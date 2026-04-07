Tunisie et guerre au Moyen-Orient : une économie sous pression systémique

La Tunisie figure parmi les économies les plus exposées aux chocs liés à la guerre au Moyen-Orient. Ce positionnement repose sur le rapport publié en mars 2026 par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, qui analyse les vulnérabilités des économies émergentes face aux tensions géopolitiques.

Cette exposition ne relève pas du hasard. Elle s’explique par une dépendance structurelle aux marchés internationaux, notamment en matière d’énergie, de commerce et de financement. Dans ce contexte, chaque perturbation externe agit comme un amplificateur des déséquilibres internes.

Une dépendance énergétique qui fragilise l’économie tunisienne

L’économie tunisienne reste fortement dépendante des importations énergétiques. Cette dépendance constitue le premier canal de transmission du choc lié à la guerre au Moyen-Orient.

Lorsque les prix du pétrole et du gaz augmentent, les effets sont immédiats et diffus. Les coûts de production s’élèvent dans l’ensemble des secteurs, ce qui entraîne une hausse généralisée des prix. Cette inflation importée affecte directement le pouvoir d’achat des ménages et réduit la compétitivité des entreprises.

Dans ce contexte, les mécanismes de marché amplifient souvent la situation. Les anticipations de hausse alimentent des comportements spéculatifs, ce qui accélère la transmission des prix, parfois avant même que les coûts réels n’augmentent.

Des chaînes commerciales et logistiques sous pression

Au-delà de l’énergie, la guerre au Moyen-Orient perturbe les flux commerciaux internationaux, un élément critique pour une économie ouverte comme celle de la Tunisie.

Les routes maritimes stratégiques deviennent plus coûteuses et moins prévisibles. Les délais de livraison s’allongent, les assurances augmentent et les droits de passage peuvent être renforcés. Cette situation complique la planification des entreprises, qui doivent faire face à une incertitude accrue.

Ces perturbations se traduisent par une hausse des coûts logistiques et une baisse de l’efficacité opérationnelle. À terme, cela pèse sur la croissance économique et renforce les tensions inflationnistes.

Tourisme et devises : un équilibre fragilisé

Le tourisme représente une source essentielle de devises pour la Tunisie. Or, en période d’instabilité régionale, ce secteur est l’un des premiers à être impacté.

La perception du risque dans la région entraîne une baisse des flux touristiques. Les réservations diminuent, ce qui affecte directement les recettes en devises. Cette contraction fragilise la balance des paiements et exerce une pression supplémentaire sur la monnaie nationale.

Dans une économie dépendante des entrées de devises pour financer ses importations, cette dynamique aggrave les déséquilibres macroéconomiques.

Un accès au financement plus contraint

Le contexte international marqué par la guerre au Moyen-Orient entraîne également un durcissement des conditions financières.

Les investisseurs deviennent plus prudents, les primes de risque augmentent et les conditions d’emprunt se resserrent. Pour la Tunisie, cela signifie un accès plus difficile aux financements extérieurs, pourtant essentiels pour soutenir l’économie et équilibrer les finances publiques.

Cette situation complique la capacité de l’État à mobiliser des ressources, tout en maintenant les dépenses nécessaires à la stabilité économique et sociale.

Une vulnérabilité structurelle mise en évidence

La guerre au Moyen-Orient ne crée pas les fragilités de l’économie tunisienne, elle les révèle et les amplifie.

La forte dépendance énergétique, l’exposition aux marchés internationaux et la sensibilité aux flux de capitaux constituent des facteurs de vulnérabilité structurelle. Dans ce contexte, chaque choc externe a un impact disproportionné.

Cette réalité impose une lecture stratégique claire : sans transformation structurelle, la Tunisie restera exposée aux cycles de crises internationales.

Quelles réponses pour limiter l’impact économique

Face à cette situation, plusieurs axes d’action apparaissent essentiels pour renforcer la résilience de l’économie tunisienne.

À court terme, il devient nécessaire de sécuriser les approvisionnements énergétiques et de mieux gérer les réserves. La diversification des partenaires commerciaux et logistiques constitue également un levier important pour réduire les risques.

À moyen et long terme, la priorité réside dans la réduction de la dépendance énergétique. Cela passe par l’investissement dans les énergies renouvelables, le développement industriel et une meilleure intégration économique régionale.