Licenciements massifs dans la Tech : 113 000 emplois supprimés en un an, une mutation stratégique pilotée par l’IA

International Echo
Par Plumes
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Une vague mondiale de licenciements dans la Tech entre 2025 et 2026

Entre mars 2025 et mars 2026, plus de 113 000 emplois ont été supprimés dans le secteur technologique mondial. Un chiffre massif, mais surtout révélateur d’un basculement structurel.

Derrière cette vague, une concentration frappante :

  • 3 entreprises représentent à elles seules 64 % des suppressions d’emplois
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Top 15 des entreprises les plus impactantes

Rang Entreprise Pays Suppressions d’emplois
1 Amazon 🇺🇸 30 200
2 Intel 🇺🇸 27 100
3 Microsoft 🇺🇸 15 300
4 HP 🇺🇸 8 000
5 Meta 🇺🇸 5 800
6 Salesforce 🇺🇸 5 400
7 Block 🇺🇸 4 900
8 Northvolt 🇸🇪 2 800
9 Hewlett Packard Enterprise 🇺🇸 2 600
10 Autodesk 🇺🇸 2 400
11 Workday 🇺🇸 2 100
12 Synopsys 🇺🇸 2 000
13 WiseTech Global 🇦🇺 2 000
14 ASML 🇳🇱 1 700
15 Atlassian 🇦🇺 1 900

Domination américaine : une restructuration pilotée depuis les États-Unis

Un constat direct :

  • 11 entreprises sur 15 sont américaines

Cela confirme une réalité :
La transformation du secteur Tech est largement pilotée par les géants américains.

Prenons un exemple clé :

  • Amazon a supprimé 58 000 emplois depuis 2020
  • Mais cela ne représente que 3,7 % de ses 1,56 million de salariés

Conclusion : il ne s’agit pas d’un effondrement, mais d’un ajustement ciblé à très grande échelle.

Le paradoxe du marché de l’emploi Tech : licencier et recruter en même temps

Contrairement aux crises classiques, ces licenciements ne signifient pas un arrêt de la croissance.

 Les entreprises continuent de recruter
 Mais elles changent radicalement leurs critères

Ce qui disparaît

  • Postes intermédiaires
  • Fonctions support automatisables
  • Profils non spécialisés

Ce qui explose

  • Ingénieurs en intelligence artificielle
  • Experts en data
  • Architectes cloud et machine learning

 L’intelligence artificielle ne détruit pas l’emploi
 Elle recompose la chaîne de valeur

L’effet IA sur la valorisation boursière : le cas Block

Le cas de Block est révélateur :

  • 4 900 licenciements
  • Motivation : automatisation via IA
  • Résultat immédiat :
    +20 % en une seule séance boursière

Derrière ce mouvement :
Réduction des coûts
 Amélioration des marges
 Signal fort envoyé aux investisseurs

Meta : vers une nouvelle vague de licenciements ?

Meta envisagerait une réduction supplémentaire :

  • Objectif : -20 % des effectifs
  • Horizon : 2026

Stratégie claire :
Accélérer l’intégration de l’IA
 Optimiser la productivité
 Maintenir la pression sur les coûts

Une mutation structurelle, pas une crise

Le message envoyé par les géants technologiques est limpide :

  • Moins de salariés
  • Plus d’intelligence artificielle
  • Plus de rentabilité

Ce modèle redéfinit les règles :

  • La croissance ne dépend plus du volume d’employés
  • Elle dépend de la capacité à automatiser intelligemment

Le vrai tournant de la Tech mondiale

Ce qui se joue aujourd’hui est simple :

Ce n’est pas une crise de la Tech
C’est une réinvention du modèle économique

Les entreprises qui dominent :

  • Investissent massivement dans l’IA
  • Réduisent leurs coûts humains
  • Maximisent leur efficacité opérationnelle

Et surtout :

Le mouvement ne fait que commencer

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