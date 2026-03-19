Visa USA : une caution jusqu’à 15 000 $ pour les Tunisiens dès avril 2026

Le signal est clair. Les États-Unis resserrent l’accès aux visas temporaires. À partir du 2 avril 2026, certains Tunisiens pourraient devoir déposer une garantie financière pour obtenir un visa.

Ce n’est pas une interdiction. C’est un filtre.

Une caution modulable, décidée au cas par cas

Washington introduit un mécanisme ciblé. Ni automatique, ni généralisé.

Montant : entre 5 000 $ et 15 000 $

Décision : laissée aux agents consulaires

Principe : “may be required” → application discrétionnaire

Remboursement : si le séjour respecte les conditions du visa

Entrée en vigueur : 2 avril 2026

Plus le profil est jugé risqué, plus la probabilité de caution augmente.

Visas concernés : uniquement le court séjour

La mesure cible les visas les plus demandés.

B1 / B2 — business et tourisme

Visa B1 :

réunions

conférences

missions professionnelles courtes

Visa B2 :

tourisme

visites familiales

séjours médicaux

Limites inchangées :

Pas de travail autorisé

Pas d’installation durable

Les programmes comme la Green Card restent hors de ce dispositif.

La Tunisie intégrée à une liste élargie

La Tunisie rejoint un programme déjà actif.

38 pays concernés initialement

+12 pays ajoutés

Total : 50 pays

Parmi les nouveaux :

Cambodge

Éthiopie

Géorgie

Maurice

Mozambique

Nicaragua

Seychelles

Logique américaine : cibler les pays avec un historique de dépassement de séjour.

Un durcissement migratoire structuré

Cette décision s’inscrit dans une stratégie plus large.

Renforcement du contrôle des visas

Analyse plus fine des profils

Pression politique interne sur l’immigration

Ajustement des flux migratoires

Ce n’est pas une mesure isolée. C’est un mouvement de fond.

Impact direct pour les Tunisiens

Concrètement, le parcours devient plus exigeant.

Coût potentiel : jusqu’à 15 000 $ immobilisés

Incertitude : décision au cas par cas

Sélectivité accrue : dossiers plus scrutés

Mais :

Les visas restent accessibles

Les règles de base ne changent pas

Les durées de séjour sont maintenues

Un accès maintenu, mais plus sélectif

Rien n’est bloqué. Mais tout devient plus conditionnel.

Le visa USA reste possible

L’accès devient plus sélectif

Le facteur financier prend du poids

À court terme : baisse probable des demandes tunisiennes

À moyen terme : adaptation des profils, hausse des dossiers solides