Université de Sfax : la Dr Dalia El Euch distinguée par le prix international « Étoile montante »

L’Université de Sfax a annoncé la distinction de la Dr Dalia El Euch, professeure assistante à l’ESSTSS, lauréate du prix international « Étoile montante ».

Une reconnaissance qui intervient dans un contexte où la recherche tunisienne gagne en visibilité dans des domaines spécialisés comme les troubles de la communication et la santé mentale.

Un prix international centré sur la recherche scientifique

Le prix « Étoile montante » (Rising Star Award) est attribué par l’organisation scientifique DISCOURSE.

Points clés :

Distinction attribuée à des profils académiques en phase de progression rapide

Évaluation basée sur les contributions en recherche et publications

Focus sur les sciences du langage, communication et cognition

Dans ce cas précis, la Dr Dalia El Euch est reconnue pour ses travaux liés aux troubles de la communication et aux troubles psychotiques.

Profil académique et ancrage institutionnel

La lauréate exerce à l’École supérieure des sciences et techniques de la santé de Sfax, structure rattachée à l’Université de Sfax.

Éléments structurants :

Statut : professeure assistante

Spécialisation : sciences de la santé et communication clinique

Champ de recherche : interaction entre langage et pathologies mentales

Recherche tunisienne : un signal de montée en visibilité

Cette distinction met en avant un point simple :

La recherche tunisienne se positionne sur des niches scientifiques précises

Les universités régionales, dont l’Université de Sfax, publient et collaborent à l’international

Les domaines liés à la santé mentale et au langage deviennent des axes stratégiques

Indicateurs de tendance :

Augmentation des collaborations académiques internationales

Visibilité accrue des chercheurs tunisiens dans les réseaux spécialisés

Reconnaissance progressive via des prix scientifiques ciblés

Impact académique

Cette reconnaissance n’est pas symbolique uniquement. Elle agit sur trois niveaux :

Institutionnel : renforcement du positionnement de l’Université de Sfax

Scientifique : validation des travaux sur les troubles de la communication

International : intégration dans des réseaux de recherche spécialisés

Dr Dalia El Euch : un indicateur du rayonnement académique tunisien

La distinction de la Dr Dalia El Euch confirme la progression continue des chercheurs tunisiens dans des domaines scientifiques spécialisés. L’Université de Sfax consolide ainsi sa présence dans les réseaux académiques internationaux, notamment en santé mentale et communication.