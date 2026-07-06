Tourisme en Afrique : le décollage d’un géant, l’appel aux investisseurs

Avec 81 millions d’arrivées internationales en 2025 et un portefeuille de 577 hôtels en développement, le continent africain s’impose comme la nouvelle frontière de l’investissement touristique. Entre dynamisme démographique, intégration régionale et appétit pour l’authenticité, les opportunités n’ont jamais été aussi vastes.

Une croissance qui défie les pronostics

L’Afrique n’attend plus. Elle accélère. Porté par un rebond spectaculaire après les années de turbulence, le secteur touristique du continent affiche des chiffres qui forcent le respect et attirent les regards des investisseurs du monde entier.

81 millions d’arrivées internationales ont été enregistrées en 2025, soit une progression de 8 % par rapport à l’année précédente. Et la dynamique se poursuit au premier trimestre 2026, selon le dernier Baromètre du tourisme des Nations Unies.

Une performance d’autant plus remarquable que la capacité aérienne est revenue à 99 % de son niveau d’avant la pandémie, avec un trafic passagers projeté à 260 millions d’ici 2035.

« Investir dans le tourisme en Afrique, c’est transformer un potentiel en prospérité partagée, en mettant en relation les populations, en servant de catalyseur d’emplois et en faisant progresser le développement durable sur tout le continent. » – Zurab Pololikashvili, Secrétaire général d’ONU Tourisme

L’Afrique, mosaïque d’opportunités

Un continent aux mille visages

Deuxième plus vaste continent du monde, l’Afrique déploie une diversité exceptionnelle : déserts infinis, forêts tropicales luxuriantes, savanes peuplées d’une faune unique, littoraux de rêve et chaînes montagneuses spectaculaires.

Mais sa richesse ne s’arrête pas à ses paysages. Avec plus de 1 000 langues parlées, une diversité musicale, gastronomique et de traditions inégalée, et des sites d’importance mondiale – des pyramides d’Égypte aux vestiges de Carthage, en passant par le parc national du Serengeti – le continent offre un patrimoine culturel et naturel sans équivalent.

Une population jeune et en pleine expansion

L’Afrique compte aujourd’hui 1,5 milliard d’habitants, la population la plus jeune et la plus dynamique du monde. D’ici 2050, ce chiffre devrait atteindre 2,5 milliards. En 2030, les jeunes Africains représenteront 42 % de la jeunesse mondiale, et plus de 375 millions d’entre eux entreront sur le marché du travail d’ici 2035. Une main-d’œuvre abondante et en quête d’opportunités, qui fait du tourisme un créateur d’emplois stratégique.

L’urbanisation rapide est un autre moteur : le nombre d’habitants des villes va quasiment doubler pour atteindre 1,4 milliard d’ici 2050, ouvrant de vastes perspectives pour le développement des infrastructures, de l’hôtellerie et des services.

Des fondamentaux économiques solides

Une croissance qui s’accélère

Les indicateurs macroéconomiques sont au vert. Le PIB africain a progressé de 3,2 % en 2024 et devrait atteindre 4,5 % d’ici 2030. L’Afrique subsaharienne affiche une croissance de 4 % en 2024, confirmant sa résilience face aux chocs mondiaux.

Si l’Afrique du Sud, l’Algérie, le Nigéria et le Maroc forment le socle de la production régionale, de nouveaux pôles de croissance émergent : l’Éthiopie, le Rwanda, le Bénin, Cabo Verde et la Côte d’Ivoire attirent de plus en plus les investisseurs.

La ZLECAf, accélérateur d’intégration

L’intégration au sein de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) , la modernisation des infrastructures et les réformes favorables à l’investissement améliorent le commerce, la mobilité et la croissance du tourisme. Un marché unique de 1,5 milliard de consommateurs se dessine, offrant des perspectives inédites pour les acteurs du secteur.

