Tourisme 2026 : la Tunisie joue-t-elle dans la bonne catégorie ?

Pendant que le Maroc triple ses recettes par touriste et que l’Albanie ouvre 17 hôtels 5 étoiles, la Tunisie continue de vendre ses plages au prix de gros. Les chiffres records de 2025 cachent un décrochage structurel qui se paiera cash en 2026.

Le choc de mars 2026 : un signal, pas un accident

Le 1er mars 2026, les agences de voyages françaises ont enregistré une donnée alarmante. Selon le baromètre Orchestra, relayé par L’Écho touristique, les réservations vers la Tunisie ont chuté de 29 % sur les dix premiers jours du mois, en comparaison annuelle. La cause immédiate : l’escalade militaire au Moyen-Orient déclenchée le 28 février, qui a provoqué une onde de choc sur toutes les destinations perçues comme « à risque » géopolitique — même celles qui n’ont aucun lien direct avec le conflit.

La Tunisie paie ici le prix de son image, pas de sa réalité sécuritaire. La confusion dans l’esprit du touriste européen entre « Méditerranée sud » et « zone instable » est un problème structurel que ne résoudra aucune campagne de communication isolée. D’ailleurs, le Maroc subit lui aussi une contraction — mais de seulement 15,1 %, contre 29 % pour la Tunisie. L’écart n’est pas anodin : il dit quelque chose de la fragilité perçue de la destination tunisienne face aux chocs externes.

📌 Contexte géopolitique Les frappes américano-israéliennes sur l’Iran du 28 février 2026 ont déclenché une perturbation majeure du tourisme mondial. Selon Oxford Economics, les arrivées au Moyen-Orient pourraient reculer de 11 à 27 % en 2026, représentant entre 23 et 38 millions de visiteurs en moins. La Tunisie, géographiquement éloignée, subit néanmoins une contraction de ses réservations depuis la France de 29 % (baromètre Orchestra, L’Écho touristique, mars 2026). Le commissaire régional au tourisme de Sousse a signalé qu’aucune annulation effective n’avait été enregistrée dans les hôtels de la ville au 11 mars 2026.

Les records de 2025 : une réussite quantitative, une illusion qualitative

Les indicateurs de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) pour 2025 sont incontestablement positifs. Les recettes touristiques ont atteint 8,097 milliards de dinars, en hausse de 6,5 % sur un an. Le pays a accueilli plus de 11 millions de touristes avant fin décembre — un record historique, dépassant les 9,4 millions de 2019. Le ministre du Tourisme, Sofien Tekia, a salué ce « passage à une nouvelle trajectoire » vers un tourisme haut de gamme.

Ces chiffres sont réels. Mais ils dissimulent un ratio qui devrait inquiéter tous les décideurs du secteur : la dépense moyenne par touriste en Tunisie s’établit à 736 dinars, soit environ 249 dollars. C’est le chiffre le plus révélateur de tout ce rapport.

Destination Touristes 2025 Recettes 2025 Dépense moy. / touriste Tunisie 11 millions 2,7 Mds $ ~249 $ Maroc 19,8 millions 14,7 Mds $ ~742 $ Grèce 38 millions 23,6 Mds € ~621 € Albanie (2024) 11,7 millions n.d. ~68 €/jour

Sources : BCT, Ministère marocain du Tourisme, Banque de Grèce, Ministère albanais du Tourisme.

Un touriste dépense trois fois plus au Maroc qu’en Tunisie. Ce ratio — calculé à partir des données officielles de la BCT et du Ministère marocain du Tourisme — est le vrai indicateur de positionnement. Le Maroc a accueilli 19,8 millions de visiteurs en 2025 (+13,8 %), pour des recettes de 14,7 milliards de dollars. La dépense moyenne par touriste y atteint 742 dollars. En Tunisie, la même dépense plafonne à 249 dollars. L’écart est structurel, pas conjoncturel.

Une analyse des profils des visiteurs montre qu’une part importante des 11 millions de touristes en Tunisie sont des ressortissants libyens ou des Tunisiens de la diaspora, qui séjournent chez des proches et consomment peu en devises. La dépense réelle par touriste étranger classique est estimée à environ 1 300 dinars par séjour, ce qui améliore légèrement les chiffres, mais ne modifie pas fondamentalement la comparaison avec le Maroc (1 840 dinars en équivalent).

