Samsung Galaxy Watch Ultra2 et Watch9 : Votre allié bien-être au poignet

Des analyses plus poussées, un suivi plus précis et un confort durable permettent de transformer les données du quotidien en recommandations concrètes.

Samsung vient d’annoncer la sortie des toutes nouvelles Galaxy Watch Ultra2 et Galaxy Watch9, ouvrant une nouvelle ère du suivi du bien-être, durant laquelle le simple port de ces appareils permet d’obtenir des informations de santé riches, précises et pertinentes. Pour favoriser un port 24 h/24 et 7 j/7, Samsung intègre des innovations majeures qui optimisent le confort sans faire de compromis sur les performances.

La Samsung Galaxy Watch est ainsi équipée de sa plus grande batterie à ce jour, de son écran le plus lumineux jamais proposé et de la plateforme Snapdragon Wear® Elite.

Véritable porte d’entrée vers une intelligence bien-être alimentée par l’AI, cette nouvelle gamme premium révolutionnaire transforme des données biométriques complexes en recommandations personnalisées et concrètes, couvrant tous les aspects du bien-être des utilisateurs.

“Samsung s’engage à aider chacun à vivre mieux. Nous voulons rendre la transition d’une approche réactive à une prise en charge proactive aussi simple et fluide que possible. En intégrant les appareils du quotidien à notre écosystème mondial, nous construisons une expérience de bien-être profondément connectée”, déclare TM Roh, Chief Executive Officer, President et Head of the Device eXperience (DX) Division de Samsung Electronics. “Avec les nouvelles Galaxy Watch Ultra2 et Galaxy Watch9, Samsung franchit une étape décisive dans sa vision du bien-être. Grâce au suivi continu des données de bien-être depuis le poignet, ces nouvelles montres deviennent un véritable allié bien-être, transformant les constantes vitales du quotidien en recommandations proactives et concrètes, tout en fournissant des alertes en temps opportun.”

Galaxy Watch Ultra2 : des performances de pointe grâce à un matériel inégalé et à un suivi sportif spécialisé

La Galaxy Watch Ultra2 est la Samsung Galaxy Watch la plus puissante et la plus avancée jamais conçue par Samsung. Pensée pour les aventures en plein air les plus exigeantes et les utilisateurs en quête de performances, elle offre une autonomie longue durée, une robustesse à toute épreuve, un suivi d’une grande précision et une surveillance continue du bien-être, même dans les conditions les plus extrêmes.

Les modes de suivi spécialisés pour les sports de plein air de la Galaxy Watch Ultra2 permettent aux utilisateurs de se dépasser en toute sécurité. La fonctionnalité Trail Run suit avec précision le dénivelé, la progression en montée et l’impact du terrain, afin d’aider les utilisateurs à mieux gérer leur effort et à réduire le risque de blessure.

Elle propose également des conseils d’hydratation en temps réel via la nouvelle fonctionnalité Nutrition Alert, qui s’ajoute à la fonctionnalité Sweat Loss déjà existante.

En estimant la perte hydrique en fonction du poids corporel, elle indique aux utilisateurs quand s’hydrater et quelle quantité de liquide consommer, afin de les aider à atteindre leurs objectifs de course.

La Galaxy Watch Ultra2 est également compatible avec la plongée professionnelle. Certifiée IP69K, 10 ATM et EN13319, elle va au-delà de la simple résistance à la poussière et à l’eau pour offrir des performances adaptées à la plongée.

Dès que l’utilisateur entre dans l’eau, la montre peut automatiquement suivre en temps réel les principales données de plongée, telles que la profondeur, la durée de l’immersion et la température de l’eau, directement depuis le poignet.

Les utilisateurs pourront également accéder à des fonctionnalités de plongée avancées, notamment le suivi de la vitesse de remontée et de descente ainsi que les limites de sécurité en plongée, grâce à l’application exclusive Ultra2 Diving, dont le lancement est prévu plus tard dans l’année.

Conçues en collaboration avec Mares, la marque de référence mondiale des équipements de plongée, ces fonctionnalités enrichissent considérablement les capacités de la montre pour la plongée.

Pour prendre en charge ces fonctionnalités de bien-être et de suivi sportif de niveau professionnel, la Galaxy Watch Ultra2 s’appuie sur une plateforme matérielle inédite. Elle est équipée d’une batterie de 800 mAh, soit une capacité supérieure de 35 % à celle du précédent modèle Ultra.

Dotée de la plateforme Snapdragon Wear Elite, elle établit une nouvelle référence en matière de puissance, de vitesse et de suivi GPS ultra précis pour la gamme Ultra. Son écran étendu est le premier au monde sur une montre connectée à atteindre une luminosité de 5 000 nits, offrant une lisibilité exceptionnelle, même en plein soleil.

La Galaxy Watch Ultra2 reprend son boîtier en titane résistant aux chocs, garantissant une robustesse à toute épreuve, tout en offrant un confort et une stabilité améliorés pour répondre aux besoins d’un public plus large et diversifié. Malgré une batterie nettement plus grande, la Galaxy Watch Ultra2 arbore un design innovant plus fin, qui passe naturellement des activités de plein air et sportives les plus exigeantes à un usage quotidien.