Le tourisme, moteur de l’économie africaine

Des chiffres qui parlent

En 2024, le continent a accueilli 73,9 millions de touristes internationaux, générant des recettes de 42,6 milliards de dollars. Le tourisme représente désormais 41 % des exportations de services de l’Afrique – la proportion la plus élevée au monde. Un chiffre qui témoigne de la place centrale de ce secteur dans l’économie du continent.

Un rebond confirmé par les investissements

Entre 2019 et 2024, 3 375 projets d’installations entièrement nouvelles, d’une valeur totale de 337,2 milliards de dollars, ont été annoncés sur le continent, créant plus de 567 000 emplois. Le tourisme a attiré à lui seul 6,6 milliards de dollars d’investissements sur plus de 100 projets, générant plus de 15 100 emplois directs.

90 % de ces flux sont allés à l’hébergement, avec une adoption croissante des modèles de franchise et d’exploitation en marque blanche. Les destinations les plus recherchées pour l’investissement touristique sont le Maroc, l’Afrique du Sud, la Tanzanie, la Tunisie, le Kenya et le Nigéria.

Un portefeuille d’opportunités à saisir

Des projets clés en main

L’Afrique offre un large portefeuille de projets d’investissement pouvant bénéficier de concours bancaires. Parmi les segments porteurs :

Les zones touristiques intégrées : des destinations de grande taille, bien organisées, qui conjuguent hébergement, loisirs et services.

L’écotourisme et le financement de la conservation : des expériences de découverte de la nature alliant protection des espèces sauvages et retombées positives pour les populations, en phase avec les objectifs de durabilité et les préférences des voyageurs .

Le tourisme culturel et gastronomique : une offre authentique qui valorise le patrimoine local et augmente la récupération de valeur ajoutée .

Le tourisme de bien-être et sportif : retraites, sports d’aventure, événements sportifs… un segment en pleine expansion.

Le tourisme maritime et côtier : porté par les investissements dans les équipements portuaires et les stratégies relatives à l’économie bleue.

« Les possibilités à saisir dans le tourisme en Afrique sont compétitives, extensibles et axées sur l’impact, capables de générer des rendements élevés pour les investisseurs tout en accélérant l’innovation, l’inclusion et la résilience. » – Natalia Bayona, Directrice exécutive d’ONU Tourisme

Un environnement des affaires en transformation

Des politiques incitatives

Les cadres de politiques en faveur de l’investissement se développent rapidement. De nombreux gouvernements modernisent leur législation relative à l’investissement et adoptent des plans directeurs du tourisme qui précisent les secteurs prioritaires, apportent des protections juridiques et simplifient les approbations.

Les agences nationales de promotion de l’investissement offrent désormais un « guichet unique » pour l’inscription au registre des sociétés, l’accès au foncier, l’obtention de licences et les partenariats avec les parties prenantes.

Des zones économiques spéciales

De plus en plus de pays mettent en place des zones économiques spéciales pour le tourisme, dédiées à l’hôtellerie, à l’écotourisme et aux loisirs, avec des infrastructures et des incitations sur mesure.

Une intégration régionale renforcée

Les communautés économiques régionales – Communauté de l’Afrique de l’Est, CEDEAO, SADC – harmonisent leurs politiques en matière fiscale, d’infrastructure et de visa.

Les partenaires multilatéraux, dont la Banque africaine de développement et la Société financière internationale, fournissent des financements, des garanties contre les risques et des services de conseil.

L’appel aux investisseurs

Le dynamisme démographique, la connectivité accrue, les réformes des politiques et la demande diversifiée que l’on trouve en Afrique sont autant de leviers générant une forte croissance.

Les investisseurs qui miseront sur la durabilité, le perfectionnement des compétences et les partenariats avec les communautés seront bien placés pour exploiter les possibilités à saisir et dégager de la valeur à long terme dans le secteur du tourisme sur tout le continent.

L’Afrique n’est plus une terre de promesses lointaines. Elle est un marché en mouvement, une opportunité concrète pour ceux qui sauront voir au-delà des clichés et investir dans un avenir où prospérité économique et préservation environnementale avancent de concert.

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