Ce que font les concurrents : trois leçons à méditer

Le Maroc : la stratégie de la valeur

Le Maroc n’a pas seulement attiré plus de touristes — il a surtout attiré des touristes qui dépensent davantage. La montée en gamme du parc hôtelier, la diversification vers un tourisme culturel et urbain (Marrakech, Casablanca, Fès), et un budget de promotion agressif ont permis d’élever la recette par tête de 75 % depuis 2019. Le Royaume a aussi su résister aux tour-opérateurs européens low-cost en développant une clientèle directe premium.

En 2025, le Maroc affiche une hausse de 20 % de sa fréquentation, contre 10 % pour la Tunisie. Selon l’économiste spécialisé Jalel Eddine Henchiri, la Tunisie accuse un retard visible par rapport à ses concurrents régionaux directs — non seulement en volume, mais surtout en valeur générée par visiteur.

La Grèce : la montée en gamme réussie

La Grèce est le cas d’école de la remontée en valeur. Avec 23,6 milliards d’euros de recettes touristiques en 2025 (+9 %), pour 38 millions d’arrivées, elle représente aujourd’hui 30 % de son PIB. La recette par touriste dépasse 621 euros. Ce résultat n’est pas le fruit du hasard : Athènes a systématiquement déclassé les offres all-inclusive bas de gamme, investi dans des hôtels boutique dans les îles, et attiré une clientèle nord-américaine et asiatique à fort pouvoir d’achat.

L’Albanie : la surprise de la décennie

L’Albanie est la leçon la plus inconfortable pour Tunisie. Ce pays de 2,7 millions d’habitants a accueilli 11,7 millions de touristes étrangers en 2024 — soit un volume comparable à celui de la Tunisie — tout en exécutant une stratégie de montée en gamme délibérée. La ministre du Tourisme, Mirela Kumbaro, l’a dit sans détour : « Nous ne cherchons pas 20 ou 30 millions de visiteurs. Nous voulons une offre haut de gamme qui génère plus de revenus. » Le pays a ouvert 17 hôtels 5 étoiles récemment — il n’en comptait aucun cinq ans plus tôt. Le tourisme représente déjà 17 % de son PIB.

Au premier trimestre 2025, l’Albanie a encaissé 874 millions d’euros de recettes touristiques pour 1,6 million d’arrivées — soit une dépense par visiteur qui dépasse structurellement celle de la Tunisie, malgré un niveau de développement global inférieur. Le différentiel est simple : l’Albanie a refusé la guerre des prix.

📌 Signal de marché En janvier 2026, le baromètre DIGITRIPS/L’Écho touristique a noté qu’en France, l’Albanie a gagné 16 places dans le classement des destinations les plus réservées en un an. Le billet vers la Tunisie a baissé de 11 % en prix, signal classique d’une destination sous pression tarifaire. La concurrence se joue désormais à la hausse de gamme, et la Tunisie risque de ne pas être dans la bonne file.

Les fractures structurelles que les records de 2025 dissimulent

Le bilan 2025 est celui d’une destination qui court vite dans la mauvaise direction. La croissance quantitative est réelle. Mais les déséquilibres structurels s’aggravent en parallèle.

Un parc hôtelier en décomposition

C’est la donnée la plus frappante : la Tunisie a perdu 70 000 lits hôteliers en une décennie, passant de 240 000 avant la révolution de 2011 à environ 170 000 aujourd’hui, selon Houssem Ben Azouz, président de la Fédération interprofessionnelle du tourisme tunisien. En mai 2025, le DG de l’ONTT Mohamed Mehdi Haloui a confirmé que 177 hôtels sont actuellement fermés, représentant environ 60 000 lits — soit 21 % de la capacité hôtelière nationale.

Les fermetures touchent Hammamet, Djerba, Monastir et Tozeur — les zones touristiques les plus stratégiques. Les causes sont multiples : surendettement bancaire hérité des années 1980-1990, vétusté des infrastructures, guerre des prix imposée par les tour-opérateurs européens, et déficit de formation du personnel. Ben Azouz résume sans ambages les quatre erreurs structurelles : mauvaise conception initiale des hôtels, crédits bancaires surdimensionnés, investisseurs insuffisamment qualifiés, et aménagement des zones touristiques qui a engendré une concurrence destructrice.

La dictature du tour-opérateur low-cost

La Tunisie a construit son modèle touristique sur la dépendance aux tour-opérateurs européens — notamment allemands, français et britanniques — qui imposent des prix planchers aux hôteliers. Cette logique de volume à marge nulle a produit deux effets pervers : elle a découragé l’investissement qualitatif (pas de retour sur investissement possible pour un 5 étoiles), et elle a rendu la Tunisie hyper-sensible aux moindres chocs externes — comme une guerre à 3 000 km de ses côtes.