Une refonte avancée des composants internes permet de réduire considérablement l’épaisseur de la montre de 12 % par rapport à la génération précédente. Associée à des bracelets plus légers et plus souples qui réduisent le poids de la montre, la Galaxy Watch Ultra2 offre un port confortable 24 h/24 et 7 j/7, un suivi biométrique d’une grande précision et un confort exceptionnel.

Galaxy Watch9 : Bien-être au quotidien grâce à un confort longue durée et une batterie endurante

La Galaxy Watch9 est le compagnon de bien-être idéal au quotidien. Elle est conçue pour les utilisateurs soucieux de leur bien-être, qui souhaitent adopter de meilleures habitudes grâce à un suivi continu et intuitif de leur activité physique et de leur sommeil.

Cette montre polyvalente transforme les biomarqueurs personnels en recommandations personnalisées et concrètes, permettant aux utilisateurs de gérer facilement leur quotidien, simplement en la portant.

Afin d’offrir une expérience de bien-être optimale au quotidien, la Galaxy Watch9 allie des performances matérielles de haut niveau à un design conçu pour un confort exceptionnel. Son boîtier en aluminium, à la fois léger et résistant, reprend la silhouette coussin emblématique de la Samsung Galaxy Watch, tout en ayant été repensé pour offrir un ajustement plus précis et plus naturel au poignet. Associée à une large gamme de bracelets interchangeables au toucher doux, la Galaxy Watch9 offre un confort inégalé tout au long de la journée, favorisant un port continu, 24 h/24 et 7 j/7, afin de recueillir des données de bien-être précises et cohérentes.

Ce confort de port exceptionnel repose sur des innovations internes de nouvelle génération. Équipée de la nouvelle plateforme Snapdragon Wear Elite, la Galaxy Watch9 gagne nettement en puissance et en efficacité, offrant un suivi du bien-être continu, fluide et sans ralentissement. Sa batterie de 390 mAh assure un suivi fiable de jour comme de nuit.

En outre, son écran atteignant une luminosité de 3 000 nits offre une lisibilité exceptionnelle et une visibilité parfaitement nette, quelles que soient les conditions d’éclairage, permettant aux utilisateurs de consulter leurs données de bien-être d’un simple coup d’œil.

Le bien-être optimisé par l’AI : des informations complètes et des recommandations concrètes

Les Galaxy Watch Ultra2 et Galaxy Watch9 s’appuient sur les fonctionnalités de bien-être alimentées par l’AI de Samsung. Le capteur BioActive de la Samsung Galaxy Watch recueille en continu des données biométriques liées aux habitudes de vie de l’utilisateur, afin d’offrir une compréhension approfondie de son bien-être.

La montre transforme ensuite ces données biométriques complexes en recommandations simples et proactives, aidant les utilisateurs à comprendre non seulement ce qui se passe dans leur organisme, mais aussi les mesures à prendre pour agir.

Disponibles sur les Galaxy Watch Ultra2 et Galaxy Watch9, ces nouvelles fonctionnalités concrétisent la vision de Samsung en matière de prévention en associant les données recueillies au quotidien à des années de recherche clinique rigoureuse menées en collaboration avec des universités et des institutions médicales de renommée mondiale.

Forte de cette approche, la Samsung Galaxy Watch offre des recommandations de bien-être toujours plus précises et pertinentes dans des domaines essentiels tels que le sommeil, l’activité physique, la santé cardiovasculaire et la récupération.

Fonctionnalité Sleep Apnea : Grâce à une nouvelle autorisation de la FDA et à des algorithmes d’IA, cette montre offre une analyse plus approfondie des perturbations respiratoires pendant le sommeil. La fonction Sleep Apea n’est disponible que dans certains pays.

Vitals : Cette fonctionnalité surveille de manière proactive les paramètres de bien-être de base de l’utilisateur pendant son sommeil et envoie des alertes en temps réel en cas d’écarts significatifs.

Heart Health Score : Permet de comprendre facilement son état de santé cardiovasculaire grâce à un score simple et concret, ainsi qu’à des recommandations personnalisées en matière de mode de vie.

Daily Cardio Load : Optimise l’entraînement grâce à des conseils personnalisés sur le volume d’entraînement et les besoins estimés en matière de récupération.

Fitness Index : Offre une vision globale de la condition physique, avec des objectifs personnalisés visant à améliorer les performances au quotidien.

Hearing: Préserve la santé auditive à long terme grâce à des alertes en cas de niveaux sonores dangereux et à des rapports détaillés.

Grâce à ces fonctionnalités, les utilisateurs ont accès à des analyses intelligentes et personnalisées qui leur permettent de gérer en toute simplicité leur parcours de bien-être à long terme et d’atteindre leurs objectifs.

Collections de bracelets pensées pour tous les styles de vie

Une montre connectée doit être aussi unique que son utilisateur. C’est pourquoi les Galaxy Watch Ultra2 et Galaxy Watch9 s’accompagnent d’une large gamme de bracelets adaptés à tous les styles de vie.

