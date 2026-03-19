Visa USA : une caution jusqu’à 15 000 $ pour les Tunisiens dès avril 2026

Le signal est clair. Les États-Unis resserrent l’accès aux visas temporaires. À partir du 2 avril 2026, certains Tunisiens pourraient devoir déposer une garantie financière pour obtenir un visa.
Ce n’est pas une interdiction. C’est un filtre.
Une caution modulable, décidée au cas par cas
Washington introduit un mécanisme ciblé. Ni automatique, ni généralisé.
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Montant : entre 5 000 $ et 15 000 $
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Décision : laissée aux agents consulaires
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Principe : “may be required” → application discrétionnaire
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Remboursement : si le séjour respecte les conditions du visa
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Entrée en vigueur : 2 avril 2026
Plus le profil est jugé risqué, plus la probabilité de caution augmente.
Visas concernés : uniquement le court séjour
La mesure cible les visas les plus demandés.
B1 / B2 — business et tourisme
Visa B1 :
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réunions
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conférences
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missions professionnelles courtes
Visa B2 :
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tourisme
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visites familiales
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séjours médicaux
Limites inchangées :
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Pas de travail autorisé
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Pas d’installation durable
Les programmes comme la Green Card restent hors de ce dispositif.
La Tunisie intégrée à une liste élargie
La Tunisie rejoint un programme déjà actif.
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38 pays concernés initialement
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+12 pays ajoutés
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Total : 50 pays
Parmi les nouveaux :
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Cambodge
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Éthiopie
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Géorgie
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Maurice
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Mozambique
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Nicaragua
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Seychelles
Logique américaine : cibler les pays avec un historique de dépassement de séjour.
Un durcissement migratoire structuré
Cette décision s’inscrit dans une stratégie plus large.
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Renforcement du contrôle des visas
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Analyse plus fine des profils
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Pression politique interne sur l’immigration
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Ajustement des flux migratoires
Ce n’est pas une mesure isolée. C’est un mouvement de fond.
Impact direct pour les Tunisiens
Concrètement, le parcours devient plus exigeant.
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Coût potentiel : jusqu’à 15 000 $ immobilisés
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Incertitude : décision au cas par cas
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Sélectivité accrue : dossiers plus scrutés
Mais :
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Les visas restent accessibles
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Les règles de base ne changent pas
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Les durées de séjour sont maintenues
Un accès maintenu, mais plus sélectif
Rien n’est bloqué. Mais tout devient plus conditionnel.
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Le visa USA reste possible
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L’accès devient plus sélectif
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Le facteur financier prend du poids
À court terme : baisse probable des demandes tunisiennes
À moyen terme : adaptation des profils, hausse des dossiers solides