Le dinar a perdu 52 % de sa valeur face à l’euro en 10 ans — ce que ça a coûté à chaque Tunisien

En 2015, un euro coûtait 2,18 dinars. Aujourd’hui, il en coûte 3,38. Ce n’est pas qu’un chiffre de cambiste — c’est le récit silencieux de ce que chaque Tunisien a perdu. Votre pouvoir d’achat, vos vacances, votre voiture, votre loyer… tout a été frappé.

Le double ciseau qui broie le pouvoir d’achat

Le dinar tunisien n’a pas seulement chuté face à l’euro : il a été combiné à une inflation interne élevée. Le résultat ? Un véritable effondrement du pouvoir d’achat.

Dévaluation externe :

2015 : 1 € = 2,18 TND

2025 : 1 € = 3,38 TND

Hausse nécessaire pour acheter 1 euro : +55 %

Perte de valeur approximative du dinar : ~35 % face à l’euro

Inflation interne :

Cumulée sur 5 ans : 41,8 %

Entre 2021 et 2024 : environ 30 %

Effet direct sur les dépenses quotidiennes des ménages

En combinant ces deux facteurs, la chute du dinar devient une “taxe invisible” : elle érode tout, silencieusement, sans vote ni décret.

Ce que ça veut dire concrètement

Voici l’impact direct sur votre portefeuille si vous vivez à Tunis ou voyagez régulièrement :

Poste 2015 (TND) 2026 (TND) Multiplicateur Loyer S+2 moyen, Tunis ~350 1 200–2 000 x3 à x5 Billet avion Tunis-Paris A/R ~800 ~2 000+ x2,5 Voiture entrée de gamme 25 000 ~60 000+ x2,5 SMIG mensuel 340 528 +55 % Inflation cumulée 5 ans – +41,8 % –

Chaque Tunisien a donc vu son loyer tripler ou quadrupler, le prix des voyages et des biens essentiels exploser, tandis que les revenus stagnent ou progressent très lentement.

Le salaire n’a pas suivi

Le SMIG a augmenté de 55 % sur dix ans, mais ce chiffre est trompeur. En parallèle, le dinar a perdu près de 35 % face à l’euro et l’inflation cumulée dépasse 80 %.

Salaire moyen brut national : 924–950 TND (~272–279 €)

Besoin réel pour couvrir un ménage moyen : ~4 000 TND

Écart entre revenu moyen et besoins essentiels : 1 à 4

Le constat est simple : les salaires réels ont fondu. Ce n’est pas un problème de chiffre, c’est une perte tangible pour chaque foyer.