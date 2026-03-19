Université de Sfax : la Dr Dalia El Euch distinguée par le prix international « Étoile montante »

L’Université de Sfax a annoncé la distinction de la Dr Dalia El Euch, professeure assistante à l’ESSTSS, lauréate du prix international « Étoile montante ».
Une reconnaissance qui intervient dans un contexte où la recherche tunisienne gagne en visibilité dans des domaines spécialisés comme les troubles de la communication et la santé mentale.
Un prix international centré sur la recherche scientifique
Le prix « Étoile montante » (Rising Star Award) est attribué par l’organisation scientifique DISCOURSE.
Points clés :
-
Distinction attribuée à des profils académiques en phase de progression rapide
-
Évaluation basée sur les contributions en recherche et publications
-
Focus sur les sciences du langage, communication et cognition
Dans ce cas précis, la Dr Dalia El Euch est reconnue pour ses travaux liés aux troubles de la communication et aux troubles psychotiques.
Profil académique et ancrage institutionnel
La lauréate exerce à l’École supérieure des sciences et techniques de la santé de Sfax, structure rattachée à l’Université de Sfax.
Éléments structurants :
-
Statut : professeure assistante
-
Spécialisation : sciences de la santé et communication clinique
-
Champ de recherche : interaction entre langage et pathologies mentales
Recherche tunisienne : un signal de montée en visibilité
Cette distinction met en avant un point simple :
-
La recherche tunisienne se positionne sur des niches scientifiques précises
-
Les universités régionales, dont l’Université de Sfax, publient et collaborent à l’international
-
Les domaines liés à la santé mentale et au langage deviennent des axes stratégiques
Indicateurs de tendance :
-
Augmentation des collaborations académiques internationales
-
Visibilité accrue des chercheurs tunisiens dans les réseaux spécialisés
-
Reconnaissance progressive via des prix scientifiques ciblés
Impact académique
Cette reconnaissance n’est pas symbolique uniquement. Elle agit sur trois niveaux :
-
Institutionnel : renforcement du positionnement de l’Université de Sfax
-
Scientifique : validation des travaux sur les troubles de la communication
-
International : intégration dans des réseaux de recherche spécialisés
Dr Dalia El Euch : un indicateur du rayonnement académique tunisien
La distinction de la Dr Dalia El Euch confirme la progression continue des chercheurs tunisiens dans des domaines scientifiques spécialisés. L’Université de Sfax consolide ainsi sa présence dans les réseaux académiques internationaux, notamment en santé mentale et communication.