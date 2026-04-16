Le coût réel du logement dans les grandes capitales mondiales

International Echo
Par Plumes
grandes capitales

Le marché immobilier mondial ne se comprend pas à travers les prix seuls. Il révèle surtout un écart structurel entre revenus et coût du logement.

Une comparaison de 10 capitales mondiales met en évidence un indicateur central : le nombre d’années de salaire nécessaires pour acheter un appartement de 3 pièces.

Le résultat est clair : selon la ville, l’effort d’accession à la propriété peut varier du simple au triple.

grandes capitales 2026Le véritable indicateur : ratio prix immobilier / salaire

Comparer les prix immobiliers sans intégrer les revenus est trompeur.

L’indicateur pertinent est le suivant :
prix moyen d’un logement ÷ salaire net annuel moyen

Ce ratio permet d’évaluer :

  • L’accessibilité réelle au logement
  • La pression immobilière sur les ménages
  • Le niveau de déséquilibre économique urbain

Classement mondial : années de salaire nécessaires

Capitale Années nécessaires
Pékin 21,8 ans
Séoul 17 ans
Moscou 16 ans
Singapour 14,2 ans
Paris 12,2 ans
New Delhi 12,2 ans
Londres 11,1 ans
Tokyo 9 ans
Berlin 8,3 ans
Washington DC 7,7 ans

Pékin vs Washington DC : un rapport de 1 à 3

Les écarts entre capitales sont importants.

  • Pékin : 21,8 années de salaire nécessaires
  • Washington DC : 7,7 années

L’écart est proche d’un facteur 3.

Articles Similaires

Licenciements massifs dans la Tech : 113 000 emplois…

Renaissance Services acquiert Socat dans le cadre…

BYD explose le marché : 2,6 millions de véhicules…

Cela traduit deux réalités économiques opposées :

  • Dans certaines villes, la propriété reste un objectif accessible à moyen terme
  • Dans d’autres, elle devient un objectif de très long terme

Les facteurs qui expliquent ces écarts

Hausse structurelle des prix immobiliers

  • Pression démographique
  • Spéculation et investissement international
  • Rareté du foncier dans les grandes métropoles

Stagnation relative des revenus

  • Salaires peu dynamiques dans plusieurs économies
  • Inflation du coût de la vie supérieure à la progression des revenus

Déséquilibre offre / demande

  • Urbanisation rapide
  • Construction insuffisante dans certaines zones

Quand l’accès au logement devient un marqueur social

Le logement ne représente plus seulement un bien de consommation.

Ses effets sont directs :

  • Allongement du temps d’accès à la propriété
  • Augmentation de l’endettement des ménages
  • Report des projets familiaux
  • Fragilisation des classes moyennes urbaines

Dans certains contextes, l’accès au logement devient un marqueur de statut économique.

vous pourriez aussi aimer
International Echo

Licenciements massifs dans la Tech : 113 000 emplois supprimés en un an, une mutation…

International Echo

Renaissance Services acquiert Socat dans le cadre d’une nouvelle stratégie de…

International Echo

BYD explose le marché : 2,6 millions de véhicules électriques vendus en un an

International Echo

Greenz by Danube : un projet immobilier à 3,5 millions de dirhams au cœur de la Cité…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy