Marché auto tunisien : 181 voitures électriques immatriculées en un mois, un record

Le marché des voitures électriques en Tunisie franchit un seuil inédit.

Selon les données publiées par l’Agence Technique des Transports Terrestres (ATTT), 181 véhicules 100 % électriques ont été immatriculés en février 2026.

Un niveau jamais atteint sur un seul mois dans le pays.

À l’échelle du marché automobile tunisien, ce volume reste encore limité. Mais il signale une évolution claire : l’électrique n’est plus seulement un segment marginal. Les nouveaux modèles, notamment ceux proposés sous 50 000 dinars, commencent à élargir la base d’acheteurs.

Les modèles électriques qui dominent le marché tunisien

Les immatriculations du mois révèlent une structure de marché déjà identifiable :

des citadines électriques accessibles qui tirent les volumes

des SUV électriques compacts qui montent rapidement

l’apparition progressive du segment premium électrique

Top modèles électriques immatriculés en février 2026

Modèle Segment Immatriculations Dongfeng Box Citadine électrique 80 MG S5 SUV électrique compact 48 BYD Dolphin Surf Compact électrique 21 BYD Atto 3 SUV électrique 12 Kia EV3 SUV compact 6 Audi Q6 Sportback e-tron SUV premium électrique 4

Dongfeng Box : la citadine électrique qui tire le marché

Avec 80 immatriculations, la Dongfeng Box s’impose largement comme le modèle le plus vendu du mois.

Ce positionnement repose sur plusieurs facteurs :

prix d’accès à partir de 49 990 dinars

format compact adapté à la mobilité urbaine

autonomie compatible avec les trajets quotidiens

La voiture est proposée en deux versions :

Dongfeng Box 31.4 kWh

Dongfeng Box 42.3 kWh Style+

La version principale développe :

94 chevaux

160 Nm de couple

autonomie jusqu’à 237 km WLTP

Avec une consommation annoncée autour de 12.09 kWh / 100 km, le modèle cible clairement les déplacements urbains et périurbains.

Les SUV électriques gagnent du terrain

Derrière la citadine de Dongfeng, les SUV électriques confirment leur montée en puissance.

Deux modèles dominent ce segment :

MG S5 : 48 immatriculations

BYD Atto 3 : 12 unités

Ces véhicules visent une clientèle différente :

familles

cadres urbains

utilisateurs ayant des trajets plus longs

L’arrivée de nouveaux modèles comme le Kia EV3 ou le BYD Dolphin Surf contribue également à élargir l’offre disponible sur le marché tunisien.

Le segment premium entame aussi sa transition

Le haut de gamme commence lui aussi à s’électrifier.

Le Audi Q6 Sportback e-tron enregistre 4 immatriculations sur le mois.

Les volumes restent faibles, mais ils indiquent une évolution progressive des préférences dans le segment premium.

Un marché encore limité mais en phase d’accélération

Malgré ce record mensuel, plusieurs défis restent présents pour le développement du marché des voitures électriques en Tunisie :

un réseau de bornes de recharge encore limité

un prix d’achat élevé comparé aux modèles thermiques

des incitations publiques encore modestes

Cependant, plusieurs signaux soutiennent la croissance :

arrivée de modèles électriques plus abordables

diversification rapide de l’offre

intérêt croissant des entreprises et des flottes professionnelles

2026 pourrait marquer un tournant

Avec 181 immatriculations en un seul mois, le marché tunisien commence à montrer des signes de structuration.

Trois tendances se dessinent :

les citadines électriques tirent les volumes

les SUV compacts gagnent du terrain

le segment premium entame sa transition

Si la dynamique se confirme dans les prochains mois, 2026 pourrait devenir l’année où la voiture électrique commencera réellement à peser dans les statistiques du marché automobile tunisien.