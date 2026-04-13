BYD explose le marché : 2,6 millions de véhicules électriques vendus en un an

International Echo
Par Plumes
byd explose le marché
byd explose le marché

En moins d’une décennie, BYD est passé d’un acteur quasi inconnu en Occident à leader mondial des véhicules électriques.
Entre août 2024 et août 2025, les chiffres sont sans appel : l’équilibre industriel mondial a basculé.

constructeurs de véhicules électriques
constructeurs de véhicules électriques

Classement mondial des constructeurs de véhicules électriques (2024–2025)

Voici les volumes de ventes (en unités) sur un an :

Rang Constructeur Ventes
1 BYD 2 556 000
2 Geely 1 315 000
3 Tesla 985 000
4 Volkswagen 854 000
5 SAIC Motor 720 000
6 Changan Automobile 563 000
7 Hyundai 416 000
8 Chery 395 000
9 BMW 389 000
10 Stellantis 342 000

Un écart brutal avec Tesla

Le chiffre clé :

  • BYD : 2 556 000 véhicules
  • Tesla : 985 000 véhicules

Écart : +1 571 000 véhicules

Ce n’est plus une compétition serrée. C’est une domination industrielle.

La montée en puissance chinoise : un basculement structurel

Les faits

  • 5 constructeurs chinois dans le top 10
  • 5,5 millions de véhicules vendus cumulés
  • Plus de 50 % du top 10 mondial

Ce qui a changé en 5 ans

  • Il y a 5 ans : aucun acteur chinois dans le top 5
  • Aujourd’hui : domination claire et structurée

Le centre de gravité de l’automobile mondiale s’est déplacé vers la Chine.

Pourquoi BYD domine le marché des véhicules électriques

1. Intégration verticale totale

BYD contrôle :

  • batteries
  • semi-conducteurs
  • production automobile

Résultat : coûts plus bas + indépendance stratégique

2. Avance technologique sur les batteries

  • Technologie LFP (Lithium Fer Phosphate) maîtrisée
  • Moins chère, plus stable, durable

3. Marché domestique massif

  • La Chine = plus grand marché EV au monde
  • Effet volume immédiat

4. Offensive internationale agressive

  • Expansion rapide en Europe, Asie, Amérique latine
  • Positionnement prix ultra-compétitif

Europe et États-Unis : un retard inquiétant

Le problème n’est pas conjoncturel. Il est structurel.

Faiblesses actuelles :

  • Dépendance aux batteries asiatiques
  • Coûts de production élevés
  • Transition industrielle lente
  • Fragmentation stratégique

Lecture stratégique :

👉 L’Europe et les États-Unis ne perdent pas une bataille
👉 Ils risquent de perdre toute une industrie

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