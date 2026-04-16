KnowBe4 sécurise la main-d’œuvre humaine et agentique avec l’Agent Risk Manager

KnowBe4 résout le paradoxe agentique fondamental : donner aux agents IA suffisamment de puissance pour être productifs mais pas destructeurs ; le lancement coïncide avec la Journée de la gestion de l’identité

TAMPA BAY, Floride–KnowBe4, la plateforme de renommée mondiale qui traite de manière exhaustive de la gestion des risques humains et agentiques, annonce aujourd’hui le lancement de l’Agent Risk Manager, le premier système de défense du secteur conçu pour sécuriser, surveiller et régir le comportement des agents IA autonomes. L’Agent Risk Manager de KnowBe4 arrive entant que pierre angulaire de la plateforme KnowBe4 HRM+, modifiant en profondeur la façon dont les entreprises quantifient et atténuent les risques humains et agentiques.

Un nouveau défi de sécurité est apparu alors que les flux de travail passent de l’assistance par l’IA à la gestion par les agents. Alors que d’autres se concentrent sur l’analyse statique du code ou la sécurité des API de base, l’Agent Risk Manager de KnowBe4 s’attaque aux risques associés au comportement agentique, en empêchant les actions non autorisées telles que le partage d’informations sensibles, l’identification des injections d’invites indirectes, l’inventaire des agents et plus encore.

« L’industrie a passé des années à sécuriser l’élément humain, mais aujourd’hui, les agents IA sont les nouveaux membres de nos effectifs », déclare Greg Kras, directeur des produits, KnowBe4. « Cependant, sécuriser l’invite ne représente que la moitié du chemin. Notre Agent Risk Manager se concentre sur les résultats et les actions de ces agents, en veillant à ce qu’à mesure qu’ils se déplacent dans votre réseau, ils ne deviennent pas l’informatique fantôme par excellence ni une porte dérobée pour des attaques par injection d’invites. »

L’Agent Risk Manager de KnowBe4 fournit une couche opérationnelle en temps réel qui régit le comportement des agents une fois qu’ils sont déployés.

Principales caractéristiques de l’Agent Risk Manager :

Garde-fous comportementaux : surveillance en temps réel des actions des agents pour empêcher l’exfiltration de données non autorisées ou une exécution autonome jailbreakée.

Gouvernance de l’identité agentique :identifie les autorisations d’accès et les outils auxquels l’agent a accès.

Simulation contradictoire pour les agents : teste les agents IA contre les dernières tactiques d’injection d’invites et d’ingénierie sociale utilisées par les pirates.

Conçu à partir de données de pointe :utilise 15 ans de données de comportement pour prédire quand un agent s’écarte des paramètres de fonctionnement sécurisés.

« Nous passons d’un monde de risques humains à un monde de risques universels », poursuit Kras. « Qu’il s’agisse d’un humain trompé par un deepfakeou d’un agent IA manipulé par une invite malveillante, KnowBe4 est la seule plateforme capable de protéger les deux. »

Parmi les capacités de l’Agent Risk Manager figurent :

Détection d’injection d’invites : analyse basée sur l’apprentissage automatique qui identifie les jailbreaks, les surcharges logiques et les injections indirectes entre les messages utilisateur et les sorties d’outils, les over rides logiques et les injections indirectes dans les messages d’utilisateur et les productions d’outils.

Détection d’informations sensibles : utilise plus de 20 classificateurs pour rechercher les informations d’identification personnelle et les informations d’identification, expurgeant automatiquement les données sensibles avant qu’elles n’atteignent le journal d’audit.

Détection de la consommation illimitée : surveille l’abus de ressources et les agents « fugitifs » pour éviter les appels d’API, les requêtes de données et les coûts de calcul excessifs.

Inventaire des agents : catalogue automatiquement les agents et les outils des locataires sans saisie manuelle, sans définitions d’outils de suivi ni horodatages d’activité.

Journal d’audit : un enregistrement filtrable et prêt pour la conformité de toutes les actions et détections d’agents, conçu pour une réponse rapide aux incidents et un examen médico-légal.

Gestion des intégrations : gestion centralisée du cycle de vie pour plusieurs locataires avec connectivité automatique et validation des autorisations.

Intégration guidée : une configuration rationalisée, étape par étape, qui permet d’identifier le premier agent en quelques minutes sans devoir recourir à des services professionnels.

Un avis laissé par un client de KnowBe4 sur Trust Radius fait l’éloge des capacités globales de l’entreprise en matière d’IA : « La personnalisation fondée sur l’IA a contribué à cibler nos titulaires de comptes grâce à des informations spécifiques pertinentes pour leurs domaines d’intérêt ou de spécialisation. Le fait de pouvoir compter sur ce système d’IA contribue à réduire la fatigue. KnowBe4 AI nous aide à résoudre ce problème ».

Le lancement de l’Agent Risk Manager coïncide avec la Journée de la gestion de l’identité. Le thème de cette année, « Trouver l’identité : à la recherche de toi, de moi et des machines » souligne le besoin urgent de sécuriser non seulement les identités humaines, mais aussi les identités agentiques des systèmes d’IA.

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