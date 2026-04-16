Le coût réel du logement dans les grandes capitales mondiales

Le marché immobilier mondial ne se comprend pas à travers les prix seuls. Il révèle surtout un écart structurel entre revenus et coût du logement.

Une comparaison de 10 capitales mondiales met en évidence un indicateur central : le nombre d’années de salaire nécessaires pour acheter un appartement de 3 pièces.

Le résultat est clair : selon la ville, l’effort d’accession à la propriété peut varier du simple au triple.

Le véritable indicateur : ratio prix immobilier / salaire

Comparer les prix immobiliers sans intégrer les revenus est trompeur.

L’indicateur pertinent est le suivant :

prix moyen d’un logement ÷ salaire net annuel moyen

Ce ratio permet d’évaluer :

L’accessibilité réelle au logement

La pression immobilière sur les ménages

Le niveau de déséquilibre économique urbain

Classement mondial : années de salaire nécessaires

Capitale Années nécessaires Pékin 21,8 ans Séoul 17 ans Moscou 16 ans Singapour 14,2 ans Paris 12,2 ans New Delhi 12,2 ans Londres 11,1 ans Tokyo 9 ans Berlin 8,3 ans Washington DC 7,7 ans

Pékin vs Washington DC : un rapport de 1 à 3

Les écarts entre capitales sont importants.

Pékin : 21,8 années de salaire nécessaires

Washington DC : 7,7 années

L’écart est proche d’un facteur 3.

Cela traduit deux réalités économiques opposées :

Dans certaines villes, la propriété reste un objectif accessible à moyen terme

Dans d’autres, elle devient un objectif de très long terme

Les facteurs qui expliquent ces écarts

Hausse structurelle des prix immobiliers

Pression démographique

Spéculation et investissement international

Rareté du foncier dans les grandes métropoles

Stagnation relative des revenus

Salaires peu dynamiques dans plusieurs économies

Inflation du coût de la vie supérieure à la progression des revenus

Déséquilibre offre / demande

Urbanisation rapide

Construction insuffisante dans certaines zones

Quand l’accès au logement devient un marqueur social

Le logement ne représente plus seulement un bien de consommation.

Ses effets sont directs :

Allongement du temps d’accès à la propriété

Augmentation de l’endettement des ménages

Report des projets familiaux

Fragilisation des classes moyennes urbaines

Dans certains contextes, l’accès au logement devient un marqueur de statut économique.