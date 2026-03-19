Visa USA : une caution jusqu’à 15 000 $ pour les Tunisiens dès avril 2026

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Par Plumes
passeport tunisien 2026

Le signal est clair. Les États-Unis resserrent l’accès aux visas temporaires. À partir du 2 avril 2026, certains Tunisiens pourraient devoir déposer une garantie financière pour obtenir un visa.
Ce n’est pas une interdiction. C’est un filtre.

Une caution modulable, décidée au cas par cas

Washington introduit un mécanisme ciblé. Ni automatique, ni généralisé.

  • Montant : entre 5 000 $ et 15 000 $

  • Décision : laissée aux agents consulaires

  • Principe : “may be required” → application discrétionnaire

  • Remboursement : si le séjour respecte les conditions du visa

  • Entrée en vigueur : 2 avril 2026

Plus le profil est jugé risqué, plus la probabilité de caution augmente.

Visas concernés : uniquement le court séjour

La mesure cible les visas les plus demandés.

B1 / B2 — business et tourisme

Visa B1 :

  • réunions

  • conférences

  • missions professionnelles courtes

Visa B2 :

  • tourisme

  • visites familiales

  • séjours médicaux

Limites inchangées :

  • Pas de travail autorisé

  • Pas d’installation durable

Les programmes comme la Green Card restent hors de ce dispositif.

La Tunisie intégrée à une liste élargie

La Tunisie rejoint un programme déjà actif.

  • 38 pays concernés initialement

  • +12 pays ajoutés

  • Total : 50 pays

Parmi les nouveaux :

  • Cambodge

  • Éthiopie

  • Géorgie

  • Maurice

  • Mozambique

  • Nicaragua

  • Seychelles

Logique américaine : cibler les pays avec un historique de dépassement de séjour.

Un durcissement migratoire structuré

Cette décision s’inscrit dans une stratégie plus large.

  • Renforcement du contrôle des visas

  • Analyse plus fine des profils

  • Pression politique interne sur l’immigration

  • Ajustement des flux migratoires

Ce n’est pas une mesure isolée. C’est un mouvement de fond.

Impact direct pour les Tunisiens

Concrètement, le parcours devient plus exigeant.

  • Coût potentiel : jusqu’à 15 000 $ immobilisés

  • Incertitude : décision au cas par cas

  • Sélectivité accrue : dossiers plus scrutés

Mais :

  • Les visas restent accessibles

  • Les règles de base ne changent pas

  • Les durées de séjour sont maintenues

Un accès maintenu, mais plus sélectif

Rien n’est bloqué. Mais tout devient plus conditionnel.

  • Le visa USA reste possible

  • L’accès devient plus sélectif

  • Le facteur financier prend du poids

À court terme : baisse probable des demandes tunisiennes
À moyen terme : adaptation des profils, hausse des dossiers solides

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