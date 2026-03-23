De Tunis à la Silicon Valley : Clusterlab intègre l’élite mondiale de l’IA

Clusterlab rejoint Y Combinator : la startup tunisienne qui passe un cap mondial en intelligence artificielle

Success Story
Par Plumes
clusterlab

Une sélection parmi 27 000 candidatures

Chaque année, Y Combinator trie à peine une poignée de startups parmi des dizaines de milliers.

  • 27 000 candidatures
  • 150 à 200 startups retenues
  • Moins de 1 % de taux d’admission

Dans cette sélection 2026 (cohorte X26), une startup tunisienne s’impose : Clusterlab, spécialisée en intelligence artificielle appliquée aux centres de contact.

Pour l’écosystème local, ce n’est pas un simple passage. C’est un signal de validation au plus haut niveau mondial.

Y Combinator : machine à produire des géants de la tech

Créé en 2005 à San Francisco, Y Combinator a structuré une partie du capitalisme tech moderne.

Quelques chiffres clés :

  • Plus de 4 500 startups incubées
  • Airbnb, Stripe, Dropbox, DoorDash, OpenAI parmi les alumni
  • Valorisation cumulée estimée : +600 milliards $
  • Accès direct à un réseau d’investisseurs et dirigeants de la Silicon Valley

Le programme dure 3 mois. Il inclut :

  • Mentorat intensif avec partenaires YC
  • Sessions avec fondateurs de licornes
  • Préparation au Demo Day, face à des centaines d’investisseurs

Clusterlab : une startup tunisienne orientée IA et marché global

Fondée par Haithem Kchaou (CEO) et Chehir Dhaouadi (CTO), Clusterlab s’inscrit dans une trajectoire claire : construire une startup tunisienne compétitive à l’échelle mondiale.

Points structurants :

  • Origine : formation universitaire en Tunisie
  • Accompagnement initial : Réseau Entreprendre Tunisie, The Dot
  • Statut : Startup Act label
  • Enregistrement international : ADGM (Abu Dhabi Global Market)

L’objectif n’est pas local. Il est global dès le départ.

Callab.ai : IA vocale pour centres de contact

Le produit clé qui a convaincu Y Combinator est Callab.ai, développé en 2025.

Fonctionnement

  • Agents vocaux basés sur l’intelligence artificielle
  • Gestion automatique des appels clients
  • Qualification et traitement 24h/24
  • Multilingue et scalable

Positionnement marché

Le secteur des contact centers reste fortement dépendant du travail humain et peu automatisé.

Clusterlab cible un point précis :

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  • Réduction des coûts opérationnels
  • Automatisation des flux entrants
  • Déploiement à grande échelle

Déploiement international

Callab.ai est déjà utilisé ou testé dans plusieurs zones :

  • Dubaï
  • France
  • États-Unis

Financement et crédibilité investisseur

Clusterlab attire des profils d’investisseurs déjà reconnus dans la tech.

  • Présence de Karim Beguir (InstaDeep), entreprise rachetée par BioNTech pour ~680 M$
  • Investissement de Y Combinator dès l’entrée dans le programme

Ce point est important : YC investit avant même le début de l’accélération.

Pourquoi cette sélection compte pour la Tunisie

L’impact dépasse une seule startup.

On observe une continuité :

  • InstaDeep (IA, rachat international)
  • Expensya (fintech SaaS)
  • Clusterlab (IA vocale, YC X26)

Cela confirme une dynamique :

  • montée en compétence des fondateurs tunisiens
  • structuration progressive d’un tissu deeptech
  • accès plus direct aux capitaux internationaux

Lecture marché : ce que cela change réellement

Clusterlab n’est pas seulement une réussite symbolique.

C’est un cas concret de :

  • startup tunisienne capable de lever et scaler globalement
  • intégration dans les circuits d’intelligence artificielle mondiale
  • validation par un filtre ultra sélectif comme Y Combinator

Le marché observé est clair :

  • automatisation des services clients
  • explosion des agents IA vocaux
  • pression sur les coûts des entreprises globales

Le cap est franchi, reste à livrer

Clusterlab franchit un seuil rarement atteint par une startup nord-africaine : validation directe par le centre névralgique du capital-risque mondial.

Le reste dépend désormais de l’exécution.

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