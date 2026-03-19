La Libye relance son secteur énergétique avec une nouvelle découverte de gaz naturel offshore au large de ses côtes nord-ouest.
Un volume estimé à plus de 1.000 milliards de pieds cubes vient renforcer un potentiel déjà massif et repositionne le pays comme fournisseur clé du bassin méditerranéen.
Cette avancée concerne directement les flux vers l’Europe, via l’Italie, et s’inscrit dans une stratégie de reprise de production après plusieurs années de blocages opérationnels.
Découverte du gisement de gaz offshore en Libye
Deux structures ont été identifiées au large de la côte nord-ouest :
-
BESS-2 (Bahr Essalam South 2)
-
BESS-3 (Bahr Essalam South 3)
Points clés :
-
Réservoir situé dans la formation géologique de Metlaoui
-
Qualité de réservoir jugée élevée selon les tests de puits
-
Proximité immédiate du champ historique Bahr Essalam
-
Volume combiné : +1.000 milliards de pieds cubes de gaz naturel
Ce gisement de gaz offshore en Libye figure parmi les découvertes les plus importantes en Méditerranée ces dernières années.
Eni Libye : moteur des campagnes de forage
Le développement a été mené par Eni Libye, acteur énergétique italien présent dans le pays depuis des décennies.
Éléments structurants :
-
Forages réalisés dans le cadre des campagnes récentes d’exploration
-
Confirmation des données par tests techniques en puits
-
Intégration possible au réseau existant de production offshore
La stratégie repose sur un avantage clé :
-
raccordement direct aux infrastructures déjà en place autour de Bahr Essalam
Bahr Essalam et capacité de production existante
Le champ de Bahr Essalam est central dans l’architecture gazière libyenne :
-
Exploitation depuis 2005
-
Plus grand champ offshore du pays
-
Infrastructure déjà connectée au réseau de transport
Impact direct :
-
Accélération potentielle de la mise en production du nouveau gisement
-
Réduction des coûts d’investissement
-
Mise en exploitation plus rapide du gaz naturel Libye
Export gaz Italie : rôle stratégique du Greenstream
La Libye exporte déjà une partie de sa production vers l’Europe via le gazoduc :
-
Greenstream
-
Liaison directe Libye → Sicile (Italie)
Avec cette nouvelle découverte :
-
Augmentation attendue des volumes exportés
-
Renforcement du corridor énergétique Libye–Italie
-
Stabilisation potentielle des flux vers le marché européen
L’export gaz Italie reste le débouché structurel du système gazier libyen.
Capacité gazière et relance du secteur libyen
La Libye dispose déjà d’un socle énergétique important :
-
Réserves prouvées estimées à environ 53 Tcf
-
Un des plus grands volumes en Afrique
-
Production historiquement contrainte par :
-
instabilité sécuritaire
-
sous-investissement
-
retards d’exploration
-
Relance en cours :
-
Appel d’offres après plus de 17 ans d’interruption
-
Intérêt confirmé de :
-
Eni
-
Chevron
-
QatarEnergy
-
Turkish Petroleum
-
Lecture régionale : impact indirect pour la Tunisie
Pour la région nord-africaine :
-
Renforcement de la position libyenne dans le marché du gaz naturel Libye
-
Pression accrue sur les équilibres énergétiques méditerranéens
-
Effet indirect sur les stratégies d’importation et de diversification des pays voisins
Libye énergétique : la ressource est là, le défi est ailleurs
La découverte du nouveau gisement offshore en Libye confirme une dynamique claire : reprise progressive du secteur gazier et retour des grands acteurs internationaux.
Trois points structurants :
-
Potentiel immédiat grâce à Bahr Essalam
-
Rôle central de Eni Libye
-
Dépendance stratégique à l’axe export gaz Italie
La question n’est plus la ressource.
C’est la capacité d’exécution et la stabilité du cadre de production.