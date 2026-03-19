Finis les regards indiscrets avec l’écran du Galaxy S26 Ultra

Découvrez le premier smartphone au monde doté de la technologie Privacy Display

Avec la série Galaxy S26 récemment lancée, Samsung a dévoilé une fonctionnalité révolutionnaire qui va transformer la façon dont les utilisateurs gèrent la confidentialité sur leur téléphone. S’appuyant sur des décennies d’innovation en matière d’affichage, le Samsung Galaxy S26 Ultra, doté d’une intelligence artificielle (IA), intègre le premier « Privacy Display » de Samsung – une technologie révolutionnaire qui protège les informations personnelles au niveau du pixel.

En tant que modèle Ultra le plus fin à ce jour, le Galaxy S26 Ultra n’est pas seulement conçu pour offrir des performances et un design d’excellence. Il est pensé pour les situations de la vie quotidienne. Dans un pays où les téléphones mobiles sont la porte d’accès aux services bancaires, aux affaires, aux soins de santé et à la communication, Privacy Display vous aide à préserver la confidentialité de vos données.

Qu’est-ce que Privacy Display ?

La fonction « Privacy Display » marque un tournant majeur dans la technologie des écrans mobiles. En contrôlant la manière dont les pixels diffusent la lumière, l’écran reste lumineux, net et agréable pour l’utilisateur, tout en limitant ce que les personnes situées sur les côtés peuvent voir lorsqu’il est activé.

Contrairement aux filtres de confidentialité adhésifs traditionnels qui assombrissent l’écran et nuisent à la netteté, la solution intégrée de Samsung vise à préserver la qualité d’affichage optimale. Une fois activée, la fonction « Privacy Display » réduit instantanément la visibilité depuis les côtés sans compromettre la luminosité ni la précision des couleurs. Cette protection fonctionne de manière transparente aussi bien en mode portrait qu’en mode paysage, s’adaptant naturellement à la façon dont les utilisateurs se servent de leur téléphone.

Comment fonctionne Privacy Display ?

Directement intégré à l’écran, Privacy Display exploite la façon dont les photodiodes dispersent la lumière pour limiter la visibilité sur les côtés tout en offrant une qualité optimale une fois désactivé. Cette avancée technologique assure une meilleure expérience que les protections adhésives traditionnelles qui réduisent nettement la luminosité de l’écran de façon permanente, et réduisent parfois la réactivité tactile de la dalle.

Privacy Display est personnalisable. Vous décidez quand l’activer, par exemple lorsque vous tapez un mot de passe ou souhaitez limiter la visibilité de contenus tels que les notifications contextuelles – le choix est entre vos mains.

Comment activer Privacy Display sur le Galaxy S26 UltraLes étapes pour activer Privacy Display sont détaillées : Les étapes pour activer Privacy Display sont détaillées : https://www.youtube.com/watch?v=Ohkhd0-FmF4

Lire aussi: