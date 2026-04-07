Tunis dans le top 15 africain des villes les plus chères — mais dans le bas des salaires : le paradoxe qui appauvrit

Les données Numbeo 2026 sont sans appel : Tunis est la 15e ville africaine la plus chère, devant Le Caire, Alger et Tripoli. Mais les salaires tunisiens, eux, n’ont pas reçu le mémo. Entre un loyer qui dépasse le SMIG et un salaire moyen qui couvre à peine la moitié des besoins essentiels, la capitale tunisienne est entrée dans une zone de tension économique silencieuse.



1. Ce que dit Numbeo 2026 : Tunis monte, les prix avec elle

La plateforme Numbeo, référence mondiale en matière de coût de la vie, publie chaque année son classement africain. Pour 2026, le verdict est clair : Tunis se classe 15e en Afrique avec un Cost of Living Index de 30,7 — en progression par rapport à l’édition précédente (27,5 à mi-2025). La ville coûte désormais plus cher que Le Caire, Alger, Tripoli et Alexandrie.

Ville Pays Indice coût de vie 2026 Tendance Abidjan Côte d’Ivoire 45,2 ↑ N°1 Afrique Addis-Abeba Éthiopie 42,6 ↑ Pretoria Afrique du Sud 41,6 → Johannesburg Afrique du Sud 40,4 → Le Cap Afrique du Sud 39,6 → Nairobi Kenya 30,7 → Casablanca Maroc 31,4 ↑ Tunis Tunisie 30,7 ↑ +3,2 pts Alger Algérie 26,8 → Le Caire Égypte 19,6 ↓

Source : Numbeo Cost of Living Index 2026. L’indice est calculé sur la base de New York = 100. Plus l’indice est élevé, plus le coût de la vie est important.

Ce qui rend la situation tunisienne particulièrement préoccupante, c’est la vitesse de progression : en alimentation seule, l’indice de Tunis est passé de 32,9 en 2025 à 36,2 en 2026, soit une hausse de 3,3 points en un an. Une progression qui dépasse plusieurs capitales africaines réputées plus chères.



2. Le loyer : la bombe qui explose chaque 1er du mois

Il n’existe pas de chiffre plus brutal pour comprendre la réalité tunisienne que celui-ci : un studio à Ennasr coûte entre 1 050 et 1 200 TND par mois. Le SMIG mensuel est de 528 TND. La conclusion est mathématiquement implacable : un salarié au salaire minimum ne peut pas louer seul un logement dans la capitale tunisienne.

Le calcul impossible du salarié tunisien Poste de dépense Coût mensuel (TND) % du SMIG (528 TND) % du salaire moyen (940 TND) Studio Ennasr (bas de gamme) 1 050 199 % 112 % Studio La Soukra / Ben Arous 600–700 128 % 72 % Appart. S+2 zone accessible 500–800 113 % 72 % Appart. S+2 La Marsa / Lac +2 000 +379 % +213 % Sources : Arcane Immobilière 2025 ; INS / SMIG janvier 2025 (528 TND/48h)

Concrètement, les loyers représentent en moyenne trois fois le salaire moyen national, selon les données consolidées du marché immobilier tunisien. Une réalité qui pousse des milliers de jeunes actifs à rester chez leurs parents bien au-delà de 30 ans — non par choix, mais par impossibilité économique.

Les quartiers « accessibles » restent hors de portée pour une large majorité. À El Menzah, La Soukra ou Manouba, un S+2 oscille entre 500 et 800 TND. C’est encore 85 % à 152 % du SMIG. La marge de manœuvre pour se nourrir, se déplacer et vivre n’existe tout simplement pas.



3. Des salaires qui ne suivent plus

Le salaire moyen brut national tunisien est estimé entre 924 et 950 TND par mois, soit environ 272 à 280 euros. Celui du Maroc dépasse 600 euros selon les données Numbeo 2026. Pour les cadres et managers, l’écart est encore plus saisissant : 22 900 €/an au Maroc contre 14 100 €/an en Tunisie — une différence de 62 %.

Indicateur salarial Tunisie 2026 Maroc 2026 Écart Salaire minimum mensuel 528 TND (~155 €) 3 422 DH (~290 €) Maroc +87 % Salaire moyen mensuel 940 TND (~277 €) 6 500 DH (~606 €) Maroc +119 % Salaire public moyen ~1 200 TND (~354 €) 10 100 DH (~943 €) Maroc +166 % Salaire cadres/managers/an ~14 100 € ~22 900 € Maroc +62 %

Sources : ClicPaie.ma 2026 ; L’Essentiel de l’Éco (SMIG Tunisie 2025) ; Deel, Paylab 2025-2026

Le paradoxe maghrébin se lit en creux dans ces chiffres : Casablanca et Tunis ont des indices de coût de la vie comparables (31,4 vs 30,7), mais le Marocain gagne en moyenne plus du double du Tunisien. Ce n’est pas une question de niveau de vie similaire — c’est un fossé de pouvoir d’achat réel.

Plus révélateur encore, l’INS tunisien lui-même reconnaît qu’un revenu mensuel de 4 000 TND serait nécessaire pour couvrir les besoins essentiels d’un ménage moyen. Le salaire moyen national ? 940 TND. Le ratio est de 1 pour 4,25. Un abîme.

4. Qui supporte vraiment le coût ? La classe moyenne, seule

Ce paradoxe — ville chère, salaires bas — ne touche pas tout le monde de la même façon. En Tunisie, trois catégories coexistent dans une ville dont les prix évoluent à vitesse inégale selon qui les paie.

Qui paie quoi à Tunis ? Les ménages à faibles revenus : partiellement protégés par les subventions sur le pain, les huiles et les carburants. La douleur est réelle, mais amortie par l’État. Les hauts revenus et la diaspora : gagnent tout ou partie en euros ou en dollars. L’inflation en TND les touche peu. Ce sont souvent eux qui tirent les loyers vers le haut dans les quartiers huppés. La classe moyenne salariée : ni subventionnée comme les plus pauvres, ni couverte par des revenus en devises comme les plus riches. Elle subit l’inflation plein tarif, paie les loyers du marché libre, et voit son pouvoir d’achat réel s’éroder chaque année.

C’est cette classe moyenne — fonctionnaires, employés du privé, jeunes diplômés — qui constitue le public naturel de Plumes Économiques. Et c’est elle qui incarne le mieux la contradiction tunisienne : bien trop à l’aise pour bénéficier de l’aide sociale, bien trop pauvre pour vivre décemment dans la capitale.

5. Les symptômes d’une ville qui se fracture

Les effets de ce ciseau — coûts qui montent, salaires qui stagnent — ne restent pas abstraits. Ils se lisent dans les comportements économiques et sociaux de toute une génération.

Un marché immobilier à deux vitesses : les propriétaires fixent les prix en fonction d’une demande tirée par la diaspora et les expatriés, pendant que les salariés locaux sont relégués aux périphéries.

Le mariage repoussé : l’âge moyen au premier mariage recule en Tunisie depuis dix ans. La raison principale invoquée dans les enquêtes ? L’impossibilité de financer un logement indépendant.

La fuite des compétences accélérée : un développeur tunisien qui gagne 1 500 TND peut tripler son salaire en travaillant à distance pour une entreprise européenne. Des dizaines de milliers font ce choix — légalement ou via les plateformes de freelance.

L’économie du débrouillage : face à des salaires insuffisants, le cumul d’emplois, l’économie informelle et les petits boulots digitaux se développent en dehors de toute statistique officielle.

6. Ce que les chiffres ne diront jamais d’eux-mêmes

Un classement Numbeo ne pleure pas. Il mesure. Et ce qu’il mesure en 2026, c’est qu’une ville peut grimper dans un classement de cherté sans que ses habitants s’enrichissent. Tunis monte dans les indices pendant que le pouvoir d’achat de ses résidents recule.

Le problème n’est pas que Tunis soit chère — c’est qu’elle soit chère pour ce qu’on y gagne. Une ville chère avec des salaires proportionnels, c’est Casablanca, c’est Nairobi, c’est Abu Dhabi. Une ville chère avec des salaires du Sud, c’est un piège — pour ceux qui ne peuvent pas partir, et un repoussoir pour ceux qui peuvent choisir.