à renforcer le financement du compte de la sécurité sociale tout en diversifiant les sources fiscales issues de secteurs économiques stratégiques.

Modalités et champ d’application du prélèvement

Montant : 2 dinars par jour de location.

Types de véhicules concernés : Voitures particulières Véhicules à double usage Camions légers ≤ 3,5 tonnes

Responsable du paiement : le client final.

Déductibilité : la taxe n’est pas déductible pour les entreprises, mais les clients peuvent l’intégrer à leurs déclarations d’impôt sur le revenu ou sur les sociétés.

Exemple pratique : Pour une location de 5 jours d’une voiture particulière, le client paiera 10 dinars supplémentaires, directement reversés au compte de la sécurité sociale.

Collecte et obligations des entreprises

Intégration à la TVA : le prélèvement est inclus dans la base de calcul de la TVA.

Rapports mensuels : les sociétés doivent déclarer ces montants selon le calendrier TVA.

Entrée en vigueur : immédiate au 1er janvier 2026.

Exemption : contrats signés avant cette date sont protégés par l’article 450 du Code des obligations et des contrats, garantissant que les engagements passés ne soient pas affectés.

Objectifs financiers et transparence

Diversification des ressources : viser des financements stables pour le compte de la sécurité sociale.

Équité entre acteurs économiques : le secteur de la location contribue proportionnellement sans déséquilibrer la rentabilité des entreprises.

Contrôle fiscal : vérifications selon le Code des droits et procédures fiscaux, garantissant transparence et respect des obligations.

Contexte historique : Depuis 2015, la Tunisie cherche à sécuriser les fonds sociaux face à l’augmentation des dépenses de santé et des retraites, en identifiant des secteurs capables de contribuer sans alourdir la fiscalité générale.

Impacts attendus pour le marché

Les grandes sociétés de location devront ajuster leurs systèmes de facturation.

Les clients, notamment les touristes et entreprises, verront une hausse directe du coût journalier de location .

La mesure pourrait générer plusieurs dizaines de millions de dinars supplémentaires pour la sécurité sociale, selon les volumes annuels du marché tunisien (estimé à 500 000 véhicules loués chaque année).

Un pas vers la durabilité sociale

Cette nouvelle taxe illustre une stratégie fiscale ciblée, visant à sécuriser les financements sociaux tout en maintenant l’équilibre du marché de la location de voitures. Les investisseurs et décideurs doivent intégrer cette mesure dans leurs projections financières et stratégies d’investissement en Tunisie pour 2026.