Le marché immobilier mondial ne se comprend pas à travers les prix seuls. Il révèle surtout un écart structurel entre revenus et coût du logement.
Une comparaison de 10 capitales mondiales met en évidence un indicateur central : le nombre d’années de salaire nécessaires pour acheter un appartement de 3 pièces.
Le résultat est clair : selon la ville, l’effort d’accession à la propriété peut varier du simple au triple.
Le véritable indicateur : ratio prix immobilier / salaire
Comparer les prix immobiliers sans intégrer les revenus est trompeur.
L’indicateur pertinent est le suivant :
prix moyen d’un logement ÷ salaire net annuel moyen
Ce ratio permet d’évaluer :
- L’accessibilité réelle au logement
- La pression immobilière sur les ménages
- Le niveau de déséquilibre économique urbain
Classement mondial : années de salaire nécessaires
|Capitale
|Années nécessaires
|Pékin
|21,8 ans
|Séoul
|17 ans
|Moscou
|16 ans
|Singapour
|14,2 ans
|Paris
|12,2 ans
|New Delhi
|12,2 ans
|Londres
|11,1 ans
|Tokyo
|9 ans
|Berlin
|8,3 ans
|Washington DC
|7,7 ans
Pékin vs Washington DC : un rapport de 1 à 3
Les écarts entre capitales sont importants.
- Pékin : 21,8 années de salaire nécessaires
- Washington DC : 7,7 années
L’écart est proche d’un facteur 3.
Cela traduit deux réalités économiques opposées :
- Dans certaines villes, la propriété reste un objectif accessible à moyen terme
- Dans d’autres, elle devient un objectif de très long terme
Les facteurs qui expliquent ces écarts
Hausse structurelle des prix immobiliers
- Pression démographique
- Spéculation et investissement international
- Rareté du foncier dans les grandes métropoles
Stagnation relative des revenus
- Salaires peu dynamiques dans plusieurs économies
- Inflation du coût de la vie supérieure à la progression des revenus
Déséquilibre offre / demande
- Urbanisation rapide
- Construction insuffisante dans certaines zones
Quand l’accès au logement devient un marqueur social
Le logement ne représente plus seulement un bien de consommation.
Ses effets sont directs :
- Allongement du temps d’accès à la propriété
- Augmentation de l’endettement des ménages
- Report des projets familiaux
- Fragilisation des classes moyennes urbaines
Dans certains contextes, l’accès au logement devient un marqueur de statut économique.