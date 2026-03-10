Le Samsung Galaxy S26 Ultra a été récompensé par le prix « Best in Show » lors des Global Mobile Awards au Mobile World Congress 2026

Le Samsung Galaxy S26 Ultra reçoit la plus haute distinction pour sa technologie mobile révolutionnaire à fort impact

Samsung Electronics Co., Ltd. Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui que le Galaxy S26 Ultra a remporté le prix Best in Show aux Global Mobile Awards (GLOMO Awards) lors du Mobile World Congress (MWC) 2026 qui s’est tenu à Barcelone, en Espagne.

Global Mobile Communications Association (GSMA) organise chaque année les GLOMO Awards pendant le MWC afin de récompenser les innovations exceptionnelles dans le secteur de la téléphonie mobile. La catégorie Best in Show récompense les produits axés sur le consommateur qui constituent une référence en matière de technologie.

Les appareils Best in Show, l’une des plus hautes distinctions du secteur, sont considérés comme la référence du paysage numérique par plus de 200 analystes indépendants, journalistes et vétérans de l’industrie de renommée mondiale.

Samsung Galaxy S26 Ultra : Best in Show

Lors de la cérémonie de remise des prix du 4 mars, le Galaxy S26 Ultra a remporté le titre Best in Show pour son design qui allie parfaitement un matériel avancé et le logiciel One UI 8.5, intuitif et proactif. Galaxy AI offre une intelligence adaptative et contextuelle qui simplifie les tâches quotidiennes tout en préservant la sécurité et la confidentialité. Ensemble, ces avancées donnent vie à l’AI mobile la plus intuitive, conçue pour anticiper les besoins des utilisateurs.

Le Galaxy S26 Ultra présente également le premier écran Privacy Display intégré au monde, une avancée dans l’ingénierie de l’affichage, qui offre aux utilisateurs une expérience de visionnage plus confidentielle et plus vivante. À l’intérieur, un chipset personnalisé rend le Galaxy AI plus rapide, établissant une nouvelle norme pour des expériences mobiles sans effort sur le Galaxy S26 Ultra.

« La concurrence de cette année s’est révélée exceptionnellement forte », a déclaré Shaun Collins, président du jury du MWC Best in Show 2026, « Nous recherchons des technologies qui ne sont pas seulement innovantes et convaincantes, mais qui font véritablement avancer l’industrie. Le Samsung Galaxy S26 Ultra s’est distingué en repoussant les limites de la technologie mobile tout en ayant un impact significatif sur le monde réel. « En particulier, son innovation en matière de protection de la vie privée répond à l’un des besoins les plus importants du mode de vie numérique d’aujourd’hui : la sécurité, l’espace personnel et la confiance. »

Le jury Best in Show du MWC a déclaré que, parmi plus de 3 000 exposants, le Galaxy S26 Ultra se distinguait en rendant possible une innovation tournée vers l’avenir. « Alors que de nombreuses technologies présentées au MWC pointent vers l’avenir, a déclaré le panel, il s’agit d’un produit que les consommateurs peuvent expérimenter dès aujourd’hui. »

Nous sommes honorés que le Galaxy S26 Ultra ait été reconnu comme ’Best in Show’ lors des GLOMO Awards de cette année », a déclaré Stephanie Choi, EVP and Head of Mobile Marketing Center, Mobile eXperience (MX) Business chez Samsung Electronics. « Le Galaxy S26 Ultra est un téléphone d’AI à caractère agentique qui témoigne de l’engagement continu de Samsung à faire avancer notre industrie, et cette distinction est particulièrement significative compte tenu de l’extraordinaire innovation présentée au MWC. »

