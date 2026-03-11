Les 5 Industries Qui Vont Transformer l’Économie Tunisienne d’ici 2030
Pendant des décennies, l’économie tunisienne a reposé sur un socle connu : textile, tourisme de masse, agriculture et quelques industries exportatrices. Ce modèle a permis au pays de s’intégrer aux chaînes de valeur européennes, mais il atteint aujourd’hui ses limites.
Trois dynamiques mondiales changent la donne :
-
transition énergétique
-
numérisation accélérée de l’économie
-
réorganisation industrielle autour du nearshoring
Dans ce contexte, plusieurs secteurs émergent comme des leviers économiques majeurs pour la Tunisie.
Voici cinq industries capables de redéfinir la trajectoire économique tunisienne d’ici 2030.
Hydrogène vert : un futur hub énergétique pour l’Europe
La transition énergétique européenne ouvre une fenêtre stratégique pour la Tunisie.
Le pays dispose de deux avantages structurels :
-
fort ensoleillement dans le sud
-
potentiel éolien important sur les zones côtières
Ces ressources permettent de produire de l’hydrogène vert, un carburant industriel clé pour décarboner l’industrie européenne.
Données clés
-
8,3 millions de tonnes de production annuelle potentielle d’hydrogène vert d’ici 2050 (stratégie nationale)
-
6 millions de tonnes destinées à l’export vers l’Europe
-
40 milliards d’euros d’investissements estimés à long terme
-
premiers projets industriels visés avant 2030
Ces projets s’inscrivent dans la stratégie énergétique de l’Union européenne qui cherche à sécuriser des fournisseurs proches du continent.
Pour la Tunisie, l’enjeu est clair : passer d’importateur d’énergie à exportateur stratégique.
Intelligence artificielle : l’atout des ingénieurs tunisiens
La Tunisie possède l’un des plus importants réservoirs d’ingénieurs en Afrique du Nord.
Chaque année :
-
environ 8 000 ingénieurs diplômés
-
forte spécialisation en informatique et mathématiques appliquées
Ce capital humain nourrit un écosystème technologique en croissance.
Signaux de marché
-
multiplication des startups en IA, data science et cybersécurité
-
développement rapide de l’outsourcing technologique
-
intégration croissante dans les projets numériques européens
L’exemple le plus emblématique reste InstaDeep.
Cette startup d’intelligence artificielle fondée par des ingénieurs tunisiens a été rachetée en 2023 par BioNTech pour environ :
-
562 millions de livres sterling
Cette acquisition a envoyé un signal clair aux investisseurs : la Tunisie peut produire des entreprises technologiques globales.
Fintech : moderniser un système financier encore traditionnel
Le secteur bancaire tunisien reste largement basé sur des infrastructures classiques.
La transformation numérique ouvre un espace important pour les fintech tunisiennes.
Objectifs :
-
digitaliser les paiements
-
simplifier les services financiers
-
élargir l’inclusion bancaire
Tendances observées
-
montée des paiements mobiles
-
adoption progressive des portefeuilles électroniques
-
digitalisation des services bancaires
Un exemple marquant :
La startup tunisienne Expensya, spécialisée dans la gestion des dépenses d’entreprise, a été rachetée par Medius.
Cette acquisition confirme la capacité des fintech tunisiennes à s’imposer sur les marchés internationaux.
Tourisme premium : sortir du modèle low-cost
Le tourisme reste un pilier de l’économie tunisienne, mais son modèle évolue.
Pendant longtemps, la stratégie reposait sur le volume. L’enjeu aujourd’hui consiste à augmenter la valeur générée par visiteur.
Indicateurs clés
-
7 à 8 % du PIB tunisien provient du tourisme
-
9 à 10 millions de visiteurs annuels avant la pandémie
-
plusieurs milliards de dinars de recettes touristiques chaque année
Les nouvelles stratégies misent sur :
-
tourisme culturel
-
tourisme médical
-
tourisme écologique
-
hôtellerie haut de gamme
La proximité avec l’Europe reste un avantage déterminant :
-
moins de 2 heures de vol depuis plusieurs capitales européennes.
L’objectif est simple : moins de volume, plus de valeur.
Industrie automobile : un pilier industriel déjà solide
La Tunisie fait partie des plateformes industrielles importantes du secteur automobile en Afrique.
Le pays est spécialisé dans :
-
câblage automobile
-
composants électroniques
-
pièces mécaniques
Chiffres structurants
-
environ 300 entreprises industrielles dans la filière
-
près de 120 000 emplois
-
environ 7,5 milliards de dinars d’exportations
La Tunisie est aujourd’hui :
-
2ᵉ exportateur africain de composants automobiles
La transition mondiale vers le véhicule électrique ouvre une nouvelle phase.
Les constructeurs cherchent à rapprocher certaines productions de l’Europe, ce qui renforce l’intérêt du nearshoring tunisien.
Une décennie décisive pour l’économie tunisienne
La Tunisie entre dans une période charnière.
Cinq secteurs concentrent aujourd’hui un potentiel de transformation économique :
-
hydrogène vert
-
intelligence artificielle
-
fintech
-
tourisme premium
-
industrie automobile
Ces industries combinent trois avantages clés :
-
proximité avec l’Europe
-
capital humain qualifié
-
intégration industrielle existante
La question n’est plus d’identifier les secteurs porteurs.
La vraie interrogation est stratégique :
la Tunisie saura-t-elle mobiliser les investissements et les réformes nécessaires pour transformer ce potentiel en croissance durable ?