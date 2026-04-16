Rizwan Sajan, président du Groupe Danube, rassure ses plus de 6 000 employés malgré l’incertitude géopolitique

Dubaï, Émirats arabes unis, le 6 avril 2026 :

Alors que le conflit israélo-iranien redessine le paysage géopolitique et économique, les entreprises de la région sont mises à l’épreuve quant à leur capacité d’adaptation et de résilience. Dans ce contexte, Rizwan Sajan, fondateur et président du Groupe Danube, fait preuve d’un leadership exemplaire en réaffirmant son soutien indéfectible à ses employés.

Mardi, M. Sajan a annoncé sur Instagram que l’entreprise ne procéderait à aucun licenciement. « J’ai traversé de nombreuses épreuves par le passé, de l’invasion du Koweït par l’Irak à la crise financière de 2008 et à la pandémie de COVID-19. Malgré ces difficultés, nous avons toujours su rebondir et nous en ressortir plus forts, et je suis convaincu que nous le ferons à nouveau. Pendant la pandémie, je m’étais engagé à ne licencier aucun employé et j’ai tenu parole. De même, il n’y aura aucun licenciement au sein du Groupe Danube cette fois-ci », a-t-il déclaré.

Il a ajouté : « Nos plus de 6 000 employés ne sont pas seulement notre main-d’œuvre, ils sont notre famille. Ils ont contribué à faire du Groupe Danube ce qu’il est aujourd’hui. Dans ces moments difficiles, nous restons à leurs côtés avec le même engagement. Tous les salaires seront versés à temps et nous demeurons pleinement dévoués à nos clients. »

Au fil des ans, le Groupe Danube a développé une structure diversifiée et agile, couvrant les matériaux de construction, l’immobilier et les solutions pour la maison, ce qui lui permet de s’adapter efficacement à l’évolution du marché.

Danube Properties a d’ailleurs récemment inauguré son premier grand projet immobilier intégré, Greenz by Danube, proposant des maisons de ville et des villas haut de gamme à partir de 3,5 millions de dirhams émiratis (AED) avec son emblématique plan de paiement mensuel à 1 %, qui a rencontré un vif succès auprès des investisseurs et des acquéreurs.

L’entreprise continue de privilégier l’exécution, garantissant ainsi la livraison des projets dans les délais et le respect de ses engagements. Face aux défis géopolitiques actuels, le Groupe Danube non seulement maintient sa position, mais la renforce, démontrant ainsi que des fondamentaux solides et un leadership affirmé peuvent transformer l’incertitude en progrès durable.

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