BYD explose le marché : 2,6 millions de véhicules électriques vendus en un an

En moins d’une décennie, BYD est passé d’un acteur quasi inconnu en Occident à leader mondial des véhicules électriques.

Entre août 2024 et août 2025, les chiffres sont sans appel : l’équilibre industriel mondial a basculé.

Classement mondial des constructeurs de véhicules électriques (2024–2025)

Voici les volumes de ventes (en unités) sur un an :

Rang Constructeur Ventes 1 BYD 2 556 000 2 Geely 1 315 000 3 Tesla 985 000 4 Volkswagen 854 000 5 SAIC Motor 720 000 6 Changan Automobile 563 000 7 Hyundai 416 000 8 Chery 395 000 9 BMW 389 000 10 Stellantis 342 000

Un écart brutal avec Tesla

Le chiffre clé :

BYD : 2 556 000 véhicules

Tesla : 985 000 véhicules

Écart : +1 571 000 véhicules

Ce n’est plus une compétition serrée. C’est une domination industrielle.

La montée en puissance chinoise : un basculement structurel

Les faits

5 constructeurs chinois dans le top 10

dans le top 10 5,5 millions de véhicules vendus cumulés

cumulés Plus de 50 % du top 10 mondial

Ce qui a changé en 5 ans

Il y a 5 ans : aucun acteur chinois dans le top 5

: aucun acteur chinois dans le top 5 Aujourd’hui : domination claire et structurée

Le centre de gravité de l’automobile mondiale s’est déplacé vers la Chine.

Pourquoi BYD domine le marché des véhicules électriques

1. Intégration verticale totale

BYD contrôle :

batteries

semi-conducteurs

production automobile

Résultat : coûts plus bas + indépendance stratégique

2. Avance technologique sur les batteries

Technologie LFP (Lithium Fer Phosphate) maîtrisée

maîtrisée Moins chère, plus stable, durable

3. Marché domestique massif

La Chine = plus grand marché EV au monde

Effet volume immédiat

4. Offensive internationale agressive

Expansion rapide en Europe, Asie, Amérique latine

Positionnement prix ultra-compétitif

Europe et États-Unis : un retard inquiétant

Le problème n’est pas conjoncturel. Il est structurel.

Faiblesses actuelles :

Dépendance aux batteries asiatiques

Coûts de production élevés

Transition industrielle lente

Fragmentation stratégique

Lecture stratégique :

👉 L’Europe et les États-Unis ne perdent pas une bataille

👉 Ils risquent de perdre toute une industrie