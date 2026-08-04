OPPO lance l’A6c en Tunisie : la nouvelle référence du segment d’entrée de gamme en matière de durabilité et de fluidité

OPPO lance l’A6c en Tunisie : la nouvelle référence du segment d’entrée de gamme en matière de durabilité et de fluidité

OPPO a annoncé aujourd’hui le lancement de l’OPPO A6c en Tunisie. Positionné comme la nouvelle référence du segment en matière de durabilité et de performance à long terme, l’A6c allie un design élégant inspiré des modèles haut de gamme, une autonomie exceptionnelle et une fluidité fiable, le tout dans un produit accessible.

Un design élégant digne d’un haut de gamme

L’OPPO A6c se démarque des codes esthétiques habituels de l’entrée de gamme grâce à un module photo horizontal audacieux inspiré des modèles haut de gamme et à un design aux bords arrondis (R-corner) offrant un confort ergonomique optimal.

Fabriqué grâce aux techniques de pointe d’OPPO, l’A6c est disponible en deux coloris dynamiques — Blanc Plume et Marron Pierre — avec une finition texturée exclusive « Feather » et un effet 3D Dynamic Glow qui lui confèrent une apparence et une finition dignes d’un smartphone haut de gamme.

Batterie de 6 600 mAh de niveau supérieur avec une durabilité de 6 ans

Écran ultra-lumineux 120 Hz et expérience de jeu fluide

Protection de fluidité sur 48 mois et résistanceIP64 à l’eau et à la poussière

Conçu pour des performances fiables sur le long terme, l’A6c répond à la certification de protection de fluidité 48 mois d’OPPO, garantissant une expérience utilisateur rapide et fluide même après quatre années d’utilisation. Il bénéficie également d’une résistance à l’eau et à la poussière IP64, ainsi que des fonctions Splash Touch et Oily-Hand Touch, assurant une réactivité précise de l’écran même avec les mains mouillée sou grasses.

Une expérience photo intelligente et sans effort, propulsée par l’IA

Un engagement exclusif : la garantie officielle de 2 ans d’OPPO en Tunisie

Prix et disponibilité

L’OPPO A6c sera disponible à partir du 4 août dans toute la Tunisie, auprès des revendeurs officiels et distributeurs agréés. L’OPPO A6cestproposé au prix public conseillé de 699 DT. À l’occasion de son lancement, des écouteurs sans fil sont offerts pour tout achat d’un OPPO A6c, dans la limite des stocks disponibles.

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