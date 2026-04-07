Chedly Abdelly : un pilier discret de la biotechnologie végétale en Tunisie

Un profil scientifique de haut niveau, loin des projecteurs

Chedly Abdelly n’est pas une figure médiatique. Pourtant, dans les cercles scientifiques, son nom pèse lourd.

Professeur en sciences biologiques, il s’est imposé comme une référence dans un domaine stratégique : la biotechnologie végétale, avec un focus précis sur les plantes capables de survivre dans des environnements extrêmes.

Traduction concrète : ses travaux touchent directement à des enjeux critiques pour la Tunisie — stress hydrique, salinité des sols, adaptation climatique.

Une spécialisation stratégique : les plantes extrêmophiles

Le cœur de son travail repose sur l’étude des plantes extrêmophiles.

Définition simple

Ce sont des plantes capables de survivre dans des conditions extrêmes :

Forte salinité

Sécheresse prolongée

Sols pollués

Pourquoi c’est clé pour la Tunisie ?

La Tunisie fait face à :

Une raréfaction des ressources en eau

Une dégradation des sols agricoles

Une augmentation de la salinité, notamment dans les zones côtières

Les recherches de Chedly Abdelly ouvrent la voie à :

Des cultures plus résistantes

Une meilleure valorisation des terres marginales

Une adaptation concrète au changement climatique

Un parcours institutionnel structurant

Au-delà de la recherche pure, Abdelly a occupé des postes clés dans l’écosystème scientifique tunisien.

Fonctions majeures

Directeur du Centre de biotechnologie de Borj Cédria

Directeur général de l’ Agence nationale de la promotion de la recherche scientifique (depuis 2017)

Lecture stratégique

Ces postes ne sont pas symboliques. Ils impliquent :

Orientation des politiques de recherche

Allocation de financements

Structuration de l’innovation scientifique nationale

Autrement dit : il ne produit pas seulement du savoir, il influence la direction de la recherche en Tunisie.

Crédibilité scientifique : des indicateurs solides

Voici les données clés qui structurent son profil académique :

Indicateur Valeur Publications scientifiques ≈ 500 Thèses encadrées Plusieurs dizaines Brevets Plusieurs

≈ 500 publications → niveau de productivité scientifique élevé à l’échelle internationale

→ niveau de productivité scientifique élevé à l’échelle internationale Encadrement doctoral → rôle structurant dans la formation de la prochaine génération de chercheurs

→ rôle structurant dans la formation de la prochaine génération de chercheurs Brevets → passage de la recherche fondamentale à l’innovation appliquée

Ce triptyque (publication + formation + innovation) est rare et stratégique.

Une reconnaissance continentale majeure

Prix de l’excellence scientifique Kwame Nkrumah

Ce qu’il faut comprendre

Il s’agit de la plus haute distinction scientifique décernée par l’Union africaine

Elle récompense des contributions majeures à la science sur le continent

Implication

Abdelly n’est pas seulement reconnu en Tunisie

Il est identifié comme acteur scientifique de référence à l’échelle africaine

Impact réel : agriculture, climat et souveraineté scientifique

Ses travaux ne restent pas dans les laboratoires.

Applications concrètes

Développement de cultures résistantes à la salinité

Réhabilitation de terres agricoles dégradées

Contribution à la sécurité alimentaire

Adaptation aux contraintes climatiques

Enjeu stratégique pour la Tunisie

Dans un contexte de :

Pression climatique

Dépendance alimentaire

Besoin d’innovation locale

Son travail s’inscrit directement dans une logique de souveraineté scientifique et agricole.