Licenciements massifs dans la Tech : 113 000 emplois supprimés en un an, une mutation stratégique pilotée par l’IA

Une vague mondiale de licenciements dans la Tech entre 2025 et 2026

Entre mars 2025 et mars 2026, plus de 113 000 emplois ont été supprimés dans le secteur technologique mondial. Un chiffre massif, mais surtout révélateur d’un basculement structurel.

Derrière cette vague, une concentration frappante :

3 entreprises représentent à elles seules 64 % des suppressions d’emplois

Top 15 des entreprises les plus impactantes

Rang Entreprise Pays Suppressions d’emplois 1 Amazon 🇺🇸 30 200 2 Intel 🇺🇸 27 100 3 Microsoft 🇺🇸 15 300 4 HP 🇺🇸 8 000 5 Meta 🇺🇸 5 800 6 Salesforce 🇺🇸 5 400 7 Block 🇺🇸 4 900 8 Northvolt 🇸🇪 2 800 9 Hewlett Packard Enterprise 🇺🇸 2 600 10 Autodesk 🇺🇸 2 400 11 Workday 🇺🇸 2 100 12 Synopsys 🇺🇸 2 000 13 WiseTech Global 🇦🇺 2 000 14 ASML 🇳🇱 1 700 15 Atlassian 🇦🇺 1 900

Domination américaine : une restructuration pilotée depuis les États-Unis

Un constat direct :

11 entreprises sur 15 sont américaines

Cela confirme une réalité :

La transformation du secteur Tech est largement pilotée par les géants américains.

Prenons un exemple clé :

Amazon a supprimé 58 000 emplois depuis 2020

a supprimé Mais cela ne représente que 3,7 % de ses 1,56 million de salariés

Conclusion : il ne s’agit pas d’un effondrement, mais d’un ajustement ciblé à très grande échelle.

Le paradoxe du marché de l’emploi Tech : licencier et recruter en même temps

Contrairement aux crises classiques, ces licenciements ne signifient pas un arrêt de la croissance.

Les entreprises continuent de recruter

Mais elles changent radicalement leurs critères

Ce qui disparaît

Postes intermédiaires

Fonctions support automatisables

Profils non spécialisés

Ce qui explose

Ingénieurs en intelligence artificielle

Experts en data

Architectes cloud et machine learning

L’intelligence artificielle ne détruit pas l’emploi

Elle recompose la chaîne de valeur

L’effet IA sur la valorisation boursière : le cas Block

Le cas de Block est révélateur :

4 900 licenciements

Motivation : automatisation via IA

Résultat immédiat :

+20 % en une seule séance boursière

Derrière ce mouvement :

Réduction des coûts

Amélioration des marges

Signal fort envoyé aux investisseurs

Meta : vers une nouvelle vague de licenciements ?

Meta envisagerait une réduction supplémentaire :

Objectif : -20 % des effectifs

Horizon : 2026

Stratégie claire :

Accélérer l’intégration de l’IA

Optimiser la productivité

Maintenir la pression sur les coûts

Une mutation structurelle, pas une crise

Le message envoyé par les géants technologiques est limpide :

Moins de salariés

Plus d’intelligence artificielle

Plus de rentabilité

Ce modèle redéfinit les règles :

La croissance ne dépend plus du volume d’employés

Elle dépend de la capacité à automatiser intelligemment

Le vrai tournant de la Tech mondiale

Ce qui se joue aujourd’hui est simple :

Ce n’est pas une crise de la Tech

C’est une réinvention du modèle économique

Les entreprises qui dominent :

Investissent massivement dans l’IA

Réduisent leurs coûts humains

Maximisent leur efficacité opérationnelle

Et surtout :

Le mouvement ne fait que commencer