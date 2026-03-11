Les 5 Industries Qui Vont Transformer l’Économie Tunisienne d’ici 2030

Pendant des décennies, l’économie tunisienne a reposé sur un socle connu : textile, tourisme de masse, agriculture et quelques industries exportatrices. Ce modèle a permis au pays de s’intégrer aux chaînes de valeur européennes, mais il atteint aujourd’hui ses limites.

Trois dynamiques mondiales changent la donne :

transition énergétique

numérisation accélérée de l’économie

réorganisation industrielle autour du nearshoring

Dans ce contexte, plusieurs secteurs émergent comme des leviers économiques majeurs pour la Tunisie.

Voici cinq industries capables de redéfinir la trajectoire économique tunisienne d’ici 2030.

Hydrogène vert : un futur hub énergétique pour l’Europe

La transition énergétique européenne ouvre une fenêtre stratégique pour la Tunisie.

Le pays dispose de deux avantages structurels :

fort ensoleillement dans le sud

potentiel éolien important sur les zones côtières

Ces ressources permettent de produire de l’hydrogène vert, un carburant industriel clé pour décarboner l’industrie européenne.

Données clés

8,3 millions de tonnes de production annuelle potentielle d’hydrogène vert d’ici 2050 (stratégie nationale)

6 millions de tonnes destinées à l’export vers l’Europe

40 milliards d’euros d’investissements estimés à long terme

premiers projets industriels visés avant 2030

Ces projets s’inscrivent dans la stratégie énergétique de l’Union européenne qui cherche à sécuriser des fournisseurs proches du continent.

Pour la Tunisie, l’enjeu est clair : passer d’importateur d’énergie à exportateur stratégique.

Intelligence artificielle : l’atout des ingénieurs tunisiens

La Tunisie possède l’un des plus importants réservoirs d’ingénieurs en Afrique du Nord.

Chaque année :

environ 8 000 ingénieurs diplômés

forte spécialisation en informatique et mathématiques appliquées

Ce capital humain nourrit un écosystème technologique en croissance.

Signaux de marché

multiplication des startups en IA, data science et cybersécurité

développement rapide de l’ outsourcing technologique

intégration croissante dans les projets numériques européens

L’exemple le plus emblématique reste InstaDeep.

Cette startup d’intelligence artificielle fondée par des ingénieurs tunisiens a été rachetée en 2023 par BioNTech pour environ :

562 millions de livres sterling

Cette acquisition a envoyé un signal clair aux investisseurs : la Tunisie peut produire des entreprises technologiques globales.

Fintech : moderniser un système financier encore traditionnel

Le secteur bancaire tunisien reste largement basé sur des infrastructures classiques.

La transformation numérique ouvre un espace important pour les fintech tunisiennes.

Objectifs :

digitaliser les paiements

simplifier les services financiers

élargir l’inclusion bancaire

Tendances observées

montée des paiements mobiles

adoption progressive des portefeuilles électroniques

digitalisation des services bancaires

Un exemple marquant :

La startup tunisienne Expensya, spécialisée dans la gestion des dépenses d’entreprise, a été rachetée par Medius.

Cette acquisition confirme la capacité des fintech tunisiennes à s’imposer sur les marchés internationaux.

Tourisme premium : sortir du modèle low-cost

Le tourisme reste un pilier de l’économie tunisienne, mais son modèle évolue.

Pendant longtemps, la stratégie reposait sur le volume. L’enjeu aujourd’hui consiste à augmenter la valeur générée par visiteur.

Indicateurs clés

7 à 8 % du PIB tunisien provient du tourisme

9 à 10 millions de visiteurs annuels avant la pandémie

plusieurs milliards de dinars de recettes touristiques chaque année

Les nouvelles stratégies misent sur :

tourisme culturel

tourisme médical

tourisme écologique

hôtellerie haut de gamme

La proximité avec l’Europe reste un avantage déterminant :

moins de 2 heures de vol depuis plusieurs capitales européennes.

L’objectif est simple : moins de volume, plus de valeur.

Industrie automobile : un pilier industriel déjà solide

La Tunisie fait partie des plateformes industrielles importantes du secteur automobile en Afrique.

Le pays est spécialisé dans :

câblage automobile

composants électroniques

pièces mécaniques

Chiffres structurants

environ 300 entreprises industrielles dans la filière

près de 120 000 emplois

environ 7,5 milliards de dinars d’exportations

La Tunisie est aujourd’hui :

2ᵉ exportateur africain de composants automobiles

La transition mondiale vers le véhicule électrique ouvre une nouvelle phase.

Les constructeurs cherchent à rapprocher certaines productions de l’Europe, ce qui renforce l’intérêt du nearshoring tunisien.

Une décennie décisive pour l’économie tunisienne

La Tunisie entre dans une période charnière.

Cinq secteurs concentrent aujourd’hui un potentiel de transformation économique :

hydrogène vert

intelligence artificielle

fintech

tourisme premium

industrie automobile

Ces industries combinent trois avantages clés :

proximité avec l’Europe

capital humain qualifié

intégration industrielle existante

La question n’est plus d’identifier les secteurs porteurs.

La vraie interrogation est stratégique :

la Tunisie saura-t-elle mobiliser les investissements et les réformes nécessaires pour transformer ce potentiel en croissance durable ?