Libye : nouvelle découverte de gaz offshore

La Libye relance son secteur énergétique avec une nouvelle découverte de gaz naturel offshore au large de ses côtes nord-ouest.

Un volume estimé à plus de 1.000 milliards de pieds cubes vient renforcer un potentiel déjà massif et repositionne le pays comme fournisseur clé du bassin méditerranéen.

Cette avancée concerne directement les flux vers l’Europe, via l’Italie, et s’inscrit dans une stratégie de reprise de production après plusieurs années de blocages opérationnels.

Découverte du gisement de gaz offshore en Libye

Deux structures ont été identifiées au large de la côte nord-ouest :

BESS-2 (Bahr Essalam South 2)

BESS-3 (Bahr Essalam South 3)

Points clés :

Réservoir situé dans la formation géologique de Metlaoui

Qualité de réservoir jugée élevée selon les tests de puits

Proximité immédiate du champ historique Bahr Essalam

Volume combiné : +1.000 milliards de pieds cubes de gaz naturel

Ce gisement de gaz offshore en Libye figure parmi les découvertes les plus importantes en Méditerranée ces dernières années.

Eni Libye : moteur des campagnes de forage

Le développement a été mené par Eni Libye, acteur énergétique italien présent dans le pays depuis des décennies.

Éléments structurants :

Forages réalisés dans le cadre des campagnes récentes d’exploration

Confirmation des données par tests techniques en puits

Intégration possible au réseau existant de production offshore

La stratégie repose sur un avantage clé :

raccordement direct aux infrastructures déjà en place autour de Bahr Essalam

Bahr Essalam et capacité de production existante

Le champ de Bahr Essalam est central dans l’architecture gazière libyenne :

Exploitation depuis 2005

Plus grand champ offshore du pays

Infrastructure déjà connectée au réseau de transport

Impact direct :

Accélération potentielle de la mise en production du nouveau gisement

Réduction des coûts d’investissement

Mise en exploitation plus rapide du gaz naturel Libye

Export gaz Italie : rôle stratégique du Greenstream

La Libye exporte déjà une partie de sa production vers l’Europe via le gazoduc :

Greenstream

Liaison directe Libye → Sicile (Italie)

Avec cette nouvelle découverte :

Augmentation attendue des volumes exportés

Renforcement du corridor énergétique Libye–Italie

Stabilisation potentielle des flux vers le marché européen

L’export gaz Italie reste le débouché structurel du système gazier libyen.

Capacité gazière et relance du secteur libyen

La Libye dispose déjà d’un socle énergétique important :

Réserves prouvées estimées à environ 53 Tcf

Un des plus grands volumes en Afrique

Production historiquement contrainte par : instabilité sécuritaire sous-investissement retards d’exploration



Relance en cours :

Appel d’offres après plus de 17 ans d’interruption

Intérêt confirmé de : Eni Chevron QatarEnergy Turkish Petroleum



Lecture régionale : impact indirect pour la Tunisie

Pour la région nord-africaine :

Renforcement de la position libyenne dans le marché du gaz naturel Libye

Pression accrue sur les équilibres énergétiques méditerranéens

Effet indirect sur les stratégies d’importation et de diversification des pays voisins

Libye énergétique : la ressource est là, le défi est ailleurs

La découverte du nouveau gisement offshore en Libye confirme une dynamique claire : reprise progressive du secteur gazier et retour des grands acteurs internationaux.

Trois points structurants :

Potentiel immédiat grâce à Bahr Essalam

Rôle central de Eni Libye

Dépendance stratégique à l’axe export gaz Italie

La question n’est plus la ressource.

C’est la capacité d’exécution et la stabilité du cadre de production.