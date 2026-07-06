Zitouna Tamkeen et WWF s’unissent pour les communautés du Nord-Ouest tunisien

Zitouna Tamkeen et WWF s’unissent pour les communautés du Nord-Ouest tunisien

Un partenariat inédit entre la première institution de microfinance islamique de Tunisie et le Fonds Mondial pour la Nature va permettre aux populations rurales de la Kroumirie-Mogods de concilier développement économique et protection de leur environnement.

Des racines et des ailes : quand l’argent vert repousse à Kroumirie-Mogods

Dans le silence des forêts de chênes-lièges du Nord-Ouest tunisien, un bourdonnement nouveau se fait entendre. Ce n’est pas celui des abeilles butinant les fleurs sauvages, ni le bruissement du vent dans les frondaisons séculaires. C’est le bruit d’une révolution silencieuse, celle qui naît de la rencontre entre la finance éthique et la conservation de la nature.

Zitouna Tamkeen, première institution de microfinance islamique en Tunisie, et WWF Afrique du Nord, l’organisation de protection de la nature leader mondialement reconnue, viennent de sceller une alliance porteuse d’espoir. Ensemble, elles mettent en œuvre le Sustainability Revolving Fund (SRF) , un fonds de microfinancement innovant inscrit dans le cadre du projet international « People Powering Biodiversity – PPB » .

« Cette convention illustre notre conviction que la finance inclusive peut être un puissant levier pour construire des territoires plus résilients, où développement économique et protection de l’environnement avancent de concert. »

Un mariage de raison et de cœur

Zitouna Tamkeen, le pionnier de la microfinance éthique

Créée pour favoriser l’inclusion financière et économique des populations vulnérables, Zitouna Tamkeen n’est pas une banque comme les autres. Elle est la première institution de microfinance du Maghreb à adopter l’approche d’« autonomisation économique » (« Economic Empowerment »), axée sur le financement des chaînes de valeur tout en appliquant les principes de la finance islamique.

Avec son vaste réseau de 19 agences couvrant la majeure partie du territoire tunisien et ses deux agences mobiles qui vont chercher les bénéficiaires jusque dans les poches de pauvreté les plus reculées

, Zitouna Tamkeen a déjà financé près de 14 000 projets générateurs de revenus et contribué à la création de plus de 40 000 emplois directs et indirects.

Un chiffre qui donne le vertige, mais qui ne suffit pas à l’institution. Aujourd’hui, elle franchit un cap supplémentaire en mettant son expertise au service de la biodiversité.

WWF Afrique du Nord, le gardien des trésors naturels tunisiens

Présent en Tunisie depuis 1994, le WWF Afrique du Nord ne cesse de multiplier les initiatives pour protéger les écosystèmes fragiles du pays. Des forêts de la Kroumirie-Mogods aux zones humides de Dar Fatma, classées réserve naturelle en 1993 et site Ramsar en 2007, l’organisation œuvre sans relâche pour concilier la protection de la nature et le bien-être des populations.

Le projet People Powering Biodiversity (PPB) , dans lequel s’inscrit ce partenariat, incarne parfaitement cette philosophie. Il vise à préserver les paysages forestiers et leur biodiversité dans la région de Kroumirie-Mogods en adoptant une approche de conservation menée par les communautés.

Reconnaissant les communautés locales comme les principaux gardiens de ces ressources, le PPB constitue un programme intégré associant renforcement des capacités à un mécanisme de financement innovant.

La Kroumirie-Mogods : un écrin de biodiversité à préserver

Un territoire d’exception menacé

La région de Kroumirie-Mogods, dans le nord-ouest de la Tunisie, abrite des trésors naturels d’une valeur inestimable. C’est ici que se trouve l’habitat naturel du Cerf de Barbarie (Cervus elaphus barbarus), une espèce protégée classée en voie d’extinction.

C’est ici aussi que s’étendent les tourbières de Dar Fatma, des écosystèmes uniques qui fournissent des informations scientifiques essentielles sur la dynamique climatique depuis près de 33 000 ans.

Mais ces merveilles sont fragiles. La dégradation de cet écosystème, due notamment au surpâturage, à la pollution, aux incendies de forêt et à une mauvaise gestion de l’eau, menace ces fonctions écologiques vitales et contribue à la perte de biodiversité.

. À l’échelle mondiale, la dégradation des tourbières contribue à hauteur de 5 à 10 % aux émissions annuelles de CO2

. Agir n’est donc pas une option, c’est une urgence.

Des communautés au cœur de la solution

C’est là que le partenariat entre Zitouna Tamkeen et WWF prend tout son sens. Plutôt que d’imposer des mesures de protection venues d’en haut, les deux institutions ont choisi de placer les communautés locales au centre du dispositif.

Grâce à l’expertise de Zitouna Tamkeen en matière de microfinance, les populations rurales de la Kroumirie-Mogods vont pouvoir accéder à des financements pour développer des activités génératrices de revenus durables et respectueuses de l’environnement

. L’objectif est clair : transformer les communautés locales de simples spectatrices de la dégradation en véritables actrices de la conservation.

« Au-delà du financement, cette initiative vise à concilier inclusion financière, développement économique local et préservation de la biodiversité. »

Un modèle vertueux pour l’avenir

De la microfinance à la macro-impact

Ce n’est pas la première fois que Zitouna Tamkeen innove en matière de financement inclusif. Son projet phare, « Hlib El Khir » (Lait pour le Bien) , dans la filière laitière, a déjà démontré la puissance de l’approche « Economic Empowerment ». En ciblant 2 500 agriculteurs dans la région nord-ouest de la Tunisie, ce projet a permis d’augmenter la production et la productivité des petits éleveurs tout en améliorant leurs conditions socio-économiques.

Avec le Sustainability Revolving Fund, l’institution va plus loin en intégrant une dimension environnementale à son modèle. Il ne s’agit plus seulement de créer de la richesse, mais de le faire en harmonie avec la nature.

Une synergie gagnant-gagnant

Pour WWF Afrique du Nord, ce partenariat représente une avancée majeure dans sa stratégie de conservation communautaire. En donnant aux populations les moyens de vivre dignement de leur environnement, on les incite naturellement à le protéger. Les initiatives locales de valorisation des produits forestiers non ligneux (comme le liège), d’écotourisme ou d’agriculture durable trouveront dans ce fonds un levier financier jusqu’alors inexistant.

Les délégations de Ghardimaou, Oued Mliz, Jendouba Nord, Fernana, Ain Draham, Tabarka et Nefza

seront les premières bénéficiaires de ce dispositif. Des territoires souvent marginalisés, où le chômage des jeunes est élevé et où les opportunités économiques sont rares.

Un avenir durable, tissé ensemble

Ce partenariat entre Zitouna Tamkeen et WWF Afrique du Nord est bien plus qu’une simple convention. C’est un pari sur l’avenir, une démonstration que la finance peut être un moteur de préservation environnementale et que le développement économique n’a pas à se faire au détriment de la nature.

En unissant leurs forces, l’institution de microfinance et l’ONG environnementale envoient un signal fort : la Tunisie rurale a un avenir, et cet avenir passe par une alliance intelligente entre l’humain et son environnement.

Les communautés de la Kroumirie-Mogods, gardiennes d’un patrimoine naturel unique, pourront désormais compter sur des partenaires de confiance pour les accompagner dans cette voie. Un chemin semé d’embûches, certes, mais aussi d’immenses promesses pour les générations futures.

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