Cimenterie de Bizerte : la restructuration qui va tester la stratégie industrielle tunisienne
Restructuration de la Cimenterie de Bizerte — un pari industriel stratégique sous pression
Le gouvernement tunisien accélère. La restructuration de la cimenterie de Bizerte dépasse le simple cadre industriel. C’est un test concret : relancer une entreprise publique dans un secteur déjà saturé, sans passer par la privatisation.
Derrière cette décision, trois réalités : une entreprise en difficulté, un marché local limité et une pression croissante sur la rentabilité.
Une cimenterie historique sous pression
Créée en 1950, entrée en production en 1953, nationalisée en 1959, la cimenterie de Bizerte a longtemps été un pilier industriel. Aujourd’hui, le modèle est fragilisé.
Le constat est direct :
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Déséquilibres financiers persistants
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Coûts de production élevés
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Dépendance partielle au clinker importé
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Perte de compétitivité
Ce recul s’inscrit dans un problème plus large. L’industrie du ciment en Tunisie est en surcapacité.
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9 cimenteries
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≈ 12 millions de tonnes de capacité annuelle
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+4 000 emplois directs
Le marché local n’absorbe pas ces volumes. Résultat : pression continue sur les prix et les marges.
Un plan de restructuration en trois phases
Face à cette situation, l’État adopte une approche progressive. Classique sur le papier. Exigeante dans l’exécution.
1. Stabiliser pour éviter l’arrêt
Première étape : remettre l’outil en fonctionnement.
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Redémarrage de la production de clinker
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Réduction des coûts opérationnels
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Moins de dépendance aux prestataires
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Maintien d’un niveau minimal de production
Objectif : restaurer rapidement la trésorerie.
2. Moderniser pour redevenir compétitif
Une fois stabilisée, l’usine doit gagner en efficacité.
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Mise à niveau des équipements
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Optimisation des ateliers
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Augmentation de la capacité
Objectif : produire plus, à moindre coût, face à une concurrence régionale agressive.
3. Transformer pour durer
Dernière phase, la plus décisive.
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Optimisation énergétique
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Respect des normes environnementales
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Digitalisation des opérations
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Amélioration globale de la performance
Enjeu : repositionner la cimenterie sur les standards internationaux.
Le levier clé : l’export via le port de Bizerte
Le véritable avantage de la cimenterie de Bizerte est logistique. Et il reste sous-exploité.
L’entreprise dispose :
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D’un quai portuaire intégré
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D’un accès direct à la Méditerranée
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D’une connexion ferroviaire
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D’une proximité avec les matières premières
Peu d’acteurs industriels en Tunisie disposent de cette configuration.
La stratégie est claire : transformer cet avantage en moteur d’export.
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Développer les exportations de clinker
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Cibler les marchés méditerranéens
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Réduire les coûts logistiques
Sans cette bascule vers l’international, le modèle économique reste fragile.
Des mesures immédiates pour maintenir l’activité
À court terme, l’État mise sur des actions concrètes pour stabiliser l’activité.
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Achat et transformation de clinker pour sécuriser l’approvisionnement
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Maintien des parts de marché locales
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Réduction des coûts de production
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Réactivation du transport ferroviaire
Sur le plan commercial, la stratégie se renforce :
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Ouverture d’un point de vente à Tunis
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Expansion dans le Nord-Ouest et le Grand Bizerte
Le développement du ciment en vrac est également encouragé, pour réduire les coûts et améliorer l’efficacité logistique.
Entreprises publiques en Tunisie : un choix politique assumé
Le message du gouvernement est clair : pas de privatisation.
La stratégie repose sur :
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Maintien dans le secteur public
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Restructuration interne
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Préservation des emplois
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Renforcement de la souveraineté industrielle
Cette logique s’étend à d’autres acteurs, notamment dans la sidérurgie.
L’État fait un pari : réformer ses entreprises plutôt que les céder.
Une équation économique sous contrainte
Sur le papier, la stratégie est cohérente. Mais les contraintes sont fortes.
Les points favorables :
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Actifs industriels déjà en place
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Avantage logistique réel
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Potentiel d’export vers des marchés proches
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Impact positif possible sur les devises
Les risques restent élevés :
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Investissements lourds à financer
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Risque de lenteur dans l’exécution
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Concurrence forte (Turquie, Égypte)
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Coût énergétique toujours élevé en Tunisie
Le vrai problème : les débouchés
Le diagnostic est simple.
La Tunisie ne manque pas de capacité de production. Elle manque de marchés.
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Marché local limité
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Surcapacité structurelle
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Pression constante sur les prix
Sans stratégie d’export solide, même une cimenterie modernisée restera sous tension.
L’épreuve de vérité pour l’industrie tunisienne
La restructuration de la cimenterie de Bizerte est plus qu’un projet industriel. C’est un test de crédibilité.
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Le potentiel existe
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Les infrastructures sont là
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La stratégie est cohérente
Mais tout repose sur l’exécution.
Si l’export décolle, le modèle tient.
Sinon, la restructuration ne fera que retarder le problème.