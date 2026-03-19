Cimenterie de Bizerte : la restructuration qui va tester la stratégie industrielle tunisienne

Le gouvernement tunisien accélère. La restructuration de la cimenterie de Bizerte dépasse le simple cadre industriel. C’est un test concret : relancer une entreprise publique dans un secteur déjà saturé, sans passer par la privatisation.

Derrière cette décision, trois réalités : une entreprise en difficulté, un marché local limité et une pression croissante sur la rentabilité.

Une cimenterie historique sous pression

Créée en 1950, entrée en production en 1953, nationalisée en 1959, la cimenterie de Bizerte a longtemps été un pilier industriel. Aujourd’hui, le modèle est fragilisé.

Le constat est direct :

Déséquilibres financiers persistants

Coûts de production élevés

Dépendance partielle au clinker importé

Perte de compétitivité

Ce recul s’inscrit dans un problème plus large. L’industrie du ciment en Tunisie est en surcapacité.

9 cimenteries

≈ 12 millions de tonnes de capacité annuelle

+4 000 emplois directs

Le marché local n’absorbe pas ces volumes. Résultat : pression continue sur les prix et les marges.

Un plan de restructuration en trois phases

Face à cette situation, l’État adopte une approche progressive. Classique sur le papier. Exigeante dans l’exécution.

1. Stabiliser pour éviter l’arrêt

Première étape : remettre l’outil en fonctionnement.

Redémarrage de la production de clinker

Réduction des coûts opérationnels

Moins de dépendance aux prestataires

Maintien d’un niveau minimal de production

Objectif : restaurer rapidement la trésorerie.

2. Moderniser pour redevenir compétitif

Une fois stabilisée, l’usine doit gagner en efficacité.

Mise à niveau des équipements

Optimisation des ateliers

Augmentation de la capacité

Objectif : produire plus, à moindre coût, face à une concurrence régionale agressive.

3. Transformer pour durer

Dernière phase, la plus décisive.

Optimisation énergétique

Respect des normes environnementales

Digitalisation des opérations

Amélioration globale de la performance

Enjeu : repositionner la cimenterie sur les standards internationaux.

Le levier clé : l’export via le port de Bizerte

Le véritable avantage de la cimenterie de Bizerte est logistique. Et il reste sous-exploité.

L’entreprise dispose :

D’un quai portuaire intégré

D’un accès direct à la Méditerranée

D’une connexion ferroviaire

D’une proximité avec les matières premières

Peu d’acteurs industriels en Tunisie disposent de cette configuration.

La stratégie est claire : transformer cet avantage en moteur d’export.

Développer les exportations de clinker

Cibler les marchés méditerranéens

Réduire les coûts logistiques

Sans cette bascule vers l’international, le modèle économique reste fragile.

Des mesures immédiates pour maintenir l’activité

À court terme, l’État mise sur des actions concrètes pour stabiliser l’activité.

Achat et transformation de clinker pour sécuriser l’approvisionnement

Maintien des parts de marché locales

Réduction des coûts de production

Réactivation du transport ferroviaire

Sur le plan commercial, la stratégie se renforce :

Ouverture d’un point de vente à Tunis

Expansion dans le Nord-Ouest et le Grand Bizerte

Le développement du ciment en vrac est également encouragé, pour réduire les coûts et améliorer l’efficacité logistique.

Entreprises publiques en Tunisie : un choix politique assumé

Le message du gouvernement est clair : pas de privatisation.

La stratégie repose sur :

Maintien dans le secteur public

Restructuration interne

Préservation des emplois

Renforcement de la souveraineté industrielle

Cette logique s’étend à d’autres acteurs, notamment dans la sidérurgie.

L’État fait un pari : réformer ses entreprises plutôt que les céder.

Une équation économique sous contrainte

Sur le papier, la stratégie est cohérente. Mais les contraintes sont fortes.

Les points favorables :

Actifs industriels déjà en place

Avantage logistique réel

Potentiel d’export vers des marchés proches

Impact positif possible sur les devises

Les risques restent élevés :

Investissements lourds à financer

Risque de lenteur dans l’exécution

Concurrence forte (Turquie, Égypte)

Coût énergétique toujours élevé en Tunisie

Le vrai problème : les débouchés

Le diagnostic est simple.

La Tunisie ne manque pas de capacité de production. Elle manque de marchés.

Marché local limité

Surcapacité structurelle

Pression constante sur les prix

Sans stratégie d’export solide, même une cimenterie modernisée restera sous tension.

L’épreuve de vérité pour l’industrie tunisienne

La restructuration de la cimenterie de Bizerte est plus qu’un projet industriel. C’est un test de crédibilité.

Le potentiel existe

Les infrastructures sont là

La stratégie est cohérente

Mais tout repose sur l’exécution.

Si l’export décolle, le modèle tient.

Sinon, la restructuration ne fera que retarder le problème.