Un budget de promotion structurellement insuffisant

L’ONTT dispose d’environ 60 millions de dinars de budget promotionnel annuel, soit approximativement 18 millions d’euros. À titre de comparaison, l’Office national du tourisme marocain dépense plusieurs fois ce montant sur les marchés européens et américains. La Turquie, première destination balnéaire de la Méditerranée, investit des centaines de millions d’euros. La Tunisie est donc condamnée à jouer en dessous de ses concurrents en termes de notoriété internationale, ce qui la rend d’autant plus vulnérable lors des crises perceptuelles.

Ce que révèle réellement le choc de mars 2026

La chute des réservations de 29 % depuis la France n’est pas un drame conjoncturel : c’est un révélateur structurel. Elle montre que la Tunisie n’a pas encore construit la résilience d’une destination mûre. Une destination premium — comme la Grèce ou le Portugal — résiste mieux aux crises géopolitiques parce que sa clientèle est fidélisée sur la valeur (expérience, qualité, offre différenciée), et non sur le prix seul.

La Tunisie, elle, attire principalement des touristes sensibles au prix. Ces touristes sont les premiers à annuler face à l’incertitude, et les premiers à se rediriger vers une offre alternative moins chère — Albanie, Bulgarie, Turquie. Ils sont aussi les plus dépendants des tour-opérateurs, dont la décision de déréférencer une destination peut se prendre en 48 heures.

La question posée par 2026 n’est donc pas : « Comment récupérer les 29 % perdus en mars ? » La vraie question est : « Comment faire en sorte que la prochaine crise géopolitique ne coûte plus que 5 % de réservations — comme en Grèce — et non 29 % ? »

📌 Ce que dit l’histoire Après le Printemps arabe de 2011, l’instabilité en Tunisie et en Égypte a provoqué un transfert massif de la demande européenne vers l’Espagne et la Grèce. L’Espagne a été le principal bénéficiaire de ce changement de flux (source : Euronews/Mabrian, mars 2026). La Tunisie ne peut pas se permettre de répéter ce scénario une troisième fois.

Les leviers d’une reconversion : ce que la Tunisie peut réellement faire

Le diagnostic est sévère, mais les marges de manœuvre existent. Les professionnels du secteur et les données disponibles convergent vers cinq priorités structurelles :

Sortir du modèle all-inclusive bas de gamme : plafonner ou fiscaliser différemment les contrats hôteliers basés sur des prix planchers imposés par les TO, pour créer une incitation à la montée en gamme.

Diversifier la clientèle : réduire la dépendance aux marchés européens traditionnels (France, Allemagne, Royaume-Uni) en développant les marchés du Golfe, d’Asie et d’Amérique, qui génèrent des dépenses par tête trois à quatre fois supérieures.

Reconvertir le parc hôtelier fermé : les 177 hôtels à l’arrêt représentent un actif dormant. Des mécanismes de restructuration bancaire et de réhabilitation ciblée pourraient en transformer une partie en établissements boutique premium plutôt qu’en simples hôtels de volume.

Multiplier le budget de promotion et cibler les marchés premium : un doublement du budget ONTT, ciblé sur les marchés à forte dépense, produirait un retour sur investissement infiniment supérieur à une campagne de masse sur le marché français.

Développer le tourisme off-balnéaire : culturel, saharien, thermal, d’affaires. Tunis, Sfax, Kairouan, le Sahara — ces produits diversifient la demande, désaisonnalisent les flux et génèrent une clientèle moins sensible aux chocs géopolitiques.

La Tunisie face à son vrai défi

La Tunisie a battu tous ses records en 2025 : 11 millions de touristes, 8 milliards de dinars de recettes. Elle devrait en être fière. Mais les records masquent une vérité inconfortable : un touriste tunisien vaut, en devises, trois fois moins qu’un touriste marocain. Un parc hôtelier vieillissant perd des lits chaque année. Un budget de promotion insuffisant laisse la destination exposée aux crises de perception. Et la première secousse géopolitique de 2026 a suffi à provoquer une chute de 29 % des réservations depuis la France.

La Tunisie ne joue pas dans la mauvaise catégorie par incapacité. Elle y joue par choix — ou par inertie. L’Albanie, en partant de zéro, a décidé en moins de dix ans de ne pas reproduire ce modèle. Tunis doit maintenant choisir : continuer à vendre ses plages au prix de gros, ou construire une destination qui résiste aux tempêtes.