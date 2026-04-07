Chedly Abdelly : un pilier discret de la biotechnologie végétale en Tunisie

Un profil scientifique de haut niveau, loin des projecteurs
Chedly Abdelly n’est pas une figure médiatique. Pourtant, dans les cercles scientifiques, son nom pèse lourd.
Professeur en sciences biologiques, il s’est imposé comme une référence dans un domaine stratégique : la biotechnologie végétale, avec un focus précis sur les plantes capables de survivre dans des environnements extrêmes.
Traduction concrète : ses travaux touchent directement à des enjeux critiques pour la Tunisie — stress hydrique, salinité des sols, adaptation climatique.
Une spécialisation stratégique : les plantes extrêmophiles
Le cœur de son travail repose sur l’étude des plantes extrêmophiles.
Définition simple
Ce sont des plantes capables de survivre dans des conditions extrêmes :
- Forte salinité
- Sécheresse prolongée
- Sols pollués
Pourquoi c’est clé pour la Tunisie ?
La Tunisie fait face à :
- Une raréfaction des ressources en eau
- Une dégradation des sols agricoles
- Une augmentation de la salinité, notamment dans les zones côtières
Les recherches de Chedly Abdelly ouvrent la voie à :
- Des cultures plus résistantes
- Une meilleure valorisation des terres marginales
- Une adaptation concrète au changement climatique
Un parcours institutionnel structurant
Au-delà de la recherche pure, Abdelly a occupé des postes clés dans l’écosystème scientifique tunisien.
Fonctions majeures
- Directeur du Centre de biotechnologie de Borj Cédria
- Directeur général de l’Agence nationale de la promotion de la recherche scientifique (depuis 2017)
Lecture stratégique
Ces postes ne sont pas symboliques. Ils impliquent :
- Orientation des politiques de recherche
- Allocation de financements
- Structuration de l’innovation scientifique nationale
Autrement dit : il ne produit pas seulement du savoir, il influence la direction de la recherche en Tunisie.
Crédibilité scientifique : des indicateurs solides
Voici les données clés qui structurent son profil académique :
|Indicateur
|Valeur
|Publications scientifiques
|≈ 500
|Thèses encadrées
|Plusieurs dizaines
|Brevets
|Plusieurs
- ≈ 500 publications → niveau de productivité scientifique élevé à l’échelle internationale
- Encadrement doctoral → rôle structurant dans la formation de la prochaine génération de chercheurs
- Brevets → passage de la recherche fondamentale à l’innovation appliquée
Ce triptyque (publication + formation + innovation) est rare et stratégique.
Une reconnaissance continentale majeure
Prix de l’excellence scientifique Kwame Nkrumah
Ce qu’il faut comprendre
- Il s’agit de la plus haute distinction scientifique décernée par l’Union africaine
- Elle récompense des contributions majeures à la science sur le continent
Implication
Abdelly n’est pas seulement reconnu en Tunisie
Il est identifié comme acteur scientifique de référence à l’échelle africaine
Impact réel : agriculture, climat et souveraineté scientifique
Ses travaux ne restent pas dans les laboratoires.
Applications concrètes
- Développement de cultures résistantes à la salinité
- Réhabilitation de terres agricoles dégradées
- Contribution à la sécurité alimentaire
- Adaptation aux contraintes climatiques
Enjeu stratégique pour la Tunisie
Dans un contexte de :
- Pression climatique
- Dépendance alimentaire
- Besoin d’innovation locale
Son travail s’inscrit directement dans une logique de souveraineté scientifique et agricole.