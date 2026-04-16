Licenciements massifs dans la Tech : 113 000 emplois supprimés en un an, une mutation stratégique pilotée par l’IA
Une vague mondiale de licenciements dans la Tech entre 2025 et 2026
Entre mars 2025 et mars 2026, plus de 113 000 emplois ont été supprimés dans le secteur technologique mondial. Un chiffre massif, mais surtout révélateur d’un basculement structurel.
Derrière cette vague, une concentration frappante :
- 3 entreprises représentent à elles seules 64 % des suppressions d’emplois
Top 15 des entreprises les plus impactantes
|Rang
|Entreprise
|Pays
|Suppressions d’emplois
|1
|Amazon
|🇺🇸
|30 200
|2
|Intel
|🇺🇸
|27 100
|3
|Microsoft
|🇺🇸
|15 300
|4
|HP
|🇺🇸
|8 000
|5
|Meta
|🇺🇸
|5 800
|6
|Salesforce
|🇺🇸
|5 400
|7
|Block
|🇺🇸
|4 900
|8
|Northvolt
|🇸🇪
|2 800
|9
|Hewlett Packard Enterprise
|🇺🇸
|2 600
|10
|Autodesk
|🇺🇸
|2 400
|11
|Workday
|🇺🇸
|2 100
|12
|Synopsys
|🇺🇸
|2 000
|13
|WiseTech Global
|🇦🇺
|2 000
|14
|ASML
|🇳🇱
|1 700
|15
|Atlassian
|🇦🇺
|1 900
Domination américaine : une restructuration pilotée depuis les États-Unis
Un constat direct :
- 11 entreprises sur 15 sont américaines
Cela confirme une réalité :
La transformation du secteur Tech est largement pilotée par les géants américains.
Prenons un exemple clé :
- Amazon a supprimé 58 000 emplois depuis 2020
- Mais cela ne représente que 3,7 % de ses 1,56 million de salariés
Conclusion : il ne s’agit pas d’un effondrement, mais d’un ajustement ciblé à très grande échelle.
Le paradoxe du marché de l’emploi Tech : licencier et recruter en même temps
Contrairement aux crises classiques, ces licenciements ne signifient pas un arrêt de la croissance.
Les entreprises continuent de recruter
Mais elles changent radicalement leurs critères
Ce qui disparaît
- Postes intermédiaires
- Fonctions support automatisables
- Profils non spécialisés
Ce qui explose
- Ingénieurs en intelligence artificielle
- Experts en data
- Architectes cloud et machine learning
L’intelligence artificielle ne détruit pas l’emploi
Elle recompose la chaîne de valeur
L’effet IA sur la valorisation boursière : le cas Block
Le cas de Block est révélateur :
- 4 900 licenciements
- Motivation : automatisation via IA
- Résultat immédiat :
+20 % en une seule séance boursière
Derrière ce mouvement :
Réduction des coûts
Amélioration des marges
Signal fort envoyé aux investisseurs
Meta : vers une nouvelle vague de licenciements ?
Meta envisagerait une réduction supplémentaire :
- Objectif : -20 % des effectifs
- Horizon : 2026
Stratégie claire :
Accélérer l’intégration de l’IA
Optimiser la productivité
Maintenir la pression sur les coûts
Une mutation structurelle, pas une crise
Le message envoyé par les géants technologiques est limpide :
- Moins de salariés
- Plus d’intelligence artificielle
- Plus de rentabilité
Ce modèle redéfinit les règles :
- La croissance ne dépend plus du volume d’employés
- Elle dépend de la capacité à automatiser intelligemment
Le vrai tournant de la Tech mondiale
Ce qui se joue aujourd’hui est simple :
Ce n’est pas une crise de la Tech
C’est une réinvention du modèle économique
Les entreprises qui dominent :
- Investissent massivement dans l’IA
- Réduisent leurs coûts humains
- Maximisent leur efficacité opérationnelle
Et surtout :
Le mouvement ne fait que commencer