Les performances de haut niveau exigeant un équipement adapté à chaque situation, Samsung propose une collection de bracelets Ultra spécialement conçus pour répondre à chaque besoin. Qu’il s’agisse d’explorer des terrains exigeants, de plonger en profondeur ou de participer à une réunion professionnelle, les utilisateurs peuvent sélectionner le bracelet parfaitement adapté à leur activité et à leur environnement, alliant fonctionnalités optimales et style. Les utilisateurs ont le choix entre les options suivantes :

Bracelet Marine : un bracelet en silicone encore plus léger et respirant, conçu pour les aventures qui durent toute la journée et les conditions extrêmes.

Bracelet PeakForm : un bracelet en matériau hybride offrant une finition haut de gamme, conçue pour allier élégance et performances sportives.

Bracelet Trail : un bracelet en tissu classique offrant une meilleure respirabilité et un ajustement optimal pour un confort durable, même lors d’activités outdoor exigeantes comme la course à pied.

Imaginée pour laisser libre cours à l’expression personnelle, la nouvelle collection de bracelets Galaxy Watch9 offre aux utilisateurs de multiples façons d’affirmer leur style et de personnaliser leur look. Associant des matériaux innovants à une palette de couleurs éclatantes, ces bracelets garantissent un confort optimal dans toutes les situations, des séances d’entraînement intenses aux routines quotidiennes :

Bracelet Sport : un modèle polyvalent, plus fin et plus souple, pour un confort optimal et une transition en toute simplicité entre les séances d’entraînement et la vie quotidienne.

Misty Band : fabriqué à partir de silicone souple haut de gamme qui épouse parfaitement le poignet pour un maintien stable et sans rebond. Doté de coloris bicolores subtils et doux, il offre un look raffiné qui s’harmonise naturellement avec le style de chacun au quotidien.

Bracelet Fabric :un bracelet léger et respirant, à porter au quotidien, qui offre un confort optimal, même pendant le sommeil.

Disponibilité

Aux côtés de la nouvelle gamme Galaxy Z series, les Galaxy Watch Ultra2 et Watch9 enrichissent l’écosystème d’AI de Samsung en proposant des expériences d’assistant de vie fluides à travers tous les appareils, du poignet au smartphone jusqu’à la maison.

La Galaxy Watch Ultra2 sera disponible en version 47 mm, tandis que la Galaxy Watch9 sera proposée en deux tailles, 40 mm et 44 mm. Les utilisateurs Galaxy Watch Ultra2 pourront choisir entre Titanium Silver ou Titanium Gray. La Galaxy Watch9 de 40 mm sera quant à elle disponible en coloris Cream et Graphite, tandis que le modèle de 44 mm sera proposé en Graphite et Silver.

Spécifications

Galaxy Watch Ultra2 Galaxy Watch9 Couleur *Les couleurs disponibles peuvent varier selon le marché, l’opérateur ou le détaillant. 47 mm : Titanium Silver, Titanium Gray 44 mm : Graphite, Silver 40 mm : Graphite, Cream Dimensions et poids 47 mm : 47,4 x 47,1 x 10,7 mm (61,5 g) 44 mm : 46,0 x 43,7 x 8,6 mm (34,0 g) 40 mm : 42,7 x 40,4 x 8,6 mm (31,5 g) Écran Cristal de saphir – 47 mm : 1,52 pouces (38,5 mm), 498 × 498

Super AMOLED, écran couleur permanent, jusqu’à 5 000 nits Cristal de saphir 44 mm : 1,47 pouce (480×480) 40 mm : 1,34 pouce (438×438) Super AMOLED, écran couleur permanent, jusqu’à 3 000 nits Processeur Qualcomm SDW6100 (Penta-Core, 3 nm) Mémoire + stockage 2 Go de mémoire + 64 Go de stockage 2 Go de mémoire + 32 Go de stockage Batterie 800 mAh 44 mm : 445 mAh 40 mm : 390 mAh Charge Recharge rapide à haute fréquence (charge sans fil basée sur WPC) Charge rapide (charge sans fil basée sur WPC) OS Wear OS Powered by Samsung (Wear OS 7) UI One UI 9 Watch Capteurs Capteur Samsung BioActive (capteur de biosignal optique + signal cardiaque électrique + analyse d’impédance bioélectrique), capteur de température, accéléromètre, baromètre, capteur gyroscopique, capteur géomagnétique, capteur de lumière Connectivité LTE, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 2,4 GHz + 5 GHz, NFC, GPS double fréquence L1 + L5 Durabilité et résistance à l’eau 10ATM + IP69K / MIL-STD-810H /

EN13319 5ATM + IP68 / MIL-STD-810H Compatibilité Android 13.0 ou supérieur et plus de 1,5 GB de mémoire * l’activation de l’appareil n’est possible qu’après connexion à un smartphone prenant en charge les services Google Mobile. Les appareils compatibles peuvent varier selon le marché, l’opérateur ou la marque.

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