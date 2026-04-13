BYD explose le marché : 2,6 millions de véhicules électriques vendus en un an
En moins d’une décennie, BYD est passé d’un acteur quasi inconnu en Occident à leader mondial des véhicules électriques.
Entre août 2024 et août 2025, les chiffres sont sans appel : l’équilibre industriel mondial a basculé.
Classement mondial des constructeurs de véhicules électriques (2024–2025)
Voici les volumes de ventes (en unités) sur un an :
|Rang
|Constructeur
|Ventes
|1
|BYD
|2 556 000
|2
|Geely
|1 315 000
|3
|Tesla
|985 000
|4
|Volkswagen
|854 000
|5
|SAIC Motor
|720 000
|6
|Changan Automobile
|563 000
|7
|Hyundai
|416 000
|8
|Chery
|395 000
|9
|BMW
|389 000
|10
|Stellantis
|342 000
Un écart brutal avec Tesla
Le chiffre clé :
- BYD : 2 556 000 véhicules
- Tesla : 985 000 véhicules
Écart : +1 571 000 véhicules
Ce n’est plus une compétition serrée. C’est une domination industrielle.
La montée en puissance chinoise : un basculement structurel
Les faits
- 5 constructeurs chinois dans le top 10
- 5,5 millions de véhicules vendus cumulés
- Plus de 50 % du top 10 mondial
Ce qui a changé en 5 ans
- Il y a 5 ans : aucun acteur chinois dans le top 5
- Aujourd’hui : domination claire et structurée
Le centre de gravité de l’automobile mondiale s’est déplacé vers la Chine.
Pourquoi BYD domine le marché des véhicules électriques
1. Intégration verticale totale
BYD contrôle :
- batteries
- semi-conducteurs
- production automobile
Résultat : coûts plus bas + indépendance stratégique
2. Avance technologique sur les batteries
- Technologie LFP (Lithium Fer Phosphate) maîtrisée
- Moins chère, plus stable, durable
3. Marché domestique massif
- La Chine = plus grand marché EV au monde
- Effet volume immédiat
4. Offensive internationale agressive
- Expansion rapide en Europe, Asie, Amérique latine
- Positionnement prix ultra-compétitif
Europe et États-Unis : un retard inquiétant
Le problème n’est pas conjoncturel. Il est structurel.
Faiblesses actuelles :
- Dépendance aux batteries asiatiques
- Coûts de production élevés
- Transition industrielle lente
- Fragmentation stratégique
Lecture stratégique :
👉 L’Europe et les États-Unis ne perdent pas une bataille
👉 Ils risquent de perdre toute une industrie